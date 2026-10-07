원래 플랜에 없던 정우주는 왜 키움과의 마지막 경기 선발로 낙점됐을까 [고척 현장]

19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 9회 마운드 올라 무실점 투구를 마친 한화 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.19/

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회말 마운드에 올라 1사 만루에서 KT 김민혁에게 2타점 적시타를 허용한 한화 정우주. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "원래 1군 선발 플랜에는 없었지만, 2군에서 선발로 준비하며 80구까지 던졌다고 하더라고요. 올 시즌 우리가 선발이 많이 부족하기도 했고, 마지막 경기에서라도 좋은 느낌을 안고 끝났으면 해서 올렸습니다."

한화 이글스의 '슈퍼 루키' 파이어볼러 정우주(20)가 정규시즌 피날레 무대에서 선발 마운드에 오른다. 시즌 막바지 2군에서 착실히 빌드업을 거친 유망주에게 동기부여를 심어주고, 다가올 일본 교육리그와 마무리 캠프를 앞두고 기량을 최종 점검하겠다는 김경문 감독(68)의 전략적 계산이 담겼다.

김 감독은 7일 서울 고척스카이돔에서 열리는 키움 히어로즈와의 정규시즌 최종전 맞대결을 앞두고 이날 깜짝 선발 등판하는 정우주의 기용 배경과 장기적인 육성 구상을 솔직 담백하게 밝혔다.

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시즌 초중반 1군 불펜에서 150㎞를 상회하는 강속구를 뿌리며 강렬한 인상을 남겼던 정우주는 퓨처스리그에서 선발 수업을 받으며 투구 수를 늘려왔다.

김 감독은 "원래는 정우주의 선발 등판 계획이 없었다"라며 "하지만 2군에서 선발로 나서며 공을 많이 던졌다는 보고를 받았다. 확인해 보니 80구까지 투구 수를 끌어올렸더라"라고 설명했다.

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이어 "올 시즌 우리 팀이 선발 투수 부족으로 고전하지 않았나. 마침 시즌도 끝나가는 시점이라 1군 마운드에서 점검할 기회를 주기로 했다"라며 "투구 수는 80개 언저리까지 생각하고 있다. 경기 내용을 지켜봐야겠지만, 던질 수 있는 만큼 5회까지는 책임져 줬으면 하는 바람이다. 마지막 등판에서 좋은 느낌을 얻고 시즌을 마무리하면 선수 본인에게도 큰 자산이 될 것"이라고 기대를 전했다.

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이어 등판 타이밍에 대해 "이제 시즌이 끝나면 일본 교육리그나 마무리 훈련도 곧 떠나야 한다. 일본으로 넘어가기 전에 1군 실전 마운드에서 한번 제대로 던져보고 가는 과정이라고 보면 된다"라며 "오늘 등판에 너무 큰 의미를 부여하기보다는, 그동안 2군에 내려가서 흘린 땀과 노력에 대해 벤치가 주는 동기부여 차원으로 넓게 봐주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

18일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 KIA의 경기. 캐치볼로 몸을 풀고 있는 한화 김서현, 정우주. 대전=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.18/

1일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 7회말 마운드에 올라 1사 만루에서 KT 김민혁에게 2타점 적시타를 허용한 한화 정우주. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.01/

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150㎞대 패스트볼을 자랑하는 정우주의 미래 보직에 대해서도 명쾌한 기준을 제시했다. 단순히 구속이 빠른 것만으로는 1군 풀타임 선발로 안착하기 어렵다는 현실적인 조언이었다.

김 감독은 '장기적으로 선발 자원으로 보느냐'는 질문에 "선발을 하고 못 하고는 다른 문제가 아니다"라며 "젊은 투수들이 1군에 올라와 5이닝을 채우는 게 생각보다 쉽지 않다. 카운트가 몰리고 투구 수가 늘어나다 보면 5회를 던지는 데 100개 이상씩 던지게 되는 경우가 허다하다"라고 짚었다.

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이어 "정우주가 선발 투수로 확실히 자리 잡으려면 자기가 던질 수 있는 이닝을 스스로 계산하고 조절할 줄 알아야 한다. 효율적으로 카운트를 잡거나 타자를 요리할 수 있는 '또 하나의 확실한 구종'을 장착해 타자들을 쉽게 솎아낼 수만 있다면 선발로 가지 않을 이유가 없다"라고 강조했다.

한편 이날 한화는 최인호(중견수)-이도윤(2루수)-문현빈(좌익수)-강백호(지명타자)-노시환(3루수)-허인서(포수)-김태연(1루수)-유민(우익수)-박정현(유격수) 순으로 타석에 선다.

2일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 한화의 경기. 경기 지켜보는 한화 김경문 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.02/

고재완 기자 star77@sportschosun.com