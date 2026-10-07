"머릿속에 있다" vs "6이닝 잘 던져 쟁취" '다승왕' 걸린 최종전, 두산-LG 사령탑의 닮은듯 다른 미묘한 온도 차

[잠실=스포츠조선 정현석 기자]7일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와 LG 트윈스의 시즌 최종전.
선발 출격하는 LG 임찬규와 두산 최민석. 15승 달성과 다승왕 타이틀을 걸고 출격한다. 양 팀 선발투수를 향해 두산 베어스와 LG 트윈스 양 팀 사령탑의 미묘한 온도 차가 감지된다.
두산은 이날 선발로 '14승 투수' 최민석을 내세운다. 최민석은 이번 시즌 규정 이닝을 채우며 2점대 평균자책점을 유지, 데뷔 2년 차 만에 최고의 한 해를 보내고 있다. 지난 아시안게임 출전 여파로 직전 등판인 1일 NC전(3이닝 4실점)에서 살짝 흔들렸으나, 김원형 감독은 최민석의 반등을 의심치 않았다.
김 감독은 "민석이가 지난 경기에서 실점이 많아 평균자책점이 약간 올랐지만, 한 시즌 동안 2점대 방어율과 14승을 거둔 투수다. 지난 경기는 일시적인 기복이었을 뿐, 오늘은 본인의 모습대로 정상적인 투구를 해줄 것"이라며 두터운 신뢰를 보였다.
하지만 15승 달성이 걸린 최민석의 투구 수 및 이닝 운용에 대해서는 신중한 태도를 취했다.
김 감독은 "솔직히 야구 인생에서 단 한 번도 오지 않을 수 있는 15승과 타이틀 기회라 민석이에게 정말 중요한 경기라는 점을 잘 알고 있다. 그 부분도 약간 머릿속에 있다. 모른다고 하면 안되지 않나"라면서도 "하지만 첫 번째 목표는 무조건 팀의 승리다. 5회나 6회에 교체 타이밍이 오면 경기 상황을 보고 냉정하게 판단하겠다"며 팀 승리를 최우선 과제로 꼽았다.
한편, 지난 4일 삼성전 경기 중 오른쪽 허벅지 대퇴부 부분 손상 부상으로 이탈한 박준순에 대해서는 "지난번 부상 부위와 같은 곳인데, 심각한 수준은 아니다. 다만 관리와 휴식이 필요한 상태라 향후 4일간의 휴식기 동안 상태를 지켜볼 예정"이라고 밝혔다 .
반면 LG 염경엽 감독은 선발 임찬규를 향해 간결한 메시지 하나로 기대감을 대신했다.
염 감독은 "오늘 6이닝을 잘 던져줬으면 좋겠다. 이걸로 끝내겠다"며 "6이닝을 완벽하게 던져서, 자기 자신이 달성하고자 하는 목표를 스스로의 실력으로 지켜내길 원한다"고 말했다.
타이틀을 인위적으로 만들어주기보다는, 투수 스스로가 완벽한 피칭으로 승리와 타이틀을 자력으로 쟁취해야 한다는 염 감독 특유의 '실력주의' 철학이 드러난 대목.
양 팀 모두 가을야구 진출을 확정했지만, 순위는 미정인 상황. 불펜 총동원령이 내려진 사생결단 총력전이 펼쳐질 전망이다.
김원형 감독은 "불펜 3연투까지 준비시켰다. 오늘 나갈 수 있는 투수는 모두 투입할 것"이라고 말했다. 염경엽 감독도 "고우석도 3연투가 준비돼 있다"고 말해 총력전을 시사했다.
개인 타이틀과 팀 승리 속 양 팀 벤치의 투수 교체 타이밍이 흥미로운 관전포인트가 될 전망이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com