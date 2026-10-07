"오늘 홈런이 최고" 잠실야구장 마지막 홈런 주인공은 '잠실 빅보이' 이재원, "찬규형 15승, 창기형 장어 덕"

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

Advertisement

Advertisement

[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스가 잠실 고별전에서 두산 베어스를 꺾고 최소 4위를 확정 지었다.

팀 승리와 선발 임찬규의 데뷔 첫 다승왕 달성을 이끈 일등 공신은 144m 대형 선제 아치를 쏘아 올린 '잠실 빅보이' 이재원이었다.

LG는 7일 서울 잠실구장에서 열린 두산과의 시즌 최종전이자 잠실야구장 고별전에서 7대5 승리를 거뒀다.

Advertisement

8연패 뒤 2연승을 달린 LG는 77승 1무 63패를 기록하며 정규시즌 최소 4위를 확보했다.

이날 경기는 2032년 3월 새 돔구장 시대를 앞두고 열린 잠실야구장 고별전이자, 두산 최민석과 LG 임찬규의 '다승왕 맞대결'로 큰 기대를 모았다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

마운드의 주인공이 15승으로 다승왕을 확보한 임찬규였다면, 타석에서 가장 눈부신 존재감을 발휘한 선수는 6번 우익수로 선발 출전한 이재원이었다.

Advertisement

Advertisement

0-0으로 맞선 2회말, LG는 문정빈과 문보경의 연속 안타로 무사 1, 2루 기회를 잡았다. 타석에 들어선 이재원은 1볼 상황에서 두산 선발 최민석의 2구째 144km 커터가 바깥쪽 코스에 걸치자 긴 리치를 활용해 망설임 없이 방망이를 돌렸다. 맞는 순간 홈런임을 직감하게 한 타구는 178.4km의 무서운 속도로 뻗어가 잠실구장 중앙 전광판 오른쪽 관중석에 꽂혔다. KBO 공식 측정 비거리 145m(트랙맨 기준 143.8m)에 달하는 시원하고 아름다운 대형 아치였다. 이 한 방으로 이재원은 시즌 9호 홈런을 기록하며 데뷔 후 두번째 두 자릿수 홈런 달성에 단 1개의 홈런 만을 남겨두게 됐다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

이재원의 활약은 여기서 그치지 않았다.

5-5로 맞선 5회말 2사 1, 2루 기회에서 3루 방면 내야안타를 쳐내 상대 실책을 유발했고, 이는 7-5 승리의 결승점으로 연결되며 이날 승부의 분수령이 됐다.

Advertisement

Advertisement

이재원은 4타수 2안타 3타점 맹타를 휘두르며 4타수3안타 2타점의 문보경과 함께 팀의 5타점을 모두 합작하며 잠실 고별전의 주인공으로 우뚝 섰다.

경기 후 이재원은 "중요한 경기에서 승리해 정말 기쁘다. 무엇보다 (임)찬규 형이 승리를 챙겨서 기분이 너무 좋다"며 선배의 기록을 먼저 챙기며 제 일 처럼 기뻐했다. 선제 3점포에 대해 "오늘 홈런이 올 시즌 들어 제일 잘 맞았던 것 같다. 하지만 홈런의 손맛보다도 찬규 형이 15승을 달성하는 데 도움이 되었다는 사실이 더 기쁘다"고 또 한번 강조했다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 박용택 해설위원 시구 후 이재원과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

이어 "최근 (홍)창기 형이 조언을 많이 해줬는데, 최근에 장어를 사주신 덕분에 힘을 내서 홈런을 칠 수 있었던 것 같다"며 훈훈한 비하인드 스토리도 덧붙였다.

Advertisement

팬들을 향한 감사의 인사도 잊지 않았다.

이재원은 "팬분들께서 잠실야구장에서의 마지막 홈경기가 많이 아쉬우실 수도 있는데, 이렇게 경기장을 가득 채워주시고 응원해 주셔서 진심으로 감사드린다"며 "앞으로 이곳이 아니더라도 다른 야구장에서도 팬분들과 함께하고 싶다. 변함없는 응원을 보내주셔서 감사드린다"고 진심을 전했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com