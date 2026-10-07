"머릿속에 있다" vs "6이닝 잘 던져 쟁취" '다승왕' 걸린 최종전, 두산-LG 사령탑의 닮은듯 다른 미묘한 온도 차

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 6회말 투구를 무실점으로 마친 최민석이 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 정현석 기자]7일 잠실구장에서 열리는 두산 베어스와 LG 트윈스의 시즌 최종전.

선발 출격하는 LG 임찬규와 두산 최민석. 15승 달성과 다승왕 타이틀을 걸고 출격한다. 양 팀 선발투수를 향해 두산 베어스와 LG 트윈스 양 팀 사령탑의 미묘한 온도 차가 감지된다.

두산은 이날 선발로 '14승 투수' 최민석을 내세운다. 최민석은 이번 시즌 규정 이닝을 채우며 2점대 평균자책점을 유지, 데뷔 2년 차 만에 최고의 한 해를 보내고 있다. 지난 아시안게임 출전 여파로 직전 등판인 1일 NC전(3이닝 4실점)에서 살짝 흔들렸으나, 김원형 감독은 최민석의 반등을 의심치 않았다.

Advertisement

김 감독은 "민석이가 지난 경기에서 실점이 많아 평균자책점이 약간 올랐지만, 한 시즌 동안 2점대 방어율과 14승을 거둔 투수다. 지난 경기는 일시적인 기복이었을 뿐, 오늘은 본인의 모습대로 정상적인 투구를 해줄 것"이라며 두터운 신뢰를 보였다.

25일 수원KT위즈파크에서 열린 두산과 KT의 경기. 두산 이 3대1로 승리했다. 시즌 12승을 달성한 최민석이 김원형 감독과 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.25/

하지만 15승 달성이 걸린 최민석의 투구 수 및 이닝 운용에 대해서는 신중한 태도를 취했다.

김 감독은 "솔직히 야구 인생에서 단 한 번도 오지 않을 수 있는 15승과 타이틀 기회라 민석이에게 정말 중요한 경기라는 점을 잘 알고 있다. 그 부분도 약간 머릿속에 있다. 모른다고 하면 안되지 않나"라면서도 "하지만 첫 번째 목표는 무조건 팀의 승리다. 5회나 6회에 교체 타이밍이 오면 경기 상황을 보고 냉정하게 판단하겠다"며 팀 승리를 최우선 과제로 꼽았다.

Advertisement

Advertisement

한편, 지난 4일 삼성전 경기 중 오른쪽 허벅지 대퇴부 부분 손상 부상으로 이탈한 박준순에 대해서는 "지난번 부상 부위와 같은 곳인데, 심각한 수준은 아니다. 다만 관리와 휴식이 필요한 상태라 향후 4일간의 휴식기 동안 상태를 지켜볼 예정"이라고 밝혔다 .

19일 잠실야구장에서 열린 한화와 LG의 경기. 4회초 임찬규가 한지윤의 땅볼 타구를 다이빙캐치로 잡아낸 구본혁의 수비에 두 팔을 번쩍 들어올리고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.19/

반면 LG 염경엽 감독은 선발 임찬규를 향해 간결한 메시지 하나로 기대감을 대신했다.

염 감독은 "오늘 6이닝을 잘 던져줬으면 좋겠다. 이걸로 끝내겠다"며 "6이닝을 완벽하게 던져서, 자기 자신이 달성하고자 하는 목표를 스스로의 실력으로 지켜내길 원한다"고 말했다.

Advertisement

Advertisement

타이틀을 인위적으로 만들어주기보다는, 투수 스스로가 완벽한 피칭으로 승리와 타이틀을 자력으로 쟁취해야 한다는 염 감독 특유의 '실력주의' 철학이 드러난 대목.

양 팀 모두 가을야구 진출을 확정했지만, 순위는 미정인 상황. 불펜 총동원령이 내려진 사생결단 총력전이 펼쳐질 전망이다.

19일 잠실구장에서 열린 LG와 KT의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.19/

김원형 감독은 "불펜 3연투까지 준비시켰다. 오늘 나갈 수 있는 투수는 모두 투입할 것"이라고 말했다. 염경엽 감독도 "고우석도 3연투가 준비돼 있다"고 말해 총력전을 시사했다.

Advertisement

개인 타이틀과 팀 승리 속 양 팀 벤치의 투수 교체 타이밍이 흥미로운 관전포인트가 될 전망이다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com