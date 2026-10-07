안타 204개 쳤는데 "찝찝하다" 말한 최원준, "오늘은 내가 최우선. 사인 한번도 안봤다"…3볼에도 거침없는 스윙 [인터뷰]

인터뷰에 임한 KT 최원준. 김영록 기자

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 박경수 1루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 최원준의 시즌 204번째 안타다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[수원=스포츠조선 김영록 기자] "두번째 타석 볼넷이 좀 아쉬웠다. 원래 3루에서 사인이 나오는데, 오늘은 나 자신을 최우선으로 뒀다. 사인 한번도 안보고 타격에만 집중했다."

프로야구 역사에 남을 대기록을 세웠지만, KT 위즈 최원준(29)의 표정은 뜻밖에도 평온했다.

최원준은 7일 수원 삼성 라이온즈전에 1번 지명타자로 선발출전, 3안타 1득점 1타점을 추가했다. 이날 9대3 KT의 8연승을 이끈 주역이었다.

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이로써 이날 경기전까지 201개를 기록중이던 최원준의 안타 수는 204개로 늘어났다. 202개는 2014년 서건창(201개)을 넘어선 프로야구 토종 타자 최다안타 신기록이었고, 203개는 2년전 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)의 기록을 깬 말 그대로 프로야구 신기록이었다.

여기에 하나를 더했다. 때마침 전날까지 동률이던 레이예스도 2개를 추가했다. 덕분에 오늘만큼은 최원준이 '시즌 최다안타 신기록'의 기쁨을 홀로 누릴 수 있게 됐다. 10월 들어 6경기 14안타의 미친 페이스다.

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볼넷 하나를 더해 하루 4출루, 그것도 제구력 좋은 삼성 원태인을 상대로 얻어냈다. 첫 타석은 땅볼, 두번째 타석은 볼넷, 3~5번째 타석에서 3연속 안타를 쳤다.

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최원준은 "(원)태인이랑은 친분이 깊다. 아마 태인이는 나랑 승부하고 싶었을 텐데, 우연찮게 포볼이 된 것 같다"면서 "솔직히 아쉽다. 비슷하면 쳤어야했는데, 너무 쟀다"고 돌아봤다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 질주하고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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안타 3개 모두 볼을 쳤다. 2~3번째 안타는 3볼에서도 거침없는 타격으로 파울을 만든 끝에 만들어낸 안타였다. 최원준은 "사실 오늘 3루(코치) 쪽을 안 봤다. 팀 순위도 이미 정해졌으니까, 지금은 제 마음대로 해도 될 것 같았다"면서 "물론 코치님도 당연히 치라고 하셨겠지만, 아예 3루를 안보고 타격에만 집중했다. 안 치면 안되는 상황이라고 생각하고, (3볼에도)무조건 쳤다"며 멋쩍은 미소를 지었다.

이날 최원준의 속내를 한줄로 정리하라면 '너무 기쁜데, 레이예스가 있어서…'로 정리할 수 있다. 인터뷰 내내 최원준은 레이예스의 이름을 거듭 불렀다. 레이예스는 최원준보다 2경기가 더 남아있기 때문. 이날 레이예스는 안타 2개를 추가, 203안타를 기록했다.

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"만약 지금 기록 행진을 하는 선수가 나 한명이었으면 굉장히 크게 와닿는 하루였을 거 같다. 오늘은 일단 1위니까 뜻깊은데, 설명할 수 없는 애매하고 찝찝한 기분이다."

최원준은 서건창을 넘어선 '국내 선수 최다안타 신기록'만큼은 확정이다. 그는 "KIA에 있을 때도 (서)건창이 형한테 정말 많은 도움을 받았고, 어릴 때부터 건창이형 야구하는 거 보면서 컸으니까…아직도 정말 대단하다. 형은 128경기에 200안타를 친 거니까"라며 "나도 교타자로서 언젠가 200안타를 쳐보고 싶다는 생각은 항상 있었다. 그 대단한 기록을 깬 것 하나만큼은 오늘 기분이 남다르다"며 미소지었다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회말 무사 1루 KT 최원준이 안타를 치고 삼성 1루수 디아즈의 축하를 받고 있다. 최원준은 203안타를 기록해 단일시즌 최다안타 신기록을 작성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

"다행히 삼성 투수들이 승부를 해줬다. 특별히 볼넷 내보내려고 하지 않더라. 2번째 타석 볼넷 후에 조금 후회했다. 3번째 타석부터는 안타가 되든 안되든, 볼이라도 '치고 죽자'는 기분이었다. 하루종일 벤치 사인도 안 보고 타격에만 집중했다."

