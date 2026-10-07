'이제 적응했는데 시즌 끝났네…한달만 빨랐어도 무조건 잡았을텐데' 히우라의 '늦바람 홈런쇼' 어째야하나 [고척 포커스]

케스턴 히우라. 사진제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 5회말 2사 1루, 2-3으로 뒤진 고척의 전광판을 단숨에 뒤집은 궤적은 메이저리그 1라운더 출신의 클래스를 증명하기에 충분했다. 상대 실투를 놓치지 않고 좌측 담장을 훌쩍 넘긴 케스턴 히우라(30)의 호쾌한 역전 투런포. 승리를 확정 지은 직후 그라운드를 바라보던 키움 히어로즈 관계자들과 팬들의 입에서는 탄성과 함께 진한 아쉬움의 탄식이 교차했다.

"저런 괴력의 방망이가 한두 달만 일찍 터졌더라면 2027시즌 재계약은 100% 따놓은 당상이었을 텐데…."

키움 히어로즈는 7일 서울 고척스카이돔에서 열린 한화 이글스와의 2026시즌 최종전에서 5대3 역전승을 거두며 시즌 50승(4무 90패) 고지를 밟았다. 승리의 일등 공신은 단연 5회 결승 2점 홈런을 쏘아 올린 외국인 타자 히우라였다.

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이날 히우라의 출발은 순탄치 않았다. 앞선 두 타석에서 삼진으로 물러나며 타이밍을 잡지 못해 애를 먹었다. 하지만 승부처에서 맞이한 세 번째 타석은 달랐다.

3회 데이비슨의 선제 솔로포, 4회 박찬혁의 동점포로 팽팽하게 맞서던 경기는 5회초 한화에 리드를 내주며 2-3으로 끌려갔다. 5회말 데이비슨의 우전 안타로 만들어진 2사 1루 기회. 타석에 들어선 히우라는 1B후 몸쪽 낮게 들어오는 147㎞ 직구를 벼락같이 통타했다. 맞는 순간 홈런임을 직감할 수 있었던 큼지막한 타구는 4-3을 만드는 역전 2점 홈런으로 이어졌다.

케스턴 히우라. 사진제공=키움 히어로즈

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경기 후 히우라는 "앞선 두 타석 결과가 좋지 못했는데 세 번째 타석에서는 내 스윙을 끝까지 가져간 게 좋은 결과로 이어졌다"라고 담담히 소감을 밝혔다.

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시즌 중반 대체 외국인 타자로 키움 유니폼을 입은 히우라에게 2026년 한국 무대 도전은 야구 인생의 소중한 전환점이었다. 메이저리그 밀워키 브루어스 시절 한 시즌 19홈런을 터뜨리며 천재 거포로 각광받았던 그는, 키움이 가동한 파격적인 '외국인 타자 2명 체제'의 한 축을 맡아 한국 땅을 밟았다. 비록 팀은 최하위에 머물렀지만, 히우라는 한국에서 보낸 시간과 자신을 따뜻하게 품어준 구단, 그리고 팬들을 향해 진심 어린 감사 인사를 전했다.

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히우라는 "시즌 중반 합류였음에도 KBO리그에서 뛸 수 있는 기회를 얻게 된 점에 가장 먼저 감사하다"라며 "늦게 합류했음에도 선수단이 따뜻하게 환영해 줬고, 팬분들께도 넘치는 응원을 받으며 뜻깊은 경험을 쌓을 수 있었다. 전반적으로 매우 만족스러운 시즌이었다"라고 미소를 지었다.

이어 팬들을 향한 각별한 마음도 잊지 않았다. 그는 "끊임없이 응원을 보내주시고 매 경기 야구장에서 긍정적인 에너지를 불어넣어 주신 팬 여러분께 진심으로 감사하다"라고 고개를 숙였다.

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케스턴 히우라. 사진제공=키움 히어로즈

케스턴 히우라. 사진제공=키움 히어로즈

히우라의 최종전 역전 결승포는 화려했지만, 동시에 키움 프런트에게는 가장 풀기 어려운 숙제를 안겼다. 시즌 중반 합류 직후 KBO리그 특유의 변화구 승부와 스트라이크 존 적응에 적잖은 시간을 보냈던 히우라다. 시즌 막바지로 갈수록 특유의 배트 스피드와 장타력이 살아나며 이날처럼 경기를 단숨에 뒤집는 클러치 능력을 증명했지만, 벤치가 원했던 폭발력이 조금 더 이른 시점에 꾸준하게 터져 나오지 못했던 점은 뼈아팠다. 만약 한여름 순위 싸움이 한창이던 시기에 지금과 같은 화력을 뿜어냈다면, 2027시즌 재계약 도장은 의심의 여지 없이 찍혔을 터였다.

키움에게는 여전히 내년 시즌 외국인 투수 2명을 온전히 채워 '정석 로테이션'으로 갈 것인지, 아니면 데이비슨과 히우라가 보여준 화력을 믿고 다시 한번 '외국인 타자 2명' 카드를 만지작거릴 것인지가 스토브리그 최대 쟁점이다.

외인 원투펀치로 회귀할 경우 데이비슨과의 우선순위 경쟁에서 다소 밀리는 것이 현실. 그럼에도 마지막 경기에서 보여준 히우라의 묵직한 한 방과 한국 무대에 대한 진정성은 키움 프런트의 머릿속을 복잡하게 만들고 있다.

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케스턴 히우라. 사진제공=키움 히어로즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com