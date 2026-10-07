"긴장감이 없네" 1위 놓친 국민유격수의 아쉬운 한숨, '자리비움' 구자욱 향한 진심 "없으면 안되는 선수" [수원포커스]

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 경기 지켜보는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

9일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 삼성 선발 원태인. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.09/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "좀더 긴장감 있는 경기를 치르고 싶었는데, 아쉬움이 남는다."

4경기를 남겨뒀지만, 정규시즌 1위를 놓쳤다. 사령탑은 진한 아쉬움을 숨기지 않았다.

7일 수원에서 만난 박진만 삼성 라이온즈 감독은 "KT(위즈)랑 3경기 남았는데, 좀더 긴장된 경기였어야했는데…"라며 입맛을 다셨다.

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그래도 부상만 없다면 베스트 라인업에 뛴다. 이날도 강민호는 선발 라인업에서 빠졌지만, 최고참 최형우는 정상 출전한다.

박진만 감독은 "개인 기록도 있고, 경기는 이겨야하니까, 건강한 선수들은 다 나간다"면서 "(구)자욱이는 다친 날부터 2주 뒤 재검이니까, 그날 검진 결과에 따라 복귀 시점이 달라질 것 같다. 지켜보고 있다. 우리 타선에서 없어서는 안될 타자"라고 빠른 복귀를 기원했다.

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앞서 필승조 이재희가 복귀했고, 마무리 김재윤의 컨디션도 좋아 이날 경기에 출전이 예정돼있다.

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전날 경기에선 배찬승이 첫 세이브를 올렸다. 박진만 감독은 "(아시안게임)대표팀을 다녀온 뒤로 확실히 마운드에서 차분한 맛이 있고, 성장한 느낌이다. 구위는 더할나위없이 좋지만 제구가 불안했지 않나. 정말 많이 달라졌다. 심리적으로도 더 단단해진 느낌이다. 대표팀 다녀온게 여러가지로 도움이 될 것 같다"고 설명했다.

3일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 두산과 삼성의 경기. 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.03/

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이어 "이재희는 가을야구 대비용으로 올렸는데, 전보다 활실히 좋아졌다. 이 컨디션을 유지해주면 포스트시즌에 큰 힘이 될 것 같다"면서 "최지광을 비롯한 다른 불펜투수들은 현재로선 복귀가 어렵다"고 덧붙였다.

"일단 원태인은 날짜대로 등판하는 거고, 원래 9일이 (최)원태 나갈 경기였는데 컨디션이 좋지 않아 등판이 어려울 것 같고, (아리엘)후라도는 정상적으로 11일 KT전에 등판한다. 12일에 (크리스)페덱은 조금 지켜봐야한다. 타자들도 (강)민호는 오늘 뒤에 준비하고, (최)형우는 경기에 못뛸 정도는 아니라 일단 나간다. 2주 정도 텀이 있는데, 경기 감각 문제도 있어서 괜찮으면 출전하는게 좋다."

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수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com