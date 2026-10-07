최원준 204안타 신기록 터졌다! 출범 45년 프로야구에 '새역사' 첫걸음…서건창-레이예스 넘어 한시즌 최다안타 첫걸음 [수원레코드]

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회말 무사 1루 KT 최원준이 안타를 치고 삼성 1루수 디아즈의 축하를 받고 있다. 최원준은 203안타를 기록해 단일시즌 최다안타 신기록을 작성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 질주하고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] KT 위즈 최원준이 서건창에 넘어 2년전 레이예스마저 넘어섰다.

최원준은 7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈전에 1번 지명타자로 선발출전, 5회말 3번째 타석에서 우중간을 가르는 2루타를 쳤다. 이어 7회말에는 좌익수 앞에 떨어지는 2번째 안타를 쳤다.

이로써 2026시즌 최원준의 안타 갯수는 203개가 됐다. KBO리그 역대 한시즌 최다안타 신기록이다. 2014년 서건창(201개) 2024년 빅터 레이예스(202개)를 모두 넘어섰다.

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이제 새하얀 눈밭에 새겨지는 발자국 하나하나가 신기록이다. 최원준은 8회말에도 좌중간 1타점 적시타를 추가, 자신의 올시즌 안타 갯수를 204개로 늘렸다.

최원준은 전날 고척 키움 히어로즈전에서 201개째 안타를 쳤다. 이로써 서건창-레이예스에 이어 역사상 3번째로 200안타를 밟은 선수가 됐다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회말 무사 1루 KT 최원준이 안타를 치고 박경수 1루 코치와 포옹을 하고 있다. 최원준은 203안타를 기록해 단일시즌 최다안타 신기록을 작성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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최원준은 1회말 첫 타석에선 삼성 선발 원태인의 구위에 눌려 2루 땅볼로 물러났다. KT는 2회말 2점을 따내며 앞서나갔고, 3회말 다시 선두타자로 나선 최원준은 볼넷을 골라 출루했다. 하지만 득점과 연결되진 않았다.

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그리고 5회말, 2사 주자 없는 상황에 등장한 최원준은 원태인의 초구 110㎞ 커브를 통타, 우중간을 갈랐다. 최원준 특유의 가볍고 총알 같은 스윙이 정확하게 공을 ??렸다. 삼성 우익수 김성윤이 사력을 다해 쫓아갔지만, 최원준의 타구는 글러브를 살짝 비껴가며 2루타가 됐다. 다만 후속타 불발로 이번에도 득점과는 연결되지 않았다.

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7회말에는 권동진의 안타로 무사 1루에서 등장, 좌익수 앞에 떨어지는 안타를 쳤다. 이어 배정대의 3루선상 1타점 2루타 때 홈을 밟아 124번째 득점을 올렸다.

최원준은 8회말에도 1사 2,3루 상황에서 좌중간 1타점 적시타를 추가, 시즌 204개째 안타를 기록했다.

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이날의 3번째 안타까지 치면서 이날 안타 1개를 기록중인 롯데 레이예스와의 최다안타 경쟁에서도 다시 두 걸음 앞섰다. 최원준이 현재의 기록을 이어간다면, 득점-최다안타 2관왕이 된다.

최원준의 올시즌 홈런은 9개에 불과하지만, 2루타 40개로 이부문 1위(2위 레이예스 37개)에 올라있다. 3루타(4개)도 공동 9위다. 덕분에 타율, 출루율 뿐 아니라 리드오프로선 장타율도 4할8푼대다. 그 결과 OPS(출루율+장타율)도 당당히 톱10에 이름을 올렸다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 타임을 외치고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

득점 부문에서도 2위 KIA 타이거즈 김도영에 앞선 선두다. 최다안타까지 차지할 경우 KBO 시상식에서 2관왕을 차지할 수 있다.

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12년전 서건창은 신기록의 힘을 앞세워 '홈런왕' 박병호(31개), '다승왕' 장원삼(17승) 등을 제치고 시즌 MVP를 거머쥐었다. 최원준은 역대급 경쟁을 펼치고 있는 오스틴 딘(LG 트윈스)과 김도영(KIA 타이거즈), 곽빈(두산 베어스), 샘 힐리어드(KT) 등에 다소 묻혀있는 상황이지만, 시즌 MVP를 논하기에도 밀리지 않는 성적에 신기록의 임팩트까지 더하는 모양새다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com