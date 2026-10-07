'특급 에이스' 안우진이 '16억 잭팟' 하현승에게…특급 조언 "좋지 않을 때 어떻게 하느냐가" [고척 현장]

사진제공=키움 히어로즈

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 마운드에 오른 키움 안우진의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "역대 최고 계약금으로 들어온 만큼 기대감이 어마어마할 겁니다. 그 기대는 약이 될 수도 있지만, 자칫 독이 될 수도 있어요. 못했을 때 밀려오는 자책과 외로움을 저 역시 겪어봤기 때문에, 그 마음을 누구보다 헤아려주고 싶습니다."

2006년 한기주의 10억원을 20년 만에 깨부수고 KBO리그 역대 신인 최고액인 '16억원'에 도장을 찍으며 영웅 군단에 합류한 '부산고 오타니' 하현승(18·부산고). 이를 바라보는 키움 히어로즈 에이스 안우진(27)의 시선은, 축하를 넘어선 깊은 공감과 묵직한 애정으로 차 있었다.

구속 155㎞를 회복하며 복귀 첫해 빌드업을 완벽하게 마친 안우진은 7일 고척스카이돔에서 자신보다 여덟살 어린 후배 하현승의 입단을 축하하며 프로의 '정글'에서 버텨내야 할 '특급 유망주의 무게'에 대해 진솔한 이야기를 풀어놨다.

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안우진 역시 고교 시절부터 전국구 에이스로 스포트라이트를 받으며 2018년 넥센(현 키움)에 1차 지명됐던 대형 유망주 출신이다. 누구보다 큰 기대 속에서 프로 유니폼을 입어봤기에, 16억원이라는 숫자가 갓 스무 살이 될 소년의 어깨를 얼마나 짓누를지 누구보다 잘 알고 있었다.

안우진은 "역대 최고 대우를 받고 입단한 후배가 들어온다는 소식을 듣고 정말 축하하는 마음이 가장 먼저 들었다"라면서도 "하지만 큰 기대를 받고 들어오면 좋을 때도 있지만, 좋지 않을 때 찾아오는 괴로움이 정말 크다"라고 담담히 털어놨다.

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그는 "나 역시 어렸을 때 구단에서 너무나 큰 기대를 걸어주시고 잘 챙겨주셨는데, 정작 마운드에서 내가 못 던질 때는 '내가 정말 이 정도 가치가 있는 선수인가'라는 생각에 깊이 빠져 자책하기도 했다"라며 "그 기대감이 독이 될 수도 있고 약이 될 수도 있다. 나중에 현승이가 그라운드에서 마음처럼 안 풀려 힘들어할 때, 그 마음을 누구보다 잘 헤아려주고 싶다. 어린 선수에게 '내 마음을 아무도 공감해주지 못한다'는 느낌이 들 때가 가장 힘든 법"이라고 따뜻한 위로를 건넸다.

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하지만 안우진의 조언은 마냥 달콤하지만은 않았다. 프로라는 냉혹한 승부의 세계에서 살아남기 위한 냉철한 현실 인식도 분명히 짚었다.

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안우진은 "팬들과 언론의 시선이 다른 선수들보다 훨씬 더 쏠릴 것이다. 기대가 큰 만큼 조금만 못해도 그에 비례하는 질타와 비판이 쏟아질 수밖에 없다"라며 "하지만 그런 부분은 남이 대신해 줄 수 없다. 결국 마운드 위에서 본인 스스로 부딪히고 이겨내야 한다"라고 강조했다.

이어 선배로서의 든든한 울타리를 약속했다. 안우진은 "우리 팀 선배들이 이제 막 들어온 스무 살 신인에게 무언가를 기대하고 의지하려는 사람들은 절대 아니다"라며 "잘 던질 때는 아낌없이 응원해 주고, 안 풀려서 힘들어할 때는 우리가 먼저 겪었던 경험을 조심스럽게 건네줄 것이다. 머릿속을 너무 복잡하게 만들지 않는 게 가장 중요하다"라고 힘줘 말했다.

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안우진이 하현승에게 가장 강조한 덕목은 '비교하지 않는 자기 확신'이었다. 올 시즌 1군에서 90이닝 가까이 소화하며 로테이션을 완주한 올해 전체 1순위 박준현과도 시즌이 끝나는 이날 많은 대화를 나눴다는 안우진은, 성장 속도에 일희일비하지 말 것을 당부했다.

안우진은 "누군가와 자신을 비교하지 말고 오롯이 자기 것만을 바라봐야 한다"라며 "선수의 발전은 남들보다 빠를 수도 있고, 반대로 늦을 수도 있다. 나 역시 '2021년에는 어떻게 준비했고, 2022년에는 무엇을 바꿔서 성적이 확 좋아졌는지'를 돌아보며 후배들과 이야기한다. 스스로 무엇을 준비해야 하는지 알고 움직여야 한다"라고 설명했다.

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 키움이 10대1로 승리했다. 승리의 기쁨을 나누는 안우진의 모습. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

26일 수원 KT위즈파크에서 열린 키움과 KT의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.26/

선배들에게 받은 내리사랑을 되돌려주겠다는 다짐도 덧붙였다. 안우진은 "나도 신인 시절 (최)원태(삼성 라이온즈) 형을 비롯한 선배들의 도움을 정말 많이 받았다. 원태 형이 해줬던 조언 한마디는 지금도 잊지 않고 실전에서 써먹고 있다"라며 "형들의 말 한마디가 후배의 야구 인생 평생에 남을 수 있다는 걸 알기 때문에, 나 역시 후배들에게 더 도움이 되는 이야기를 건네려고 한다"라고 전했다.

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덧붙여 "우리 팀은 투수조 단체로 전력분석실에 모여 볼배합과 투구 메커니즘을 복기하는 문화가 잘 정착돼 있다. 현승이도 전력분석팀 형들을 귀찮게 괴롭히고, 영상을 보고 비교하면서 디테일을 채워간다면 엄청난 투수로 성장할 것"이라고 확신했다.

155㎞를 뿌리는 리그 최강의 우완 에이스와, 뉴욕 양키스의 러브콜을 뿌리치고 16억 잭팟과 함께 입단한 특급 좌완 루키. 자신이 겪었던 방황과 성장의 길을 후배에게 열어주려는 안우진의 품격 속에서, 내년 시즌 영웅 군단 마운드를 이끌 최강 원투펀치의 동행이 시작되고 있다.

한편 이날 키움은 추재현(중견수)-맷 데이비슨(1루수)-케스턴 히우라(좌익수)-김웅빈(지명타자)-김건희(포수)-박찬혁(우익수)-여동욱(3루수)-염승원(2루수)-권혁빈(유격수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 김성진이다.

29일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 안우진이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.29/

고재완 기자 star77@sportschosun.com