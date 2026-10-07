[오피셜] '충격 탈락' 롯데 16명 무더기 방출, 1차지명 출신 최충연 포함 대거 정리

롯데 자이언츠에서 방출된 최충연. 사진제공=롯데 자이언츠

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[부산=스포츠조선 김민경 기자] 올해도 가을야구 진출에 실패한 롯데 자이언츠가 선수 16명을 무더기로 방출했다.

롯데는 7일 부산 KIA 타이거즈전에 앞서 "투수 8명, 야수 8명에게 면담을 통해 방출을 통보했다"고 알렸다.

방출된 투수 8명은 정성종 최충연 석상호 박로건 조경민 박성준 손준이 전하원이다.

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야수 8명은 이인한 엄장윤 윤수녕 김현도 배인혁 박지훈 김호범 이정민이다.

롯데는 지난 7월에도 한 차례 선수단 정리를 단행했다. 당시 투수 박시영과 내야수 최항, 육성선수 정선우 등 3명을 방출했다.

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첫 방출 때는 박시영과 최항 등 베테랑들을 정리하는 데 무게를 뒀다면, 2군 전력 위주로 정리했다.

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정성종. 사진제공=롯데 자이언츠

이인한 사진제공=롯데 자이언츠

2016년 삼성 라이온즈 1차지명 출신인 최충연의 전력 외 통보가 눈에 띈다. 파이어볼러 기대주였으나 기대만큼 크지 못했고, 음주운전 징계를 받는 등 언행에서 프로다운 모습을 보여주지 못했다.

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지난해 11월 2차 드래프트로 롯데로 이적해 새로운 기회를 모색했지만, 1군 1경기에 등판해 1이닝 2실점에 그쳤다. 1군 통산 성적은 199경기, 5승19패, 9세이브, 23홀드, 263⅔이닝, 평균자책점 6.14다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 경기 종료 후 팬들에게 인사하는 롯데 선수들. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

부산=김민경기자 rina1130@sportschosun.com