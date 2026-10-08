미쳤다! 선발 1회 강판하고도 기사회생…'벼랑 끝' 클리블랜드, 2패 후 극적 반격 성공

CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 07: Jo Adell #7 and manager Stephen Vogt #12 of the Cleveland Guardians hug prior to game three of the American League Division Series against the Chicago White Sox at Rate Field on October 07, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 07: Jose Ramirez #11 of the Cleveland Guardians celebrates after hitting an RBI triple against the Chicago White Sox during the eighth inning in game three of the American League Division Series at Rate Field on October 07, 2026 in Chicago, Illinois. Geoff Stellfox/Getty Images/AFP (Photo by Geoff Stellfox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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[스포츠조선 이종서 기자] 클리블랜드 가디언스가 벼랑 끝에서 반격에 성공했다.

클리블랜드는 8일(이하 한국시각) 미국 일리노이주 시카고 레이트필드에서 열린 시카고 화이트삭스와의 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS) 3차전에서 9대3으로 승리했다.

5전 3선승제의 시리즈. 클리블랜드는 1,2차전을 내주면서 벼랑 끝에 몰렸다. 한 차례의 빅이닝으로 반격에 성공했다.

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클리블랜드는 스티븐 콴(중견수)-호세 라미레스(3루수)-체이스 델로터(우익수)-조 아델(지명타자)-네이트 로우(1루수)-앙헬 마르티네스(좌익수)-트래비스 바자나(2루수)-패트릭 베일리(포수)-브라이언 로키오(유격수)가 선발 출전했다.

화이트삭스는 샘 안토나치(지명타자)-미겔 바르가스(3루수)-무라카미 무네타카(1루수)-카일 틸(포수)-체이스 마이드로스(2루수)-트리스탄 피터스(중견수)-브레이든 몽고메리(우익수)-랜달 그리칙(좌익수)-콜슨 몽고메리(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

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선취점은 화이트삭스에서 나왔다. 안토나치의 볼넷과 바르가스의 안타로 무사 1,2루 찬스를 만들었고, 틸의 2루타로 1-0 리드를 잡았다.

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CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 07: Jose Ramirez #11 of the Cleveland Guardians high fives manager Stephen Vogt #12 prior to game three of the American League Division Series against the Chicago White Sox at Rate Field on October 07, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

클리블랜드의 공격은 3회초 몰아쳤다. 선두타자 바자나의 볼넷 뒤 베일리가 직선타로 돌아섰다. 로키오의 안타에 이어 콴의 적시타가 나오면서 1-1 균형을 맞췄다.

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라미레스의 볼넷으로 만루가 된 가운데 델로터의 땅볼로 3루 주자가 홈에서 잡히며 아웃카운트만 한 개 올라갔다. 찬물이 끼얹어졌지만, 아델의 싹쓸이 3루타로 4-1로 달아났다.

4회말 화이트삭스는 마이드로스의 2루타에 이어 피터스의 적시 2루타로 한 점을 따라갔다.

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5회초 클리블랜드는 1사 후 라미레스가 2루타를 친 뒤 3루를 훔쳤다. 델로터의 2루수 방면 타구가 야구 선택으로 이어지면서 5-2가 됐다.

6회말 화이트삭스는 2사 후 몽고메리의 볼넷과 그리칙의 안타, 몽고메리의 사구로 만루가 됐다. 안토나치까지 사구로 나가면서 밀어내기로 점수가 나왔다. 점수는 두 점 차.

8회초 클리블랜드가 확실하게 승기를 잡았다. 바자나의 볼넷과 베일리의 안타로 무사 1,2루 찬스를 만들었고, 로키오의 희생번트로 1사 2,3루가 됐다. 콴이 좌익수 뜬공을 쳤지만, 3루 주자가 들어오기에는 역부족이었다. 그러나 라미레스의 적시 3루타가 터지면서 7-3으로 달아났다.

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9회초 클리블랜드는 연속 볼넷에 이어 앙헬 헤나오의 적시 2루타와 로키오의 적시타로 9-3으로 달아나며 승부에 쐐기를 박았다.

클리블랜드는 8회 올라온 케이드 스미스가 9회를 삼자범퇴로 정리하면서 승리를 지켜냈다.

CHICAGO, ILLINOIS - OCTOBER 07: Daniel Espino #41 and Patrick Bailey #16 of the Cleveland Guardians talk on the mound during the first inning in game three of the American League Division Series at Rate Field on October 07, 2026 in Chicago, Illinois. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

클리블랜드는 오프너 카드를 꺼냈지만, 실점이 이어지면서 1이닝도 채우지 못한 채 마운드를 내려가야만 했다. 다니엘 에스피노를 ⅔이닝(1실점) 만에 내렸다. 포스터 그리핀(2⅔이닝 1실점)을 기록한 가운데 숀 암스트롱(⅔이닝 무실점)-조이 캔틸로(1⅔이닝 1실점)-헌터 개디스(⅓이닝 무실점)-팀 헤린(1이닝 무실점)-스미스(2이닝 무실점)가 차례로 올라왔다.

화이트삭스 역시 오프너 전략을 택했다. 션 뉴컴이 2이닝을 소화한 가운데 브라이언 허드슨(⅓이닝 3실점)-헤이건 스미스(⅔이닝 1실점)-노아 슐츠(3이닝 무실점)-타일러 데이비스(1이닝 무실점)-데이비드 샌들린(1이닝 2실점)-데이비스 마틴(1이닝 2실점)이 차례로 등판했다.

두 팀은 9일 같은 장소에서 4차전을 치른다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com