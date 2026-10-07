"선발은 두산이 최고" 벌써 한국시리즈 걱정 가득, 샴페인 가득한 기쁨은 '잠깐'이었다 "잠은 잘 오더라" [수원포커스]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 두산 최민석이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 이강철 감독이 우승 소감을 말하고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "(정규시즌)우승하면 그 순간의 기분은 정말 좋다. 그런데 딱 샤워하고 나니까 허무함이 확 오더라."

정규시즌 우승 확정된지 이틀, 이미 샴페인과 와인으로 가득했던 기쁨의 순간은 지나간지 오래다.

7일 수원에서 만난 이강철 KT 감독은 "성취감이야 정말 큰데, 바로 허무함이 크게 왔다"며 냉정하게 스스로를 돌아봤다.

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우승 확정 당일이었던 지난 5일 경기가 끝난 뒤에도 잔치는 없었다. 김태한 수석코치와 단둘이 조촐하게 술잔을 기울인 뒤 잠자리에 들었다고.

아직 정규시즌이 끝나지 않아서일까. KT는 6일 고척 키움 히어로즈전에 이어 7일에도 수원 삼성 라이온즈전을 치른다. 이후 3일간 휴식을 취한 뒤 11~12일 대구 삼성 라이온즈전을 치르면 정규시즌 종료다.

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우천 취소 등의 문제가 없다면, 한국시리즈 1차전은 오는 11월 2일로 예정돼있다.

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5일 수원 KT위즈파크에서 열린 롯데 자이언츠와 KT 위즈의 경기. KT가 정규리그 우승을 확정지은 후 축하행사를 진행했다. 이강철 감독이 샴페인 세례를 받고 있다. 수원=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.10.5/

"우승한날 샴페인 맞을 때는 정말 좋았다. 그런데 성취감은 잠깐이다. 잠은 잘 오더라. 긴장이 확 풀렸던 것 같다. 그런데 다음날 일어나니까 바로 한국시리즈 걱정에 머리를 싸맸다. 정규시즌 1위 했잖아, 한국시리즈 지면 바보되는 거지."

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그래도 1위팀의 여유일까. 이강철 감독은 "(2023년에)나도 해봤지만, 밑에서 올라가는게 확률이 떨어져서 그렇지 속은 편하다. 1~2선발만 좋으면 해볼만하다. 하나로는 좀 어렵다"며 선수 시절 첫 우승이었던 데뷔시즌(1989년)의 기억도 떠올렸다.

정규시즌 3위를 기록한 해태 타이거즈는 플레이오프에서 태평양 돌핀스를 3전전승, 한국시리즈에선 정규시즌 1위 빙그레 이글스를 4승1패로 꺾고 4년 연속 한국시리즈 우승의 위업을 달성했다. 당시 해태는 1차전에서 선동열을 내세우고도 패했지만, 이후 조계현-문희수-김정수로 3승을 따냈다. 5차전에는 선동열이 4회말 무사 1,2루 위기에서 등판, 남은 이닝을 무실점으로 책임졌다.

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3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 기자들 질문에 답하고 있는 KT 이강철 감독. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/

이강철 감독은 "두산이 몇위로 올라올지 모르겠지만, 누구랑 붙어도 선발은 두산이 좋다. 곽빈 최민석 벤자민, 아쉬운대로 3명 돌려도 좋고, 4명(_잭로그) 써도 되지 않나"라며 경계심을 드러냈다.

남은 정규시즌 경기도 힘을 ?E 여유가 없다. KT는 다승왕 경쟁중인 고영표(14승)를 비롯해 홈런-타점왕을 다투는 샘 힐리어드, 최다안타-득점왕 동시 석권을 노리는 최원준 등의 기록 경쟁에 총력을 기울일 예정이다. 이강철 감독은 "타이틀은 기회가 왔을 때 따야한다"며 전력을 다할 것을 천명했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com