[오피셜] '3.5억 쾌척' KIA, 왜 1R 초대박 자신하나…2027년 신인 계약 끝, 마무리캠프 초대장 몇 명 받을까

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 소감을 말하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

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[스포츠조선 김민경 기자] "정말 좋은 타자인 것은 충분히 알고 있었고, 그런 타자가 우리 팀에 왔다는 말을 들으니 마무리캠프에 가고 싶더라."

모처럼 이범호 KIA 타이거즈 감독을 설레게 하는 신인이 입단했다. 지난달 2027년 KBO 신인드래프트 1라운드 전체 3순위로 지명한 경남고 우타 거포 3루수 이호민이 주인공. KIA는 이호민을 김도영의 뒤를 이을 차기 주전 3루수로 키울 계획이다.

KIA는 7일 '2027년 신인 선수 11명과 입단 계약을 마무리했다'고 발표했다.

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1라운드에 지명한 이호민은 계약금 3억5000만원, 연봉 3300만원에 사인했다. 이날 KBO 역대 최고 신인 계약금 신기록을 작성한 키움 히어로즈 1라운드 투타 겸업 신인 하현승의 16억원에는 미치지 못하지만, 계약금 3억원 이상이면 특급 대우에 속한다.

이호민은 키 1m86, 몸무게 94㎏ 건장한 체격을 갖췄다. 최근 아시아청소년야구선수권대회에서 우승한 한국 18세 이하 야구대표팀의 4번타자로 활약해 눈길을 끌었다. 심재학 KIA 단장은 대회가 열린 대만을 직접 찾아가 이호민의 플레이를 지켜봤을 정도.

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KIA는 내년 시즌부터 김도영을 유격수로 전환할 계획을 갖고 있다. 김도영은 2022년 1차지명으로 KIA에 입단할 당시 대형 유격수로 기대를 모았다. 다만 박찬호라는 확실한 주전 유격수가 있었고, 신인 김도영의 부담을 덜기 위해 3루수로 뛰게 한 게 지금까지 왔다. 박찬호가 지난 시즌을 끝으로 두산 베어스로 FA 이적하면서 김도영의 유격수 전환 프로젝트는 이미 시작됐다. 김도영이 지난해 햄스트링 부상으로 고생했기에 장기 프로젝트로 전환됐을 뿐이다.

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이호민이 당장 1군에서 3루수를 맡을 수 있을지는 미지수. 그래도 이 감독은 황대인과 변우혁의 성장이 더딘 상황에서 이호민이 두각을 나타낸다면, 당연히 기회를 줄 수밖에 없다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 1라운드 지명된 경남고 이호민이 심재학 단장과 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 경기를 준비하고 있는 KIA 이범호 감독. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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이 감독은 "파워보다도 공을 굉장히 잘 맞히더라. 생각보다 콘택트가 굉장히 좋다. 홈런 수는 올 시즌 2개밖에 안 되는데, 출루율이나 타율이 4할 이상 5할에 가깝다. 그런 게 긍정적이다. 공갈포 성향보다는 정확도가 있는 중장거리형 타자라서 여기서 트레이닝을 잘 받으면 장타를 칠 수 있는 능력이 더 좋아진다. 우선 체격에 비해 정확도가 굉장히 좋으니까. 얼마나 시간이 걸릴지 모르겠지만, 시간이 안 걸리게 만드는 게 중요하다고 생각한다. 5년 걸릴 거 3년 안에 올 수 있게 만드는 게 현장이 해야 할 몫"이라고 강조했다.

이호민은 이미 일본 오키나와 마무리캠프 명단에 든 상태다.

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이 감독은 "한번 하는 것을 보겠다"며 웃은 뒤 "3루에서 어떻게 움직이는지 우선 보겠다. 마무리캠프 보고 잘하면 자기 자리 잡아서 뛰는 것이고, 못하면 또 퓨처스팀에서 시간을 보내야 되는 것이다. 프로로서 당연한 일이다. 마무리 때 한번 보면 어느 정도 답은 나오지 않을까 생각한다. 3루가 안 되면 1루로 돌려도 되는 일이다. 우선 3루를 먼저 시킬 생각은 있다. 시켜도 되겠다 싶으면 시키는 것이고, 안 되면 그때 돌려도 된다. 편견을 갖고 무조건 1루만 된다고 생각하진 않겠다"고 했다.

2라운드 곽병진(부산과기대, 투수)는 계약금 1억6000만원, 3라운드 노민혁(용마고, 내야수)는 계약금 1억2000만원에 도장을 찍었다.

이 감독은 "3라운드 신인도 좋다더라"며 노민혁을 향한 궁금증을 표현하기도 했다.

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KIA는 올해 신인 가운데 외야수 김민규, 내야수 박종혁 한준희 등 3명을 지난해 마무리캠프에 데려갔다. 이중 외야수 김민규는 스프링캠프까지 승선해 가치를 증명했고, 지난 5월부터 1군에 합류해 대주자로 확실한 존재감을 뽐내고 있다. 올 시즌 도루 15개를 기록, 타이거즈 프랜차이즈 고졸 신인 최다 도루 신기록을 작성했다. 종전 기록은 2022년 김도영의 13도루.

올해는 신인 몇 명이 마무리캠프에 승선해 선배 김민규의 행보를 이어 갈 수 있을지 궁금증을 자아내고 있다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. KIA에 지명된 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.21/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com