"인터뷰에 빼지말고 꼭 써달라"…데이비슨이 신신당부한 말→그렇게 간절했나 [SC포커스]

키움 히어로즈 맷 데이비슨. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

사진 제공=키움 히어로즈

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] "인터뷰에 꼭 써주세요. 저 진짜 '티머니(T-money) 선수' 다 됐거든요. 내년엔 티머니랑 광고 한번 꼭 찍고 싶습니다!"

한국 생활 3년 차, 시즌 도중 창원(NC 다이노스)을 떠나 서울(키움 히어로즈)로 둥지를 옮겼던 35세 베테랑 거포 맷 데이비슨이 취재진을 향해 유쾌한 특급 어필을 던졌다. 경기장을 오갈 때 대중교통을 애용하며 완벽한 '서울 시민'으로 거듭난 그는, '티머니'와의 특별한 인연을 자랑하며 2027시즌에도 버건디 유니폼을 입고 뛰고 싶다는 강력한 재계약 열망을 숨김없이 드러냈다.

데이비슨과 티머니의 남다른 인연은 지난여름으로 거슬러 올라간다. 시즌 중반 키움에 합류한 뒤 자가용 대신 버스를 타고 고척스카이돔으로 출퇴근하는 데이비슨의 소박하고 친근한 일상이 언론을 통해 알려지자, 티머니 측이 발 빠르게 화답했다.

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티머니 측은 지난 8월 25일 데이비슨의 대중교통 사랑에 감사의 뜻을 표하며 소정의 금액이 충전된 티머니카드 5장을 비롯해 브랜드 캐릭터 굿즈, 택시 이용 쿠폰 등을 구단을 통해 데이비슨에게 깜짝 선물했다.

당시 데이비슨은 "전혀 생각하지 못했는데 이렇게 좋은 선물을 보내주신 티머니 측에 감사드린다"라며 환하게 웃은 뒤 "평소 나뿐만 아니라 가족들도 한국에서 대중교통을 이용할 때 티머니를 자주 사용하고 있어 더욱 뜻깊은 선물이다. 교통카드뿐만 아니라 귀여운 굿즈도 함께 보내주셨는데, 특히 딸들이 정말 좋아할 것 같다. 가족들과 함께 감사한 마음으로 잘 사용하겠다"라며 감사를 전한 바 있다.

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8월에 받은 따뜻한 선물은 데이비슨에게 완벽한 출퇴근 '루틴'으로 자리 잡았다. 최종전을 마친 뒤 스폰서십 이야기가 나오자 데이비슨은 기다렸다는 듯 티머니를 향해 유쾌한 러브콜을 보냈다.

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데이비슨은 "내년에는 티머니 광고를 하나 찍고 싶다"라며 웃음을 터뜨렸다. 취재진을 향해서도 "이 이야기는 기사에 꼭 넣어달라. 진짜 꼭 들어가야 한다"라고 신신당부했다.

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그는 티머니 덕분에 복잡한 서울 도로 위에서도 흔들림 없는 멘탈을 유지할 수 있었다고 자랑했다. 데이비슨은 "티머니 덕분에 야구장까지 정말 빠르게 갈 수 있다. 이제는 익숙해져서 버스를 잘못 탄 건 딱 3번밖에 없다"고 농담하며 "지하철은 아직 안 타봤지만, 티머니 덕분에 나만의 아주 좋은 출퇴근 루틴이 생겼다. 나는 진짜 '티머니 운동선수(T-money athlete)'"라고 너스레를 떨었다.

사진 제공=키움 히어로즈

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낯선 대도시의 환경 속에서도 길을 잃지 않고 자신만의 경기 준비 사이클을 만들어낸 베테랑다운 여유였다.

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시즌 중반 유니폼을 갈아입는 급격한 환경 변화 속에서도 데이비슨은 서울의 매력에 푹 빠졌다. '서울 여행은 충분히 다녔느냐'는 질문에 데이비슨은 "서울에 머물면서 도시 곳곳의 다양한 명소들을 찾아다니고 경험하는 시간이 정말 즐거웠다"라며 엄지를 치켜세웠다.

사실 올 시즌은 그에게 야구 인생에서 손꼽힐 만큼 정신적, 육체적으로 고된 한 해였다. NC 시절 겪었던 여러 부침과 시즌 도중 방출과 이적까지 겹치며 커리어에서 가장 힘든 시간을 보냈다. 하지만 서울의 다채로운 명소들을 둘러보고 대중교통으로 팬들과 호흡하며 빠르게 새로운 환경에 녹아들었고, 슬럼프를 이겨내며 시즌 막바지 맹타를 휘둘렀다.

데이비슨은 "돌아보면 내 야구 커리어에서 가장 힘들었던 시즌 중 하나였다"라면서도 "하지만 힘든 상황 속에서도 끝까지 포기하지 않고 맞서 싸워 강하게 시즌을 마무리했다는 점에서 내 스스로가 자랑스럽다"라고 뿌듯해했다.

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이제 데이비슨의 시선은 2027년 고척스카이돔을 향하고 있었다. 그는 구단이 원한다면 내년에도 망설임 없이 키움과 동행하고 싶다는 의사를 분명히 밝혔다. '내년에도 키움 유니폼을 입고 뛰고 싶나'라는 질문에 데이비슨의 대답은 한 치의 망설임도 없었다. "당연하다. 내년에도 꼭 키움으로 돌아오고 싶다(I would like to come back next year. Yes I do)." 말했다."

사진제공=키움 히어로즈

그는 "키움에서 보낸 시간이 정말 즐거웠다. 이곳에 온 뒤로 나만의 좋은 루틴을 완벽하게 되찾았고, 구단이 일하고 선수를 대하는 방식도 정말 마음에 든다"라며 "모든 환경이 좋았기 때문에 내년에도 다시 돌아올 수 있기를 간절히 바라고 있다"라고 전했다.

젊은 유망주들이 주축을 이룬 키움 선수단의 활력 역시 그를 매료시킨 요소였다. 데이비슨은 "우리 팀은 매우 젊고, 젊은 팀 특유의 에너지가 넘쳐난다"라며 "어린 선수들은 매년 눈에 띄게 큰 발전을 이뤄낸다. 35세인 내가 수많은 타석에서 배우며 성장했듯, 이 어린 후배들이 더 많은 타석을 경험하며 성장하는 모습을 곁에서 함께 지켜보고 돕고 싶다"라고 멘토로서의 책임감도 드러냈다.

'티머니 선수' 데이비슨이 2027년에도 버건디 유니폼을 입고 고척행 버스에 오를 수 있을까.

사진 제공=키움 히어로즈

고재완 기자 star77@sportschosun.com