"335일만에 사진 공개" 오타니 아내는 피곤해…1년만의 등장에 난리가 났다

다저스 부인회 모임에 참석한 다나카 마미코(맨 앞줄 왼쪽에서 두번째). 사진=LA doger wives SNS 계정

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[스포츠조선 나유리 기자]'슈퍼스타'의 아내로 사는 것도 쉽지는 않다. 오타니 쇼헤이의 아내가 1년만에 다저스 부인회 사진에 등장해 큰 화제가 됐다.

LA 다저스 선수들의 아내 모임인 '다저스 부인회(Doger wives)'는 SNS 계정을 통해 지난 4일(이하 한국시각) 내셔널리그 디비전시리즈 1차전을 앞두고 야구장에 모인 아내들의 단체 사진을 공개했다.

사진 속에 오타니의 아내인 전 농구선수 출신 다나카 마미코의 모습이 담겨있었다. 이튿날 2차전을 앞두고 올린 아내들의 단체 사진 속에서도 다나카의 모습을 확인할 수 있었다.

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이 사진 2장이 일본에서 엄청난 화제였다. 다나카가 오랜만에 공식 석상(?)에 얼굴을 비췄기 때문이다.

2024년초 결혼 소식을 깜짝 공개한 오타니와 다나카 부부는 그해 3월 고척돔에서 열린 '서울시리즈' 참가를 위해 함께 한국을 찾기도 했고, 이후 야구장 행사나 우승 퍼레이드, 시상식 등 공개 석상에 여러 차례 함께 등장했었다.

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다나카가 지난 2025년 4월 첫 딸을 출산하면서 출산 전후로 공개적으로 모습을 거의 비추지 않았었다. 또 첫째 출산 바로 이듬해인 올해 6월 둘째인 아들을 출산했다는 소식도 전해졌다.

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다나카가 공개되는 사진을 통해 모습을 보인 것은 거의 1년만의 일이다.

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

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오타니의 일거수일투족을 보도하는 고국 일본에서도 당연히 난리가 났다. 각종 매체들이 전부 마미코의 사진을 대서특필하는 수준이었다. 매체들은 "335일만에 다나카의 다저스 부인회 SNS 사진이 공개됐다"며 주목했다. 워낙 일본에서 '국민 영웅' 수준으로 인기가 높은 오타니의 아내인만큼 사진 한장에 쏟아지는 관심이 부담스러울 정도다.

잡지인 '뉴스포스트세븐'은 "이날 마미코가 오랜만에 부인회 모임에 참석하자 다른 다저스 선수 아내들이 반가움을 감추지 못했다. 올해 6월 출산 이후 오랫동안 부인들 모임에 참석하지 않았던 다나카는 육아에 집중하느라 얼굴을 보이지 않았었다. 다나카가 등장하자 다른 아내들이 모여서 육아와 생활 등 여러 이야기를 하느라 둥그런 원이 생길 정도"라고 보도했다.

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특히 몇몇 매체들은 "이날 오타니도 검정색 티셔츠에 흰색 바지를 입고 경기장에 출근했다. 그의 아내도 '커플룩'을 맞춘 것이 아닌가"라며 부부의 의상에도 큰 관심을 쏟아냈다.

심지어는 "다나카가 오른손에 LA의 유명 초콜릿 브랜드 제품을 들고 있었다"면서 "부부 둘 다 단 것을 굉장히 좋아한다"며 아주 작은 부분까지도 놓치지 않고 포착했다. 이어 "오타니도 이날 경기를 앞두고 아내가 있는 관중석을 향해 손으로 카메라 모양을 만들어보이는 등 '사랑꾼' 면모를 보였다"고 주목했다.

한편 오타니는 최근 부상으로 인해 힘든 시간을 보내면서 가족이 자신에게 큰 힘이 됐다는 것을 인터뷰를 통해 밝히기도 했다. 오타니는 "혼자였다면 생각할 시간도 많고 힘들었을 것 같은데, 집에 가족들이 있으니 마음이 많이 달랐다. 딸은 왼손으로 안을 수 있어서 딸을 안고 재활을 했다"고 이야기했다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com