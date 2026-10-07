"가을야구 앞두고 수술이라니…" 충격! LG 좌완 선발·베테랑 불펜, 포스트시즌 못뛴다[잠실현장]

14일 잠실구장에서 열린 KBO리그 LG와 SSG의 경기. 6회초 투구를 앞두고 자진 강판하는 LG 선발 송승기. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.14/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]가을야구를 앞둔 LG 트윈스에 대형 악재가 터졌다.

좌완 선발 송승기와 불펜 핵심 베테랑 김진성이 포스트시즌 구상에서 사실상 제외됐다.

7일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와의 정규시즌 최종전을 앞두고 취재진과 만난 LG 염경엽 감독은 가을야구를 앞두고 마운드 구상을 묻는 질문에 핵심 투수 2명의 부상 이탈 소식을 전했다.

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송승기는 지난 8월 말 좌측 팔꿈치 굴곡근 염증으로 1군 엔트리에서 말소된 후 재활 과정을 밟아왔다.

4일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.04/

당초 단순 염증 치료 후 가을야구 합류가 기대됐으나, 상태는 예상보다 심각한 것으로 밝혀졌다. 염경엽 감독은 "송승기는 지금 팔꿈치 쪽에 갖고 있던 것들이 통증을 유발하고 있어서 수술을 할 수도 있을 것 같다"며 "근본적으로 통증을 유발하는 원인을 제거해야 할 상황"이라고 밝혔다.

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아마추어 지명 당시부터 팔꿈치 수술 가능성이 제기됐던 송승기는 프로 입단 후 수술 대신 재활과 관리를 병행하며 상무 전역 후인 지난해 11승을 거두며 팀의 핵심 좌완선발로 자리 잡았다.

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정규시즌 막판 부상이 도졌고, 포스트시즌 복귀 대신 수술을 통한 근본적인 치료를 고민하게 됐다. 송승기는 올시즌 16경기 3승3패 5.53의 평균자책점으로 마감하게 됐다.

12일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움과 LG의 경기. 7회 위기를 막아낸 LG 김진성. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.12/

불펜 핵심 자원인 베테랑 우완 김진성의 이탈도 확정적이다.

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김진성은 지난 8월 중순 우측 어깨 견갑하근 미세 손상 진단을 받고 재활에 매진해 왔다.

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그 역시 가을야구 개막에 맞춰 복귀를 목표로 했으나, 회복 속도가 더뎌 단기전 무대에 나설 수 없는 상태다. 염 감독은 김진성에 대해 "회복이 늦어져 전력 외로 분류했다"라며 가을야구 엔트리 제외를 공식화했다.

시즌 내내 부상 악재와 싸워온 LG는 정규시즌 피날레 무대에서 선발과 불펜의 핵심 축을 동시에 잃는 최악의 시나리오를 맞게 됐다.

시즌 막판 치열한 3위 싸움을 펼치며 포스트시즌을 앞둔 LG 마운드 운용에 비상이 걸렸다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com