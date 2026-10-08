굿바이! 잠실 고별전인데..."꼭 이기고 인사하고 싶었다" 사령탑의 바람, 이뤄준 선수들

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]올 시즌을 끝으로 역사 속으로 사라지는 잠실야구장에서 펼쳐진 서울 라이벌 LG 트윈스와 두산 베어스의 마지막 맞대결. 4위 싸움과 다승왕 타이틀까지 걸린 치열했던 '잠실 고별전'의 최종 승자는 LG 트윈스였다.

LG는 7일 서울 잠실구장에서 열린 두산과의 시즌 최종전에서 7대5로 짜릿한 재역전승을 거뒀다. 8연패 뒤 2연승을 달린 LG(77승 1무 63패)는 남은 경기 결과와 관계없이 최소 4위를 확보했다. 반면 패배한 5위 두산(73승 5무 65패)은 올 시즌 5위 자리를 최종 확정 지었다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 정규 시즌 마지막 맞대결을 앞두고 두산 김원형 감독, LG 염경엽 감독과 선수단이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

이날 경기는 공동 다승왕에 올라 있던 LG 임찬규와 두산 최민석의 맞대결로도 뜨거운 관심을 모았다. 임찬규는 5이닝 6안타 4사구 2개 5탈삼진 5실점으로 살짝 고전했으나, 타선의 든든한 지원 속에 시즌 15승(7패)째를 수확하며 생애 첫 다승왕을 확보했다. 반면 최민석은 4⅔이닝 10안타 1볼넷 4탈삼진 7실점(6자책)으로 패전투수가 되며 다승왕의 꿈을 접었다.

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기선제압은 LG의 몫이었다. 2회말 무사 1, 2루 기회에서 타석에 들어선 '잠실 빅보이' 이재원은 최민석의 2구째 144km 커터를 밀어쳐 비거리 143.8m(KBO 공식 측정 145m), 타구 속도 178.4km짜리 대형 선제 3점 홈런(시즌 9호)을 터뜨렸다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 정규 시즌 마지막 맞대결을 앞두고 두산 김원형 감독, LG 염경엽 감독과 선수단이 기념촬영을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

하지만 두산의 반격도 매서웠다. 3회초 2사 후 정수빈의 안타와 4시즌 연속 20도루(KBO 통산 29번째)로 만든 2사 2루에서 안재석의 적시타, 세베리노의 안타, 양의지의 사구(KBO 통산 200사구, 역대 3번째)로 만루를 만들었다. 이어 김민석의 2타점 적시타와 강승호의 2타점 적시타가 잇달아 터지며 단숨에 5-3으로 경기를 뒤집었다.

LG는 즉시 응수했다. 3회말 1사 만루 찬스에서 문보경이 최민석의 148km 몸쪽 직구를 당겨쳐 5-5 동점을 만드는 2타점 적시타를 날렸다.

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팽팽하던 승부는 5회말에 갈렸다. 2사 1, 2루에서 이재원의 3루 쪽 땅볼 타구가 베이스를 맞고 튀어 올랐고, 이를 처리하려던 두산 3루수 안재석의 1루 악송구가 나오면서 주자 2명이 모두 홈을 밟아 7-5 역전에 성공했다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 2회말 1사 1,2루 LG 이재원이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

이후 불펜 총력전에 돌입한 LG는 6회부터 김강률, 케네디, 고우석, 손주영을 연달아 투입해 2점 차 리드를 끝까지 지켜내며 승리를 확정 지었다.

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경기 전 "잠실에서의 마지막 경기이기도 하고, 한 경기 한 경기 무조건 이겨야 하는 시기다. 팬들에게 마지막 인사를 할 때 즐겁게 웃으며 하고 싶다"며 필승을 다짐했던 LG 염경엽 감독은 승리 후 선수단과 팬들에게 진심 어린 감사를 전했다.

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7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 3회말 1사 만루 LG 문보경이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

염경엽 감독은 "이재원의 선제 3점 홈런으로 좋은 분위기 속에서 시작했지만 곧바로 역전을 당했다. 하지만 힘든 상황에서 문보경이 동점타를 쳐주면서 경기의 흐름을 다시 가져올 수 있었고, 그 흐름을 끝까지 유지해 승리로 연결했다"고 경기 양상을 평가했다.

이어 데뷔 첫 다승왕을 차지한 선발 임찬규와 투수진을 격려했다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 승리한 LG 임찬규가 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

염 감독은 "임찬규의 개인 최다 선발승과 생애 첫 다승왕 달성을 진심으로 축하한다. 뒤이어 등판한 승리조 투수들도 임찬규의 승리와 팀의 리드를 끝까지 잘 지켜주었다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

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또한 "타선에서는 문보경이 3안타 2타점으로 결정적인 활약을 펼치며 팀 전체 공격을 잘 이끌어줬다"고 짚은 뒤, "오늘 잠실에서의 마지막 홈경기에서 꼭 승리해 팬들에게 기분 좋게 인사하고 싶었는데, 멋진 승리를 만들어 준 우리 선수들과 경기장을 찾아 끝까지 열정적인 응원을 보내주신 팬분들께 깊이 감사드린다"고 진심을 전했다.

정현석 기자 hschung@sportschosun.com