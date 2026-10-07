"끝난 거 아니야"…'극적 3위→충격패' KIA, 미안하지만 감독은 다그쳤다[부산 현장]

3일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 8회 마운드를 찾은 KIA 이범호 감독이 미팅을 주도하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.03/

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[부산=스포츠조선 김민경 기자] "선수들한테 이야기 한번 했다. 끝난 거 아니고, 다시 해야 한다고."

이범호 KIA 타이거즈 감독은 6일 광주 삼성 라이온즈전에서 4대5로 역전패한 뒤 선수들을 다그쳤다. 시즌 막바지 치열한 순위 싸움을 치르느라 지친 선수들을 보면 안타깝지만, 감독은 끝까지 끌고 갈 수밖에 없다. 3위까지 극적으로 올라온 이상, 준플레이오프 직행 티켓을 놓쳤을 때 내상이 훨씬 심하기 때문.

KIA는 1위 KT 위즈, 4위 LG 트윈스, 2위 삼성을 차례로 만나 7경기를 치르는 동안 매 경기 접전을 펼쳤다. 결과는 3승4패였지만, 3위 경쟁 상대인 LG와 3연전을 모두 잡은 게 컸다. 다만 LG와 3경기 모두 9회 역전승을 거두면서 투타 모두 체력 소모가 극심했다. 그 여파가 현재 조금씩 나타나고 있는 상황이다.

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이 감독은 "선수들한테 얘기를 한번 했다. 끝난 거 아니고, 다시 해야 된다고. LG만 이기면 된다고 생각했으니까. 5경기 남았는데, 여기서 어떻게 되느냐가 더 중요한 거니까 놓치지 말고 다시 또 준비하자고 했다"고 밝혔다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이범호 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 이범호 감독과 김도영이 타격 훈련을 지켜보며 대화를 나누고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

이 감독은 이날 트레이너실에서 선수들이 거의 비명을 지르면서 스트레칭하고, 뭉친 근육을 풀며 경기를 준비하는 모습을 지켜봤다. 안타깝지만, 어쩔 수 없는 게 현재 KIA의 상황이다. 가능한 빨리 선수들이 조금이라도 쉬게 하려면 더 다그쳐서 3위를 확정하는 수밖에 없다.

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KIA는 이날 박재현(좌익수)-박정우(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김규성(2루수)-하주석(유격수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 양현종이다.

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이 감독은 박재현과 박정우의 타순을 맞바꾼 것과 관련해 "(박)재현이가 롯데전에 좋았고, 부산에 오면 또 괜찮았다. (박)정우도 첫 번째 나가는 것보다 두 번째 나가니까 더 낫나 싶기도 하다"며 최근 2경기 연속 홈런을 몰아치며 감이 좋은 김도영 앞에 가능한 든든한 밥상을 차려주길 기대했다.

29일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 박재현이 타격 훈련을 하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.29/

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부산=김민경기자 rina1130@sportschosun.com