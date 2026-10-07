"야구 어렵네요"…첫 풀시즌 지휘봉 잡았던 설종진 감독이 말하는 '1군 야구의 잔인한 무게' [고척 포커스]

키움 히어로즈 설종진 감독. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

설종진 감독. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "야구가 정말 어렵고 힘들다는 것을 뼈저리게 느꼈다."

2026시즌 144경기 대장정의 마침표를 찍은 키움 히어로즈 설종진 감독(53)의 표정에는 진한 아쉬움과 무거운 책임감이 교차했다. 지난해 감독대행에 이어 올해 사령탑으로서 팀을 이끌며 분투했지만, 10구단 체제 최초의 '4년 연속 최하위'라는 뼈아픈 굴욕을 막지 못한 데 대한 팬들을 향한 사과가 가장 먼저 나왔다.

설 감독은 7일 "오늘 훈련하기 전에 선수들에게 '1년 동안 정말 아쉽지만 고생 많았다. 이제 내년 준비를 잘해보자'고 이야기했다"라며 입을 열었다.

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이어 시즌 총평을 묻자 "총평이라고 하면 아쉬운 부분이 너무 많다. 올해 목표가 하위권을 탈출하는 것이어서 노력을 정말 많이 했는데 그러지 못했다"라며 "4년 연속 최하위라는 결과를 남기게 돼 일단 팬들께 너무 죄송하게 생각하고 있다. 그래도 우리 선수들은 나름대로 열심히 했고 매 경기 최선을 다해줬다. 그동안 정말 수고했다고 말해주고 싶다"라고 고개를 숙였다.

퓨처스팀 감독과 육성 총괄을 거쳐 올해 처음으로 1군 풀시즌 지휘봉을 잡았던 설 감독에게 2026년은 그 어느 때보다 혹독한 시험대였다.

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개인적인 소회를 묻는 질문에 설 감독은 "힘들었다. 야구가 정말 어렵다는 것을 절감했고, 감독이라는 자리의 무거운 책임감도 깊이 느꼈다"라고 솔직하게 고백했다.

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안우진. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com

지난 8월 11일 고척돔에서 열린 키움과 LG의 경기 5회초 LG 박해민의 타구를 잡는 과정에서 충돌한 키움 2루수 서건창(왼쪽)과 우익수 박찬혁. 송정헌 기자 songs@sportschosun.com

이어 "야구를 해보니까 결국 선발 투수가 제대로 돌아가야 하고, 선발이 잘 돌아가기 위해서는 수비의 든든한 뒷받침이 필수적이다. 타격도 마찬가지"라며 "시즌 도중 외국인 타자 2명 체제를 가동했던 것도 나름대로 효과를 봤지만, 사령탑으로서 부족했던 점들이 많았다. 코칭스태프와 함께 더 연구하고 분석해서 팀이 이길 수 있는 야구를 만들어야 한다는 생각이 뼈에 사무쳤다"라고 돌아봤다.

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비록 성적은 최하위에 머물렀지만, 암흑기 속에서도 마운드의 새 틀을 짰다는 점만큼은 확실한 소득으로 꼽았다. 설 감독은 가장 고무적이었던 부분을 묻자 "선발 로테이션이 계획대로 잘 돌아갔다는 점"을 꼽았다. 그는 "외국인 에이스 알칸타라가 에이스답게 중심을 확실히 잡아줬고, 국내 선발진에서도 하영민이 꿋꿋하게 버텨줬다. 후반기에는 전준표가 선발진에 합류해 기대 이상의 모습을 보여줬다"라며 "앞으로 우리 팀 마운드를 이끌 선발진 자체에 희망을 봤다는 점이 올 한 해 가장 좋아진 부분이자 큰 소득"이라고 평가했다.

설 감독의 시선은 이미 혹독한 마무리 캠프와 2027시즌 준비를 향하고 있었다. 5년 연속 최하위라는 굴욕만큼은 무슨 일이 있어도 막아내겠다는 결의다.

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그는 "올해 내가 부족해서 원하는 성적을 내지 못했다는 점이 가장 뼈아프다"라며 "이제 내년을 위해 팀의 문제점을 더 철저히 분석하고 연구하겠다. 다가오는 2027시즌에는 기필코 하위권에서 벗어나 팬들께 이기는 야구를 보여드릴 수 있도록 코칭스태프와 선수단 모두가 피나는 노력을 다하겠다"라고 힘줘 말했다.

승리의 하이파이브를 하고 있는 설종진 감독(왼쪽)과 포수 김건희. 박재만 기자 pjm@sportschosun.com

고재완 기자 star77@sportschosun.com