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삼성 1루수 디아즈도 최원준의 머리를 쓰다듬으며 진심으로 축하를 전했다. 박경수 1루 코치와 뜨겁게 포옹하기도 했다. 최원준은 "삼성 선수들도 다 인사하고 지내는 사이고, 어쨌든 기록을 달성했으니까"라며 웃은 뒤 "기념구가 2~3개 되는 것 같더라. 오늘은 오로지 나한테 신경을 썼다. 전에는 기록도 기록이지만 팀 1등하는게 가장 중요했다. 이젠 내 기록을 많이 의식했다"고 설명했다.

다만 역시 레이예스가 문제다. 최원준은 "5개 차이날 때나, 비슷할 때나, 오늘은 앞섰지만 기분은 진짜 똑같다. 지금도 '당연히 레이예스가 1위하겠지'라는 생각 뿐"이라며 "나보다 2경기를 더하는데, 그럼 10타석도 가능하다. 한 시즌에 200안타가 2명 나오는게 앞으로 없을 수도 있는 일이니까, 서로 대단하다는 생각도 든다"고 덧붙였다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

그만큼 최원준에게 이 기록이 소중하다는 뜻이다. 그는 "10홈런도 관심없다. 안타 하나 더 치는게 좋다"면서 "7~8월에 안 좋았던 만큼 지금 치고 있는 것 같다. 감독님도 코치님들도 편하게 경기할 수 있게 배려를 많이 해주신 덕분"이라고 강조했다.

득점왕-최다안타왕의 2관왕에 단일시즌 최다안타 신기록이면 사실 MVP 레이스에서도 흔치 않은 존재감이다. 다만 올시즌에는 오스틴-김도영-힐리어드의 홈런왕 대결, 곽빈의 투수 2관왕 등에 다소 묻히는 감이 없지 않다.

최원준은 "레이예스가 없었으면 MVP 어필도 좀 해보겠는데…어떻게 얘기해야될지 모르겠다"면서도 "(최다안타 레이스에서)내가 이기든 레이예스가 이기든, MVP 이야기가 많이 나왔으면 좋겠다. 200안타라는게 40홈런보다도 드문 기록인데, 만약 홈런 신기록을 세우는 선수가 있으면 무조건 MVP 아니겠나. 빈도로 따지면 200안타가 훨씬 적은데, MVP를 받을만한 기록이라는 생각은 하고 있다"고 강조했다.

지난해 극심한 부진을 겪은 최원준이 4년 48억원 FA 계약을 맺었을 때 모두가 입을 모아 '오버페이'라고 욕했다. 최원준은 "올해는 커리어하이 시즌보다 무조건 더 잘한다는 생각밖에 없었다. 174안타를 뛰어넘고 싶었다. 3할 150안타는 당연히 다시 할 수 있다고 믿었다"면서 "모두가 안된다고 했지만, 스스로는 내 능력을 믿었다"고 강조했다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

레이예스는 2시즌 연속 전경기를 뛰었고, 올해도 전경기 출전이 예상되는 상황. 반면 최원준은 허리 통증으로 4경기를 빠졌다.

최원준은 "코치님들, 또 감독님께 정말 감사하다. 트레이닝 파트에서도 매순간 내 옆에서 도움을 주셨다. 덕분에 건강하게 한시즌을 치렀다"면서 "아쉽긴 한데, 아마 4경기 모두 4타수 무안타였을 거다. 지나간 일은 생각하지 않는다"고 강조했다.

쉬는 날에도 롯데 경기를 보지 않겠다고 거듭 다짐했다. 최원준은 "몇번이나 말했지만 난 레이예스를 진심으로 리스펙트한다. 기사로 나올 텐데 내가 경기를 볼 필요가 있겠나. 맨날 치는 선수가 내가 본다고 안 칠 것도 아니고"라며 "안타 치는 괴물이다. 안타왕은 쉽지 않을 것 같다. 앞으로 나도 더 좋은 퍼포먼스를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

수원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com