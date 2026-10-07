'타율 0.237' 백업 타자가 어떻게 11홈런을 때렸을까?…달 감독도 감탄한 펀치력 [고척 현장]

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 박정현이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 박정현이 안타를 치고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "처음에는 그냥 어쩌다 하나 제대로 걸려서 넘어간 거라 생각했는데…."

한화 이글스 내야수 박정현(25)의 방망이가 시즌 막바지 믿기 힘든 '홈런 생산력'을 뿜어내고 있다. 풀타임 주전도 아닌 백업 자원이 타석에 설 때마다 담장을 훌쩍 넘기는 괴력을 발휘하자, '백전노장' 김경문 감독(68) 역시 혀를 내두르며 그의 타고난 펀치력을 공인했다.

김경문 감독은 7일 최근 매서운 홈런포를 가동하며 두 자릿수 홈런을 돌파한 박정현의 타격에 대해 설명했다.

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박정현의 프로필상 체격(183㎝·80㎏)은 전통적인 거포 스타일과는 거리가 있다. 하지만 배트에 공이 맞는 순간 뿜어져 나오는 반발력과 비거리는 팀 내 거포들 못지않다.

김 감독은 박정현의 홈런 레이스에 대해 "처음에는 그냥 야구계 말로 '하나 제대로 걸리면 넘어가는 거겠지'라고 생각했다"라며 "그런데 지켜볼수록 정말 좋은 펀치력을 갖고 있더라"라고 감탄했다.

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이어 "몸을 보면 사실 체구가 엄청 큰 편은 아니지 않나. 그렇다고 아주 작지도 않은데 몸 자체가 굉장히 '딴딴하다'"라며 "몸의 탄력과 단단한 체격 조건에서 나오는 타고난 손목 힘과 회전력이 대단하다"라고 짚었다.

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김 감독이 박정현의 장타력을 '진짜'라고 확신한 배경에는 그의 최근 기록이 자리 잡고 있다. 박정현은 올 시즌 77경기에 출전해 131타수 31안타(타율 2할3푼7리), 11홈런 30타점, 장타율 0.519, OPS 0.822를 기록 중이다. 눈여겨볼 대목은 '전체 31개 안타 중 무려 11개가 홈런'이라는 점이다. 때려낸 안타 3개 중 1개 이상(35.5%)이 담장을 넘어간 셈이다.

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김 감독은 "안타 수에 비해서 홈런이 저렇게 나온다는 것은 한두 번, 서너 번이면 '어쩌다가 친 것'이라고 말할 수도 있지만 10개가 넘어간다는 것은 이야기가 완전히 다르다"라고 목소리를 높였다.

25일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 2회말 박정현이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.25/

20일 잠실구장에서 열린 LG와 한화의 경기. 한화 박정현이 타격 훈련을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.20/

특히 '조커'로서 거둔 성과라는 점에 높은 점수를 줬다. 김 감독은 "매 경기 선발로 나가는 주전도 아니고, 경기 후반 뒤에 대타나 대수비로 나가서 10개 이상을 친다는 것은 지금 펀치력이 확실히 좋다는 것을 인정해 줘야 한다"라고 힘줘 말했다.

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박정현의 세부 기록을 보면 선발 출전 경기에서는 5홈런(102타수)을 기록했지만, 경기 후반 교체로 투입된 46경기에서는 단 29타수 만에 무려 6개의 홈런을 몰아쳤다. 교체 출전 시 장타율이 1.034, OPS가 1.453에 달할 정도로 경기 후반 승부처마다 상대 불펜을 무너뜨리는 '특급 대타 거포' 역할을 톡톡히 해냈다.

박정현의 방망이는 날씨가 쌀쌀해질수록 더욱 뜨겁게 타올랐다. 전반기 2홈런에 그쳤던 박정현은 후반기 들어 완전히 감을 잡았다. 8월에 3개의 아치(OPS 0.808)를 그리며 시동을 걸더니, 9월 4홈런(12타점), 그리고 10월 들어서도 5경기에서 2홈런 7타점(OPS 1.065)을 쓸어 담으며 후반기에만 무려 9개의 홈런을 집중시켰다.

한화가 올 시즌 내내 해결사 부재와 장타력 갈증으로 고전했던 점을 감안하면, 내야 전 포지션을 소화할 수 있는 자원이자 경기 후반 흐름을 한 방에 뒤집을 수 있는 '펀치력 넘치는' 박정현의 가치는 2027시즌을 준비하는 한화 마운드와 타선에 커다란 희망이자 옵션이 될 전망이다.

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22일 광주KIA챔피언스필드에서 열린 한화와 KIA의 경기. 4회초 박정현이 안타를 치고 기쁨을 나누고 있다. 광주=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.22/

고재완 기자 star77@sportschosun.com