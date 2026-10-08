[오피셜]'출산 휴가' 최강 마무리, 하루 만에 전격 복귀! 밀워키와 4차전 불펜 대기

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[스포츠조선 박상경 기자] 출산 휴가를 신청했던 메이슨 밀러(샌디에이고 파드리스)가 하루 만에 복귀했다.

샌디에이고는 8일(한국시각) 홈구장 펫코파크에서 갖는 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 디비전시리즈 4차전(NLDS)을 앞두고 밀러의 복귀 소식을 알렸다. 밀러는 7일 출산 휴가를 신청하고 팀을 이탈한 바 있다. 크레이그 스태먼 감독은 "밀러와 그의 아내 사이에 첫 아이가 탄생했고, 모든 게 순조로웠다"고 밝혔다.

밀워키 원정에서 2연패로 벼랑 끝에 몰렸던 샌디에이고는 3차전에서 4대3으로 이기며 기사회생했다. 평소대로면 밀러가 9회에 마운드에 올라 세이브를 챙겼을 경기였지만, 샌디에이고는 이날 1점차로 앞서던 8회초부터 올 시즌 선발로 뛰었던 마이클 킹이 마운드에 올라 2이닝 무실점으로 팀 승리를 지켰다. 스태먼 감독은 "오늘도 필요할 시 킹이 불펜 대기할 수 있다"고 밝혔다.

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밀러는 올 시즌 66경기 5승2패 38세이브, 평균자책점 1.67이다. 평균 100마일(약 161㎞) 이상의 포심 패스트볼을 뿌려 현재 메이저리그 최고의 구위를 자랑하는 마무리 투수로 여겨진다. 하지만 지난 5일 밀워키와의 NLDS 2차전에서 9회말 연속 볼넷에 이어 끝내기 안타를 맞으면서 블론 세이브에 그친 바 있다.

AFP연합뉴스

박상경 기자 ppark@sportschosun.com