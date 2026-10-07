하현승 16억이 얼마나 크냐면... 박준현(7억)+정우주(5억)+김택연(3억5천) 보다 많다. 이런 '국보급 인재' 잘 키워야

2027 신인드래프트 1순위 하현승이 키움 히어로즈와 계약금 16억원에 사인했다. 사진제공=키움 히어로즈

2027 신인드래프트 1순위 하현승이 키움 히어로즈와 계약금 16억원에 사인했다. 사진제공=키움 히어로즈

2027 신인드래프트 1순위 하현승이 키움 히어로즈와 계약금 16억원에 사인했다. 사진제공=키움 히어로즈

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[스포츠조선 권인하 기자]10억원은 물로 15억원까지도 충분하다는 예상이 있었다.

이미 역대 한국인 메이저리그 최고 계약금(김병현 225만달러)을 뛰어넘는 뉴욕 양키스의 300만 달러 제안을 뿌리친 선수. 아시아 청소년 야구선수권대회 결승전서 일본은 7이닝 1안타 완봉승으로 잠재운 실력.

키움 히어로즈는 7일 2027 신인드래프트 전체 1순위인 하현승(부산고)과 KBO리그 역대 최고액인 16억원의 계약금을 안겼다. 이는 20년전인 2006년 한기주가 KIA 타이거즈와 계약한 10억원을 훌쩍 뛰어넘은 역사적인 액수다.

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16억원이 얼마나 큰 액수인지는 최근 1라운드 계약금을 보면 알 수 있다.

2026년 신인 계약을 보면 1순위 박준현(키움)이 7억원, 2순위 신재인(NC)이 2억5000만원, 3순위 오재원(한화)과 4순위 신동건(롯데), 5순위 김민준(SSG)이 나란히 2억7000만원을 받았다. 1순위부터 4순위까지의 계약금 합계가 14억9000만원이다.

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2025년 신인 계약을 봐도 1순위 정현우(키움)와 2순위 정우주(한화)가 똑같은 5억원을 받았고, 3순위 배찬승(삼성)이 4억원, 4순위 김태현(롯데)이 3억원을 받았다. 1~4순위까지의 계약금 합계가 17억원이다.

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10일 잠실야구장에서 열린 키움과 두산의 경기. 키움 선발투수 박준현이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.09.10/

21일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기. 한화 선발투수 정우주가 역투하고 있다.. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.21/

23일 잠실구장에서 열린 KBO리그 두산과 롯데의 경기. 투구하고 있는 두산 김택연. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.08.23/

2024년 신인의 경우 1순위 황준서(한화)와 2순위 김택연(두산)이 각각 3억5000만원, 3순위 전미르(롯데)가 3억원, 4순위 육선엽(삼성)과 5순위 김휘건(NC), 6순위 조대현(KIA)은 모두 2억5000만원에 계약했다. 1순위부터 5순위까지 5명의 계약금 합계는 15억원.

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연도별 신인 계약금을 볼 때 하현승 1명의 계약금으로 1라운드 4~5명을 데려갈 수 있을 정도다.

현재 발표되고 있는 2027 신인 계약금을 봐도 3순위 이호민(KIA·3억5000만원), 5순위 이승원(KT), 8순위 이윤성(SSG), 9순위 민주홍(한화·이상 2억5000만원) 등 4명의 계약금을 합쳐도(11억원) 하현승의 액수에 못미친다.

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부산고에서 투수와 타자 모두 겸했던 하현승에 대해 키움은 이도류의 가능성을 열어놓고 있다. 투수로서의 실력은 아시아청소년야구선수권대회에서 볼 수 있었고, 타격도 통산 타율 3할5푼1리, 8홈런 OPS 1.010을 보여 거포의 가능성이 있다.

역대 최고의 자원임은 충분히 입증됐다. 이제 키움이 1라운드 4~5명의 몫을 준만큼 얼마나 큰 선수로 키워낼지가 관건이다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com