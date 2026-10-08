'267억 받고 타율 .116' 김하성 허망한 퇴장, 상처 뿐인 '역대급 폭망 시즌'…FA 재수 전망도 암울하다

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[스포츠조선 박상경 기자] 처참했던 올 시즌은 결국 허무하게 끝났다.

애틀랜타 브레이브스가 LA 다저스의 벽을 넘지 못하고 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 진출에 실패하면서 김하성의 거취에 자연스럽게 관심이 쏠린다. 지난해 애틀랜타에서 시즌을 마치고 옵트아웃을 선언했던 김하성은 1년 2000만달러(약 267억원) 계약을 맺었으나, 기대에 한참 못 미치는 성적에 그쳤다.

출발부터 좋지 않았다. 올 초 국내 체류 중 빙판길에서 미끄러져 오른손 중지 힘줄 파열상을 한 김하성은 수술대에 올랐다. 개막 후 한 달여 만에 빅리그 로스터에 복귀했으나, 27경기 73타수 5안타, 타율 0.068이라는 극도의 부진을 보였다. 김하성을 주전 유격수로 여기고 시즌을 구상했던 애틀랜타는 유틸리티 마우리시오 두반이 기대 이상의 성공을 거두면서 안정을 찾았지만, 김하성의 입지는 그만큼 좁아졌다. 결국 벤치로 밀려난 김하성은 7월 4일 오른손 중지 염증으로 다시 부상자 명단(IL)에 올랐고, 한 달 만에 다시 로스터에 복귀했다.

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김하성은 8월 27일 다저스전에서 끝내기 안타를 치면서 오랜만에 존재감을 과시했다. 하지만 타율은 1할대를 벗어나지 못했고, 결국 정규시즌 51경기 타율 0.116(129타수 15안타) 홈런 없이 9타점, 출루율 0.219, 장타율 0.140, OPS(출루율+장타율) 0.359에 그쳤다. 메이저리그 진출 후 최악의 성적. 하지만 애틀랜타는 두반과 로테이션으로 김하성을 활용하면서 포스트시즌 로스터에도 그의 이름을 포함시켰다. 김하성은 필라델피아 필리스와의 내셔널리그 와일드카드시리즈에 이어 다저스와의 NLDS에도 모습을 드러냈으나, 5차례 타석에서 단 한 개의 안타도 기록하지 못했다. 3일 다저스전에서는 실책성 플레이로 아쉬움을 남기기도 했다.

애틀랜타의 NLCS 진출 실패로 이제 김하성은 미래를 고민해야 할 시기를 맞이했다. 애틀랜타가 김하성에게 다시 손을 내밀지는 미지수다. 부상 여파가 있었다고 해도, 올 시즌 기록이 워낙 처참하다. 미국 현지에서는 이미 시즌 중부터 애틀랜타가 2000만달러를 매몰 비용으로 여기더라도 김하성을 내보내야 한다는 목소리가 높았다. 애틀랜타가 여전히 주전 유격수 부재에 시달리고 있기는 하지만, 김하성 대신 다른 타깃을 잡을 가능성을 배제하기 어렵다. 이렇게 되면 다시 FA시장에 나서야 하지만, 워낙 저조했던 올 시즌 활약 탓에 그를 원하는 팀이 쉽게 나타날지는 불분명하다.

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상처만 남은 올 시즌을 마친 김하성의 머릿 속은 복잡할 수밖에 없다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com