178.4㎞→144m 괴력의 선제 스리런, 잠실 빅보이의 고별전 홈런포, 하지만 결승포로 지켜내지 못했다

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]2032년 3월 개장될 잠실 돔구장을 지배할 '잠실 빅보이'가 잠실 고별전에서 144m짜리 선제 대형 홈런포를 터뜨렸다.

이재원은 7일 잠실야구장에서 열린 두산 베어스와의 시즌 최종전에 6번 우익수로 선발 출전, 2회 첫 타석에서 선제 3점포를 쏘아올렸다.

두산 최민석과 LG 임찬규의 다승왕을 놓고 벌인 선발 맞대결.

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0-0이던 2회말 LG가 문정빈 문보경의 연속 안타로 무사 1,2루 찬스를 잡았다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

타석에 이재원. 1볼에서 최민석의 2구째 144㎞ 커터가 바깥쪽 보더라인에 걸쳤다. 이재원은 긴 리치를 이용해 마음껏 밀었다. 잠실구장을 반으로 가른 타구는 전광판 오른쪽 옆 관중석에 떨어졌다.

178.4㎞ 빠르기, 28.7도 각도의 143.8m 비거리의 시원하고 아름다운 아치를 생산해낸 잠실 빅보이. 홈런을 직감한 듯 관중석이 공을 삼키기 전까지 그의 손에는 배트가 들려 있었다. 시즌 9호 홈런으로 데뷔 첫 시즌 두자리 수 홈런까지 1개만을 남겼다.

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7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

지난 4일 잠실 KIA전에서 191.9㎞의 신기록으로 KBO리그 타구 속도 최고기록을 경신한 이재원. 최근 괴력을 본격화 하기 시작한 잠실 빅보이의 고별전 홈런포가 6년 뒤 새 잠실 돔구장 개막전 홈런으로 이어질 지도 모르겠다.

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이재원의 선제포로 기선제압을 했지만, LG는 3회초 곧바로 임찬규가 5실점 하며 역전을 허용했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com