"남은 삼성전 3G 총력전" 우승 확정했는데 왜? 선수 시절 아쉬움 떠올린 강철매직 [수원포커스]

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 고영표가 챔피언 깃발을 들고 환호하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

16일 고척스카이돔에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 야구대표팀의 공식 훈련. 소형준이 캐치볼을 하고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.16/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "남은 경기 가능하면 베스트 멤버로 나간다. 타이틀은 딸 수 있을 때 따야한다."

'정규시즌 우승' KT 위즈가 2위 삼성 라이온즈와의 정규시즌 잔여 3경기에서 '총력전'을 선언했다.

7일 수원에서 만난 이강철 KT 감독은 "우린 잔여시즌 총력전이다. (소)형준이 10승도 챙겨줘야하고, (고)영표 다승왕도 밀어줘야한다"고 강조했다.

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최원준-힐리어드 등 타이틀을 다투는 타자들은 타석 기회를 주고 본인이 쳐야하지만, 선발투수는 감독의 결정에 따라 출전 경기부터 불펜 동원, 타선 지원까지 달라질 요소가 많다. 이강철 감독은 '힘 빼는 일 없다'라고 선언한 것.

"다승왕이 진짜 대단한 타이틀인데, 언제 또 오겠나. 딸 수 있을 때 따야한다. 나도 다승왕이 한번도 없지 않나. 눈앞에서 날아가면 얼마나 아쉽다고."

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이강철 감독은 선수 시절 18승(선발 17승, 구원 1승)을 하고도 다승왕을 따지 못했던 1992년을 떠올렸다. 그해의 다승왕은 빙그레 이글스 송진우. 송진우가 올린 19승 중 8승이 구원승이었다. 결국 10년 연속 두자릿수 승리, 통산 152승을 올리고도 다승왕이 없다.

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마침 이날 14승으로 고영표의 다승왕 경쟁자인 LG 트윈스 임찬규-두산 베어스 최민석이 맞붙는다. 둘중 최소 한명은 15승을 하지 못한다.

해태 이강철

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앞서 불펜행을 고려했던 로건 앨런이 롯데 자이언츠 상대로 8이닝 무실점 14K 인생투를 펼침에 따라 가을야구 선발진 운용이 다시 바뀔 수도 있다. 이강철 감독은 "영표는 선발로 나가야할 것 같고, 형준이도 한국시리즈 선발 등판이 꿈이다. 상대팀이 누구냐에 따라 달라질 것 같다. 삼성(라이온즈)은 좌타자가 많잖아"라면서 "오늘 형준이는 10승이 달렸는데, 지치기 전까진 자기가 던지길 원할 것"이라고 설명했다.

"(이틀전)로건도 8회까지 110개를 던졌는데 9회 나가겠다는 거야. 완봉을 한번도 못해봤대. 어지간하면 시켜줄까 했는데 공이 너무 많더라고. (8회까지)100개만 됐어도 해보겠는데…지나가던 힐리어드가 정리해주더라. 포스트시즌에 하라고."

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이강철 감독은 "스기모토 홀드왕도 지켜줘야하는데, 여러가지로 고민이 많다. 너무 쉬어도 머리가 아프다"면서 "한국시리즈가 2-3-2로 바뀌었더라. 대구에선 우리가 불리한데, 준플레이오프도 5전까지 한다고 하고…1년 쉬었다고 이렇게 모른다. 처음부터 다시 공부해야겠다"며 한숨을 쉬었다.

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. KT가 롯데에 승리했다. 완봉승을 거둔 고영표가 주먹을 쥐어보이고 있다. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com