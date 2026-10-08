"내년엔 가족과 함께." 알렉스 코라 필라델피아 감독 제안 거절. 알고보니 이런 이유가

알렉스 코라 전 보스턴 레드삭스 감독. AP 연합뉴스

알렉스 코라 전 보스턴 레드삭스 감독. AP 연합뉴스

알렉스 코라 전 보스턴 레드삭스 감독. AP 연합뉴스

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[스포츠조선 권인하 기자]메이저리그 감독 자리를 준다고 했는데도 거절한 감독이 있다.

바로 보스턴 레드삭스의 전 감독인 알렉스 코라(50)다. 미국 매체 '뉴욕 포스트'는 8일(한국시각) "코라 전 감독이 필라델피아 필리스의 차기 감독직 제안을 거절하고 2027년에도 현장엔 돌아오지 않겠다는 뜻을 전했다"고 보도했다.

필라델피아는 지난 4월 말 롭 톰슨 감독을 경질하고 돈 매팅리 벤치 코치를 임시 감독으로 선임했다. 이전 3년 동안 매시즌 90승 이상을 거뒀지만 올해는 초반 10연패에 빠지는 등 9승19패로 최하위로 떨어져 분위기 전환을 위해 빠르게 감독을 자른 것.

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필라델피아는 이후 반등에 성공해 88승74패로 내셔널리그 동부지구 2위에 오르며 와일드카드로 포스트시즌에 진출했었다. 와일드전서 애틀랜타 브레이브스에 1승2패로 탈락

새 감독을 찾은 필라델피아는 코라 전 감독에게 감독직을 제안했지만 코라는 가족과의 시간을 먼저 생각해 고사했다.

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코라도 지난 4월 말 보스턴을 떠났다. 초반 10승17패의 부진을 보이자 구단이 나선 것.그런데 필라델피아는 톰슨 감독을 경질하면서 곧바로 보스턴 감독직에서 내려온 코라에게 감독직을 제안했던 것으로 알려졌다. 이때도 코라 감독은 가족과 시간을 보내겠다며 거절했는데 시즌 후 한번더 제안을 한 필라델피아에게 또다시 거절 의사를 보낸 것이다.

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필라델피아의 데이브 돔브로스키 사장은 코라 감독과 함께 2018년 보스턴을 월드시리즈 우승으로 이끌었던 인연이 있어 둘의 재회 가능성이 높다고 봤지만 코라는 감독직보다 가족을 먼저 선택했다.

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코라와 아내가 될 안젤리카는 모두 야구인 가족. 코라 전 감독의 아버지는 지역 리틀리그를 창설하고 야구 기자 및 방송 종사자로 활동했고, 형인 조이 코라는 메이저리그에서 뛰었고 은퇴 후 지도자로 활약했다. 이만수 전 SK 와이번스 감독과 시카고 화이트삭스 시절 인연이 있어 SK의 인스트럭터를 맡기도 했다.

안젤리카의 아버지도 투수로 활약하며 1988년 서울 올림픽 때 푸에르토리코 선수단의 기수를 맡기도 했었다. 또 안젤리카의 오빠인 헤수스 펠리시아노와는 함께 뛴 사이다. LA 다저스 시절 마이너리그에서 함께 했고, 뉴욕 메츠에서도 한솥밥을 먹었다.

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굳이 복귀를 선택하지 않은 것은 보스턴과 2027년까지 계약이 남아있기 때문. 코라는 2024년 7월에 2027년까지 3년간 2175만달러(약 290억원) 규모의 연장 계약을 했었다. 2027년에 받을 연봉이 725만달러(약 96억원)로 알려져 있다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com