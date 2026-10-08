대놓고 악담 "건강하게 복귀한다고 뭘 기대할 수 있나?" 韓 MVP 출신의 불안한 처지...가우스먼 복귀설 파다

지난 여름 시카고 컵스로 이적한 케빈 가우스먼이 토론토 블루제이스로 복귀할 수 있다는 전망이 나오고 있다. 지난달 24일(한국시각) 마이애미 말린스전에 등판해 5회를 마치며 포효하고 있는 가우스먼. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]토론토 블루제이스가 한때 에이스로 몸담았던 케빈 가우스먼을 재영입할 수 있다는 전망이 유력하게 나오고 있다.

KBO리그 MVP 출신 코디 폰세의 입지와도 깊은 관련이 있는 사안이다.

현지 매체 제이스저널은 8일(이하 한국시각) '블루제이스는 지난 겨울 선발투수들을 대거 영입했으나, 잇따른 부상으로 인해 전력을 온전히 유지하기 어려웠다'며 '현재 선발투수는 4명이 확보된 상태다. 딜런 시즈, 호세 소리아노, 트레이 이새비지, 그리고 코디 폰세다. 적어도 5선발 자리를 맡은 투수 한 명이 필요하다'고 전했다.

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올겨울 FA 시장에서 톱클래스 선발투수는 사실상 태릭 스쿠발 밖에 없지만, 2~5선발급은 수두룩하다. 프레디 페랄타, 트레버 로저스, 소니 그레이, 이마나가 쇼타, 그리고 가우스먼이 '자유의 몸'이 된다.

가우스먼은 2021년 11월 5년 1억1000만달러에 FA 계약을 맺고 토론토 유니폼을 입었다. 올해가 계약 마지막 시즌이었는데, 지난 8월 초 트레이드를 통해 시카고 컵스로 이적해 시즌을 마무리했다.

토론토 블루제이스 시절의 케빈 가우스먼. AP연합뉴스

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제이스저널은 '토론토가 케빈 가우스먼 또는 내부 FA 셰인 비버와 재계약할 가능성을 배제해서는 안된다'고 했다. 토론토와의 2년 2600만달러 계약이 종료돼 이번에 FA가 되는 비버는 부상자 명단서 시즌을 마무리했다는 점에서 토론토는 가우스먼에 먼저 시선을 보낼 가능성이 크다.

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가우스먼은 토론토에서 4년 6개월을 보내는 동안 148경기에 선발등판해 53승51패, 평균자책점 3.62, 920탈삼진을 기록했다. 올해를 제외히면 4년 동안 토론토의 에이스 역할을 했다고 보면 된다. 또한 그는 샌프란시스코 자이언츠 시절인 2020년 이후 7시즌 연속 규정이닝을 채웠을 정도로 건강에는 전혀 문제가 없다.

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특히 그는 토론토에 대한 호감도가 매우 높다.

지역 매체 토론토 선은 7일 '가우스먼이 블루제이스에서 보내는 동안 만족스러워했던 많은 부분들 중 하나는 토론토가 제2의 고향처럼 느껴졌다는 점'이라며 '그 도시를 사랑했고 로저스센터 근처에 집도 마련했으며 어린 자녀들이 그곳에서 성장하는 모습도 봤다. 1년 전 월드시리즈 우승 문턱까지 갔던 바로 그팀으로 복귀할 수 있을까? 그 가능성은 분명 존재한다'고 전망했다.

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코디 폰세가 지난 3월 31일(한국시각) 콜로라도 로키스전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. Imagn Images연합뉴스

로스 앳킨스 토론토 단장은 지난 주 시즌 결산 인터뷰에서 "내년 코디 폰세, 호세 베리오스, 보든 프란시스가 부상에서 돌아오면 딜런 시즈, 트레이 이새비지, 호세 소리아노와 함께 선발진을 구성할 것"이라고 밝혔다. 베리오스의 경우 지난 5월 토미존 서저리를 받았기 때문에 내년 후반기 복귀가 예상된다.

결국 가우스먼에 관심이 가질 수도 있다는 얘기다.

가우스먼의 복귀는 곧 폰세의 신분 강등을 의미한다. 현재는 4선발로 평가받지만 5선발로 내려갈 수 있다. 내년 스프링트레이닝서 경쟁력을 보여주지 못하면 탈락할 수도 있는 위치가 된다.

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또 다른 매체 스포츠일러스트레이티드(SI)는 지난 겨울 토론토가 맺은 계약을 평가하면서 '폰세 계약은 실패라기보다 미완성에 가깝다. 그러나 3년 3000만달러 계약의 두 번째 시즌을 건강하게 맞는다고 해도 무엇을 기대할 수 있는지 장담하기는 어렵다. 블루제이스 로테이션이 현재로서는 불확실성이 크지만 폰세 역시 비싼 물음표를 던지고 있다'며 부정적인 전망을 내놓았다.

꿈에 그리던 메이저리그 복귀를 이룬 폰세는 안타깝게도 시즌 첫 등판서 다쳤다. 지난 3월 31일 로저스센터에서 열린 콜로라도 로키스와의 홈게임에 선발등판해 3회 수비를 하다 오른쪽 무릎을 크게 다쳐 시즌을 마감하고 말았다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com