"가을야구 구본혁 체제로…" 오지환의 절규, 하지만… "주루 상태보고 최종판단" [잠실현장]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회말 주루 도중 부상을 당한 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]시즌 막판 치열한 3위 싸움 속 가을야구을 앞둔 LG 트윈스에 비상이 걸렸다.

공수의 핵 유격수 오지환이 무릎 인대 손상 부상으로 이탈했다.

선수의 강력한 의지 속에 1군 엔트리에 잔류하며 포스트시즌 출전 의욕을 붙태우고 있지만, 가능성은 반반이다. 적어도 유격수로서는 쉽지 않은 상황이다.

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부상은 지난 5일 잠실야구장에서 열린 KIA 타이거즈와의 경기 중 발생했다. 3회말 공격 때 1루 주자였던 오지환은 2루 도루 스타트를 끊었으나, 상대 투수의 견제구에 걸려 급격히 방향을 전환했다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회말 주루 도중 부상을 당한 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

이 과정에서 왼발이 미끄러지며 왼쪽 무릎에 뒤틀리는 충격을 받았다. 극심한 통증을 호소하며 스스로 일어서지 못한 오지환은 결국 트레이너들의 부축을 받고 교체돼 병원으로 이송됐다.

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정밀 검진 결과는 왼쪽 무릎 내측 인대 부분 손상. 정상적인 회복을 위해서는 반깁스를 착용하고 최소 한 달 이상 휴식을 취해야 하는 가볍지 않은 부상이다.

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정규시즌 초중반이었다면 당장 엔트리에서 제외해 치료에 전념했을 상황. 하지만 다행히 부상 이튿날인 6일 통증이 상당 부분 가라앉았다. 특히 정면을 향해 직선주로로 달리는 러닝은 어느 정도 가능한 상태인 것으로 알려졌다.

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회말 주루 도중 부상을 당한 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

KIA 타이거즈와 치열한 3위 싸움을 펼치고 있는 팀 상황을 알고 있는 오지환은 "대타로라도 팀에 무조건 힘을 보태겠다"며 강력한 출전 의사를 밝히고 있다.

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LG 염경엽 감독도 엔트리 말소 없이 그와 동행하기로 결정했다. 단, 유격수 수비는 불가능하다. 본격적인 주루 플레이도 지켜봐야 한다.

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염경엽 감독은 7일 두산 베어스와의 정규시즌 최종전까지 오지환에게 온전한 휴식을 준 뒤, 매일 무릎 상태를 정밀 체크할 예정.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. LG 선발 임찬규가 3회에만 3실점을 허용하자 염경엽 감독이 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

가능하다는 판단이 서면 중요한 승부처에서 한 타석을 책임지는 '전문 대타'로 활용할 방침.

염 감독은 "일단 수비는 포스트시즌 끝날 때까지 안 된다고 보면 된다. 포스트시즌은 구본혁 유격수 체제로 간다"고 못을 박았다. 이어 "내측 인대 부상이라 앞으로 뛰는 건 괜찮지만, 좌우 움직임이 문제다. 몸 상태를 보고 직진 러닝과 주루 통증이 없으면 포스트시즌 엔트리에 포함시키고, 그렇지 않으면 뺄 수도 있다"고 반반의 가능성을 언급했다.

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현재 오지환의 빈자리는 멀티 백업인 구본혁이 선발 유격수로 메우고 있고, 신예 이영빈이 뒤를 받치고 있다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com