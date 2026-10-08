오타니 발로 만든 동점 → 파헤스 결승타 → 먼시 쐐기포! '김혜성 대수비 출전' 다저스, 애틀랜타 꺾고 챔피언십시리즈 진출 [다저스리뷰]

맥스 먼시의 홈런 세리머니. 연합뉴스

포옹하며 기뻐하는 김혜성과 무키 베츠. 연합뉴스

답답해하는 오타니. AFP연합뉴스

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[스포츠조선 김영록 기자] 오타니 쇼헤이가 물꼬를 튼 LA 다저스가 디비전시리즈를 3승1패로 돌파했다.

다저스는 8일(한국시각) 미국 애틀랜타의 트루이스트 파크에서 열린 애틀랜타와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전에서 4대1로 승리, 챔피언십시리즈에 진출했다.

시종일관 치열하게 전개된 시리즈였지만, 견고한 마운드에 기반한 뒷심 싸움에서 다저스가 압도했다. 다저스는 1차전 5대3 승리, 2차전 2대3 패배로 1승1패 동률을 이뤘지만, 3차전 3대1, 4차전 4대1로 승리하며 시리즈를 마무리지었다.

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오타니는 4차전에서도 안타 없이 3타수 무안타 1볼넷에 그쳤지만, 그 단한번의 출루에서 과감한 도루로 상대의 실책 2개를 이끌어내며 1-1 동점을 만들었다. 팀 승리의 물꼬를 튼 주인공이었다.

환호하는 다저스 벤치. AP연합뉴스

다저스는 이날 오타니를 4번 지명타자에 배치했다. 다저스는 무키 베츠(유격) 프레디 프리먼(1루) 윌 스미스(포수) 오타니 쇼헤이(지명타자) 테오스카 에난데스(좌익) 맥스 먼시(3루) 키케 에르난데스(2루) 카일 터커(우익) 앤디 파헤스(중견) 라인업으로 이날 경기에 임했다. 선발은 타일러 글래스나우.

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애틀랜타는 도움이 안된다는 평을 듣는 김하성을 라인업에서 제외하고, 그 자리에 마우리시오 두반을 기용했다. 두반의 연봉은 610만 달러(약 81억원)에 불과하다. 반면 김하성은 그 3배가 넘는 2000만 달러(약 268억원)의 연봉을 받고 있다.

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애틀랜타는 마이클 해리스 2세(중견) 로날드 아쿠냐 주니어(우익) 맷 올슨(1루) 아지 알비스(2루) 드레이크 볼드윈(지명타자) 마이크 야스트렘스키(좌익) 마우리시오 두반(유격) 오스틴 라일리(3루) 션 머피(포수)로 타선을 구성했다. 애틀랜타의 선발은 타일러 말리.

애틀랜타 두반의 결정적 실책. AP연합뉴스

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선취점을 뽑은 쪽은 애틀랜타였다. 1회말 선두타자 해리스가 안타로 출루했고, 도루와 땅볼로 2사 3루를 만든 뒤 글래스나우의 애매한 폭투 때 기민하게 홈을 파고들었다.

하지만 애틀랜타는 2회초 허무하게 동점을 허용했다. 김하성 대신 나선 두반의 어이없는 실책 덕분이다.

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선두타자 오타니가 볼넷으로 출루했다. 테오스카 에르난데스는 삼진으로 물러났지만, 오타니는 과감한 2루 도루를 성공시켰다. 당황한 애틀랜타 포수 머피의 2루 송구가 뒤로 빠진 사이 3루까지 밟았다.

그렇게 만들어진 1사 3루에서 맥스 먼시의 빗맞은 타구는 유격수 머리 위로 높게 떠올랐다. 평범한 내야플라이였다. 하지만 주춤거리던 두반은 공을 떨어뜨렸고, 오타니가 홈을 밟으며 동점이 됐다.

다저스는 5회말 글래스나우가 볼넷 2개를 내주며 2사 1,2루가 되자 과감하게 불펜을 가동했다. 알렉스 베시아가 실점없이 틀어막았다.

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7회초 파헤스의 적시타 때 홈을 밟는 에드먼과 그를 반기는 테오스카 에르난데스. 연합뉴스

애틀랜타는 선발 말리가 6⅓이닝 동안 호투했지만, 7회 1사 1루에서 교체됐다. 이어 두번째 투수 디디에르 푸엔테스가 호수에 데 폴라와 카일 터커에 잇따라 볼넷을 내주며 2사 만루.

애틀랜타는 3번째 투수 로버트 수아레즈를 투입했지만, 여기서 다저스 앤디 파헤스가 2타점 적시타를 터뜨렸다. 이날의 결승타였다.

다저스는 9회초 공격에서 먼시가 쐐기포까지 쏘아올리며 챔피언십시리즈 진출을 자축했다.

마운드에선 베시아에서 이어 에두가르도 엔리케스가 마운드를 이어받아 1⅔이닝 무실점으로 역투하며 7회까지 승기를 이어갔다. 태너 스캇이 8회, 에드윈 디아즈가 9회를 완벽하게 틀어막으며 경기를 마무리지었다.

김혜성은 9회말 수비를 앞두고 테오스카 에르난데스와 교체 투입됐다. 앞서 대주자로 나온 토미 에드먼이 좌익수, 김혜성이 2루수를 맡아 실수 없이 경기를 마쳤다.

에드윈 디아즈의 승리 세리머니. 연합뉴스

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com