'역시 '분유 버프'였다'…역대 최다 204안타 기록→슬럼프땐 "약해지지 말자고 수없이 다짐했다"

KT 위즈 최원준. 고재완 기자 star77@sportschosun.com

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 기뻐하고 있다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

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[고척=스포츠조선 고재완 기자] 프로야구 45년 역사에 길이 남을 대기록을 작성하는 순간이었지만, 그의 표정은 담담하고 평온했다.

2014년 서건창(201안타)이 세운 '토종 한 시즌 최다 안타'를 넘어, 2024년 빅터 레이예스(202안타)가 작성했던 'KBO 역대 한 시즌 최다 안타 신기록'마저 단숨에 갈아치웠다. 이제 그가 내딛는 발자국 하나하나가 KBO리그의 새로운 역사가 된다.

KT 위즈 간판타자 최원준(29)은 7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 맞대결에서 안타 3개를 추가하며 단숨에 시즌 204안타 고지를 밟았다. 5회 202번째 안타로 토종 신기록을 썼고, 7회 203번째 안타로 KBO 역대 최다 안타 신기록을 수립했으며, 8회 204번째 안타로 역사에 쐐기를 박았다. 10월 들어 6경기에서 무려 15안타를 몰아치는 경이로운 페이스다.

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최원준의 시선은 한창 경쟁중인 외국인 타자 빅터 레이예스(롯데 자이언츠)와의 경쟁보다 대선배 서건창(37·키움 히어로즈)을 향해 있었다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회말 무사 1루 KT 최원준이 안타를 치고 박경수 1루 코치와 포옹을 하고 있다. 최원준은 203안타를 기록해 단일시즌 최다안타 신기록을 작성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

최원준은 "레이예스보다 내가 2경기가 덜 남았기 때문에 최다 안타 타이틀 욕심보다는, 200안타를 친 뒤 어릴 때부터 동경하고 좋아했던 건창이 형의 기록(201안타)을 꼭 먼저 깨고 싶었다"라며 "그게 현실적으로 내가 가장 이루고 싶었던 목표였다"라고 털어놨다.

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이어 선배를 향한 깊은 존경심을 표했다. 그는 "KIA 타이거즈 시절 건창이 형에게 도움을 정말 많이 받았다"라며 "건창이 형은 2014년 당시 나보다 훨씬 적은 경기 수(128경기)에서 201안타를 쳤다. 경기 수가 다르기 때문에 같은 기록이라도 가치는 다르다고 생각한다. 그래도 그 대단한 형을 넘어섰다는 사실 자체에 큰 자부심을 느낀다"라고 고개를 숙였다.

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정규시즌 1위를 조기 확정한 상황에서도 선발 라인업을 지킨 이유에 대해서도 "원래 쉬는 걸 별로 좋아하지 않는다. 게다가 내 야구 인생에서 다시 언제 올지 모르는 천재일우의 기회 아닌가. 마지막까지 그라운드에서 뛰는 게 덜 후회될 것 같았다"라며 승부사다운 면모를 보였다.

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이로써 최원준은 204안타와 함께 2루타 40개로 리그 1위(2위 레이예스 37개), 124득점으로 득점 1위(2위 KIA 김도영)를 질주하며 '최다안타-득점 2관왕'을 기대하고 있다. 리드오프임에도 4할8푼대 장타율을 앞세워 OPS 부문에서도 리그 톱10에 이름을 올리며 리그 MVP 레이스의 강력한 다크호스로 급부상했다.

최원준의 올 시즌 대폭발은 '독기'에서 시작됐다. FA 이적 당시 따라붙었던 차가운 꼬리표를 실력으로 떼어내겠다는 일념 하나였다.

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"누가 봐도 그 당시 내 계약은 오버페이가 맞았다. 야구 선수는 성적으로 증명해야 하는데, 2할4푼에 안타 100개 치는 OPS 0.6대 타자를 4년 48억에 샀다고 하면 나라도 오버페이라고 생각했을 것이다."

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 8회말 1사 2,3루 KT 최원준이 1타점 적시타를 치고 박경수 1루 코치와 기쁨을 나누고 있다. 최원준의 시즌 204번째 안타다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 7회말 무사 1루 KT 최원준이 안타를 치고 삼성 1루수 디아즈의 축하를 받고 있다. 최원준은 203안타를 기록해 단일시즌 최다안타 신기록을 작성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

그는 "하지만 나는 포기할 수 없었다. 불과 3~4년 전에는 170안타 이상을 쳤던 타자였고, 딱 한 시즌 망가졌을 뿐이라고 생각했다. 다시 일어설 수 있다는 걸 증명하고 싶어 겨울에 누구보다 독하게 준비했다"라며 "이제 팬분들께서 오버페이라는 말 대신 '역대급 혜자 계약'이라고 불러주시니, 굳이 내가 다른 말을 덧붙일 필요 없이 정말 뿌듯하다"라며 활짝 웃었다.

전반기 맹타를 휘두르다 7월 극심한 슬럼프에 빠졌을 때도 예전과 다른 방식으로 위기를 넘겼다. 최원준은 "프로 11년 차가 되면서 달라진 점은, 위기가 왔을 때 억지로 문제를 파헤치려 하지 않았다는 것"이라며 "4~6월에 워낙 좋았으니 7~8월에는 페이스가 떨어질 때가 됐다고 인정했다. 억지로 고치려 하기보다 푹 쉬고 단순하게 생각하며 내 루틴을 지켰더니 9~10월에 자연스럽게 감이 올라왔다"라고 설명했다.

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내려놓음의 배경에는 가족이 있었다. 최원준은 "아내와 갓 태어난 딸이 가장 큰 힘이 됐다"라며 "가장의 무게를 짊어지면서 '내가 이렇게 쉽게 흔들리고 약해지면 안 된다'고 수없이 다짐했다. 비시즌 동안 흘린 엄청난 땀방울을 믿었고, 조급해하지 않도록 다독여주신 이강철 감독님과 코치님들 덕분에 버텨낼 수 있었다"라고 고마움을 표했다.

끝으로 그는 연말 시상식을 향한 솔직한 열망을 숨기지 않았다. 최원준은 "골든글러브는 솔직히 너무나 받고 싶다"라며 "내가 나에게 투표할 수는 없지만, 팀 정규시즌 우승이라는 확실한 서사도 있고 개인 기록도 세웠다. 기자님들께서 표를 많이 주셨으면 좋겠다. 그만큼 내게는 간절하고 받고 싶은 상"이라며 당당하게 출사표를 던졌다.

7일 수원 KT위즈파크에서 열린 삼성과 KT의 경기. 5회말 KT 최원준이 2루타를 치고 질주하고 있다. 최원준은 202안타를 기록하며 단일시즌 최다안타 타이를 달성했다. 수원=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.10.07/

고재완 기자 star77@sportschosun.com