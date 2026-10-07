최원준 202안타 터졌다! 12년전 서건창 넘었다…단일시즌 토종 최다안타 신기록 → 허용투수 원태인 [수원현장]

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 타임을 외치고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 질주하고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈 최원준이 마침내 서건창을 넘어섰다. 프로야구 토종 최다 안타 신기록에 자신의 이름을 새겼다.

최원준은 7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 1번 지명타자로 선발출전, 5회말 3번째 타석에서 우중간을 가르는 2루타를 쳤다.

올시즌 202번째 안타다. 한 시즌 202안타는 45년의 KBO리그 역사상 2024년 롯데 자이언츠 빅터 레이예스 단 한명 뿐이다.

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이로써 최원준은 KBO리그 역대 한시즌 최다안타 타이 기록을 세움과 동시에 2014년 서건창(201안타)을 넘어서며 토종 선수 신기록을 세웠다.

앞서 시즌 200안타 때도 2루타를 쳤던 최원준은 202안타 역시 2루타로 장식했다. 201안타를 홈런으로 장식한 레이예스와는 임팩트 면에서도 치열한 경쟁이다.

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최원준은 전날 고척 키움 히어로즈전에서 201안타를 기록하며 프로야구 45년 역사상 3번?로 200안타 고지를 밟은 선수가 됐다. 이제 안타 하나하나가 모두 신기록이다. 또 올시즌 최다안타 1위 경쟁에서도 이날 아직 안타를 기록하지 못한 레이예스(201안타)에 한걸음 앞서나가게 됐다.

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최원준은 1회말 첫 타석에선 삼성 선발 원태인의 구위에 눌려 2루 땅볼로 물러났다. KT는 2회말 2점을 따내며 앞서나갔고, 3회말 다시 선두타자로 나선 최원준은 볼넷을 골라 출루했다. 하지만 득점과 연결되진 않았다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 타임을 외치고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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그리고 5회말, 2사 주자 없는 상황에 등장한 최원준은 원태인의 초구 110㎞ 커브를 통타, 우중간을 갈랐다. 최원준 특유의 가볍고 총알 같은 스윙이 정확하게 공을 ??렸다. 삼성 우익수 김성윤이 사력을 다해 쫓아갔지만, 최원준의 타구는 글러브를 살짝 비껴가며 2루타가 됐다. 다만 후속타 불발로 이번에도 득점과는 연결되지 않았다.

올시즌 MVP에도 손색없는 호성적을 기록중인 최원준이다. 득점 부문에서도 전날까지 123득점을 기록, 2위 KIA 타이거즈 김도영(114개)에 앞선 선두를 달리고 있다. 최다안타까지 차지할 경우 KBO 시상식에서 2관왕을 차지할 수 있다.

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KBO 시상식 부문은 아니지만, 최원준은 40개째 2루타를 쳐내며 올시즌 2루타 부문에서도 레이예스(37개)에 앞선 1위를 달리고 있다. 이날 경기를 제외하면 KT는 2경기, 롯데는 4경기를 남겨두고 있다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com