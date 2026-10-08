'김도영-오스틴 2파전 아니었나.' 시즌 다 끝나가는데 늘어만 가는 MVP 후보들. 곽빈 힐리어드 고영표 최원준 레이예스...[SC포커스]

9일 잠실구장에서 열린 두산과 SSG의 경기. 1회 마운드에 오른 두산 선발 곽빈. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.09/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 2사 만루 KT 힐리어드가 만루혼런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[스포츠조선 권인하 기자]2026 정규리그 MVP 판도가 이상해지고 있다.

시즌 막판으로 갈수록 확실한 1명으로 좁혀지지 않고 오히려 후보들이 난립하고 있다.

얼마전까지만 해도 MVP 구도는 KIA 타이거즈 김도영과 LG 트윈스 오스틴 딘의 2파전이 되는 것처럼 보였다. 홈런왕의 주인공이 MVP가 될 것 같았다.

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그런데 지금은 아니다. 타자 중에서 확실한 다관왕이 보이지 않는다. 3관왕이상을 차지해 압도적인 타격 능력을 보인다면 당연히 MVP 후보 0순위가 될 수 있다. 하지만 현재 타격 8개 부문을 보면 2관왕만 있다.

부상으로 시즌 아웃된 삼성 라이온즈 구자욱이 타율(0.371)과 출루율(0.458)로 1위를 유지하고 있고, KT 위즈 최원준이 최다안타(204개)와 득점(124개)로 1위를 달린다. 홈런은 KIA 타이거즈 김도영(43개), 타점은 KT 샘 힐리어드(134개), 장타율은 LG 트윈스 오스틴 딘(0.651), 도루는 롯데 자이언츠 황성빈(55개)가 각각 1위에 올라있다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

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접전을 펼치고 있는 부문도 있어 시즌 마지막까지 봐야 트로피의 주인공을 알 수 있겠지만 현재로선 확실한 후보가 보이지 않는다.

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오히려 역대 한시즌 최다안타 신기록을 써가는 최원준과 롯데 레이예스의 대결에 눈길이 간다. 최다안타 타이틀을 가져가는 자가 신기록도 가져가는 것이기 때문. 서건창이 2014년 첫 200안타 돌파의 신기원을 쓰면서 당시 52홈런을 때려냈던 팀 동료 박병호를 제치고 MVP에 오른 적이 있다. 신기록의 의미는 분명히 남다르다.

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타자쪽 경쟁이 심하니 오히려 투수 쪽에서 MVP가 나올 수도 있을 듯. 두산 베어스 곽빈이 평균자책점(2.24)과 탈삼진(197개) 2관왕이 확실시 된다. 11승으로 다승에서 아쉬움이 있지만 2개의 타이틀은 쉽지 않기에 충분히 MVP를 노려볼 수 있는 위치다. 아이치-나고야 아시안게임에서 보여준 에이스다운 피칭도 깊은 인상을 심어줬다.

KT 고영표도 1승을 더 올려 15승으로 LG 임찬규와 공동 다승왕에 오른다면 MVP 후보에 오를 수 있다. 7일 현재 평균자책점 3.38로 전체 5위, 탈삼진 178개로 3위에 올라 있어 골고루 잘했고, KT의 정규리그 우승이라는 메리트도 있다.

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현재는 오리무중이다. 시즌을 다 치르고 타이틀 홀더가 가려진 뒤에야 2026 정규리그 MVP의 구도가 확실히 나타날 것으로 보인다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com

3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 고영표. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.03/