3홈런 보태면 한미일 통합 홈런왕, 하지만...2~3년 남은 김도영의 과제

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 9회초 KIA 김도영이 LG 고우석을 상대로 역전 3점 홈런을 날렸다. 포효하는 김도영. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[스포츠조선 노재형 기자]KIA 타이거즈 김도영이 생애 첫 홈런 타이틀을 거머쥔다면 생애 두 번째 MVP 가능성도 높아진다.

시즌 막판 홈런왕 경쟁이 점입가경이다. 선두를 달리고 있는 43홈런의 김도영과 두 외국인 타자 간 3파전이다. 각각 42개, 41개를 때린 KT 위즈 샘 힐리어드와 LG 트윈스 오스틴 딘이 바짝 뒤쫓고 있다.

남은 경기는 김도영이 4게임, 힐리어드가 2게임, 오스틴이 3게임이다. 김도영이 유리하다.

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김도영은 아시안게임을 다녀온 뒤 지난 7일 롯데 자이언츠전까지 8경기에서 3홈런을 쳤다. 아시안게임 기간에 역전당할 수도 있을 것으로 보였지만, 힐리어드와 오스틴의 추격 기세가 약했다. 다만 최근 세 선수의 장타력 간 우열을 가리기는 어렵다. 힐리어드는 최근 7경기에서 3홈런, 오스틴은 최근 4경기에서 2홈런을 각각 터뜨렸다.

30일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 KT의 경기. KIA 김도영이 타격 훈련을 준비하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.30/

김도영이 만약 남은 시즌 3홈런을 보탠다면 '역사적'으로 의미있는 기록을 달성하게 된다. 한미일 프로야구 통합 홈런왕에 오르는 것이다.

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이미 MLB(메이저리그)와 NPB(일본프로야구)는 정규시즌을 마쳤다. MLB에서는 시카고 컵스 피트 크로우-암스트롱과 필라델피아 필리스 카일 슈와버가 나란히 45홈런을 때려 공동 홈런왕에 올랐다. NPB에서는 소프트뱅크 호크스 구리하라 료야가 40홈런으로 양 리그 통합 홈런왕을 차지했다.

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그러니까 KBO에서 46개를 때리는 홈런왕이 나온다면 한미일 3국 프로야구 최다 홈런 타자가 되는 것이다. 그게 김도영일 수 있다는 얘기다.

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KBO 홈런왕이 3국 프로야구 홈런왕에 오른 사례는 2003년 이승엽(56개), 2014년 박병호(52개), 2015년 박병호(53개), 2020년 멜 로하스 주니어(47개) 등 4차례다. 2020년 MLB가 단축시즌(팀당 60경기)이었던 점을 감안하면 실질적으론 3차례다.

2026 아이치-나고야 아시안게임에서 금메달을 딴 대한민국 야구대표팀이 28일 오후 인천국제공항을 통해 귀국했다. 김도영이 꽃다발을 보며 미소짓고 있다. 인천공항=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.9.28/

한국 야구를 대표하는 홈런왕 계보에 김도영이 이름을 올린다면 짚고 넘어갈 사안이 있다.

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김도영은 앞으로 대표팀 등록일수를 좀더 보태면 2028년 시즌을 마치고 MLB에 진출할 수 있다. 늦어도 2029년 시즌을 마치면 된다.

메이저리그 통계 전문 '팬그래프스'는 김도영의 MLB 데뷔 시즌을 2030년으로 전망하고 있다. 2029년 시즌을 마치고 온다고 보는 것이다.

그러면서 미래 가치(FV)를 45+로 평가하며 국제 유망주(International prospects) 랭킹서 5위에 올려놓았다. 상위 4명은 모두 NPB 소속 선발투수들이다. 팬그래프스는 김도영에 대해 '고위험(high risk)'이라는 단서도 달았다.

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올시즌을 앞두고 팬그래프스가 게재한 '김도영 리포트' 주요 내용은 이렇다.

'전신을 활용한 힘과 빠른 손놀림을 바탕으로 강한 당겨치기 능력을 발휘한다. 변화구를 어설프게 던졌다가는 400피트 이상의 좌월 홈런을 얻어맞을 수 있다. 체격은 작지만 스윙 궤적이 크고 정교하며 80마일 후반대 패스트볼을 상대로 엄청난 장타력을 과시한다. 다만 MLB에서 그런 구속의 공을 자주 접하기는 어렵다. 그런 타격 스타일로 MLB 투수들을 공략할 수 있을지는 미지수다. 스윙을 간결하게 다듬으면서 근력을 키워 실전 장타력을 높인다면 MLB 진출 가능성을 높일 수 있을 것이다.'

8개월 전이지만 비교적 정확한 분석이며, MLB 적응 해법도 적절하게 내놓은 리포트다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. AP연합뉴스

최근 MLB에 진출한 KBO 타자들은 고전을 면치 못하고 있다. 이정후가 2년 연속 풀시즌을 소화했지만, 여전히 체력과 파워 부분에서 부족하다는 평가를 받고 있다.

KBO 통산 타율 0.340을 찍은 이정후는 MLB에선 지금 2할7푼대 타자다. 그들에게 김도영의 통산 0.312의 타율은 그다지 매력적이진 않을 듯하다. 그나마 올시즌 볼넷율 14.4%, 삼진율 17.2%는 주목할 만하다.

선구안이 좋은 파워 히터라는 이미지를 더욱 강하게 심어줄 필요가 있다.

김도영은 최근 3시즌 동안 12.91타수 당 홈런 1개를 날렸다.

올해 MLB에 데뷔해 35홈런을 때린 무라카미 무네타카의 이 비율은 12.97로 양 리그를 합쳐 3위에 올랐다. 그는 NPB 시절 이 수치가 7.88이었다. 그렇게 힘든 곳이 MLB이며, 김도영의 과제는 더욱 명확해졌다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com