'김도영 싹쓸이' KIA 19안타 대폭발, 3위 사수했다!…롯데 레이예스 203안타, KT 최원준 맹추격[부산 리뷰]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[부산=스포츠조선 김민경 기자] 역시 해결사는 김도영이었다. KIA 타이거즈가 3위를 사수했다.

KIA는 7일 부산 사직야구장에서 열린 롯데 자이언츠와 경기에서 12대4로 이겼다. 3위 KIA는 시즌 성적 76승62패2무를 기록했다. 4위 LG 트윈스도 이날 5위 두산 베어스를 7대5로 꺾었으나 KIA와 경기차 없이 순위를 유지했다.

롯데는 빅터 레이예스(지명타자)-나승엽(1루수)-고승민(2루수)-한동희(3루수)-전민재(유격수)-손성빈(포수)-전준우(좌익수)-조세진(우익수)-황성빈(중견수)으로 선발 라인업을 꾸렸다. 선발투수는 김태균.

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KIA는 박재현(좌익수)-박정우(중견수)-김도영(3루수)-해럴드 카스트로(1루수)-나성범(우익수)-김선빈(지명타자)-한준수(포수)-김규성(2루수)-하주석(유격수)으로 맞섰다. 선발투수는 양현종.

양현종은 5이닝 80구 8안타(1홈런) 1볼넷 3삼진 3실점을 기록, 시즌 12승(6패)째를 챙겼다. 6회부터는 정해영(1이닝 1실점)-곽도규(⅓이닝)-조상우(⅔이닝)-황동하(1이닝)-김범수(1이닝)가 이어 던졌다.

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KIA 타선은 장단 19안타를 몰아치며 모처럼 필승조를 불펜의 부담을 덜어줬다. 3번타자 김도영은 6타수 3안타 3타점으로 맹활약했고, 2번타자로 나선 박정우가 6타수 3안타 2타점을 기록하며 밥상을 잘 차려줬다. 또 하위 타선에서 한준수와 김규성, 하주석이 전부 멀티히트를 기록한 덕분에 대량 득점의 발판을 마련할 수 있었다.

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21일 고척돔에서 열린 KIA와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 KIA 양현종. 고척=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.21/

12일 수원 KT위즈파크에서 열린 KIA와 KT의 경기. 7회초 2사 2루 박정우가 추격의 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.12/

박재현이 경기 시작과 함께 선취점을 뽑았다. 1회초 선두타자로 나서 롯데 신예 김태균에게 중월 홈런을 뺏었다. 시즌 18호포. 도루는 21개를 이미 채워 20홈런-20도루까지 홈런 2개만 남겨두고 있다.

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3회말 양현종이 롯데의 반격을 허용했다. 2사 후 나승엽에게 우월 홈런을 내줘 1-1이 됐다. 고승민에게 우익선상 2루타를 얻어맞아 위기가 이어졌고, 한동희에게 좌전 적시타를 허용해 1-2로 뒤집혔다.

KIA는 4회초 대거 4점을 뽑으면서 흐름을 뺏었다. 나성범의 2루타와 한준수의 안타로 1사 1, 3루 기회를 잡았다. 김규성과 하주석이 연달아 1타점 적시타를 날려 3-2로 뒤집었고, 2사 2, 3루에서 박정우가 우전 2타점 적시타를 때려 5-2까지 거리를 벌렸다.

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롯데가 끈질기게 따라붙었다. 양현종은 5회말 례이예스의 안타와 나승엽의 2루타로 무사 2, 3루 위기에 놓였고, 고승민의 좌익수 희생플라이로 5-3이 됐다.

6회말 바뀐 투수 정해영은 선두타자 손성빈을 좌전 안타로 내보내 실점의 빌미를 제공했다. 2사 2루까지 버텼지만, 황성빈에게 우전 적시타를 맞아 5-4까지 쫓겼다.

KIA는 8회초 대거 7점을 뽑아 승리에 쐐기를 박았다. 롯데 김원중(⅓이닝 4실점)-김강현(⅓이닝 3실점)을 차례로 두들겼다. 선두타자 김규성이 우전 안타로 출루하며 물꼬를 텄다. 하주석의 희생번트로 1사 2루. 김호령의 사구와 박정우의 안타로 만루를 만들고 김도영에게 연결했다. 김도영은 좌익선상 싹쓸이 3타점 적시 2루타로 응답해 8-4로 거리를 벌렸다.

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계속된 2사 2루 기회에서는 나성범이 우전 적시타를 때려 9-4가 됐다. 김선빈의 안타로 2사 1, 3루. 한준수 타석에서는 롯데 포수 손성빈의 패스트볼로 나성범이 득점해 10-4까지 달아났다. 한준수는 볼넷. 대타 이호연도 2루수 왼쪽 내야안타로 출루해 2사 만루로 연결했고, 하주석이 우중간 2타점 적시 2루타를 때려 12-4 승리에 쐐기를 박았다.

한편 롯데 레이예스는 이날 2안타를 추가해 시즌 203안타를 달성, 개인 한 시즌 최다 기록을 작성했다. 최다 안타 경쟁자인 KT 위즈 최원준은 이날 204안타를 쳐 레이예스에 1개차 앞서 있다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

부산=김민경기자 rina1130@sportschosun.com