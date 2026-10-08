캡틴 저지 충격 또 충격! 결국 가을야구 1초도 못 뛰었다…양키스 ALDS 3연패→PS 광속 탈락

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 07: Victor Mesa Jr. #25 of the Tampa Bay Rays is unable to make a catch as fans interfere on a ball hit by Anthony Volpe #11 of the New York Yankees during the sixth inning in game three of the American League Division Series at Yankee Stadium on October 07, 2026 in the Bronx borough of New York City. Caleb Bowlin/Getty Images/AFP (Photo by Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]뉴욕 양키스가 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS)에서 3연패로 스윕을 당하면서 충격적인 탈락을 했다.

양키스는 8일(한국시각) 미국 뉴욕주 뉴욕시 브롱스의 양키 스타디움에서 열린 2026시즌 메이저리그 ALDS 3차전에서 탬파베이 레이스에게 3-4로 패배했다. 시리즈에서 3연패를 기록한 양키스는 가을야구를 일찌감치 마무리하게 됐다.

앤서니 볼피. AFP연합뉴스

이날 탬파베이는 닉 마르티네즈를 선발 투수로 내세웠다. 타선에는 얀디 디아즈(지명타자), 조나단 아란다(1루수), 주니어 카미네로(3루수), 빅토르 메사 주니어(좌익수), 라이언 빌레이드(우익수), 리암 힉스(포수), 조니 델루카(중견수), 리치 팔라시오스(2루수), 테일러 월스(유격수)가 섰다.

Advertisement

뉴욕 양키스는 맥스 프리드를 선발로 올렸다. 타선은 트렌트 그리샴(중견수), 벤 라이스(지명타자), 루이스 가르시아(1루수), 코디 벨린저(좌익수), 조지 롬바드 주니어(유격수), 오스틴 웰스(포수), 앤서니 볼피(2루수), 스펜서 존스(우익수), 호세 카바예로(3루수)로 구성됐다.

선취점을 가져간 것은 탬파베이였다. 3회초 아란다가 우전 적시타를 터뜨리면서 2루에 있던 데루카가 홈으로 들어왔다.

Advertisement

양키스는 3회말 곧바로 반격에 성공했다. 라이스가 우전 적시타에 성공하면서 2루에 있던 존스가 홈베이스를 밟았다. 스코어는 1-1 동률을 이뤘다.

Advertisement

4회초 탬파베이가 또다시 앞서 나갔다. 빌레이드가 프리드를 상대로 오른쪽 담장을 넘기는 솔로 아치를 그렸다.

애런 저지. AFP연합뉴스

Advertisement

양키스는 4회말 집중력을 보였다. 존스가 적시 2루타를 올리면서 1루에 있던 볼피가 빠른 발을 활용해 홈으로 들어왔다. 승부는 다시 균형을 이뤘다.

6회초 탬파베이는 메사가 우중간 담장을 넘기는 투런 홈런을 기록하면서 4-2로 달아났다.

Advertisement

6회말 양키스의 볼피가 투런 홈런을 기록하면서 또다시 따라붙는 듯했지만, 심판 판정으로 정정됐다. 볼피의 타구가 팬의 손에 맞고 좌측 담장을 넘어간 것. 심판은 이를 2루타로 결론냈다. 1루에 있던 롬바드의 득점은 인정됐다.

양키스는 이후 9회말까지 한 점도 뽑아내지 못하면서 탬파베이를 추격하는 데 실패했다. 이로써 양키스는 ALDS에서 3연패를 당하면서 가을 야구를 조기 마감했다. 양키스의 캡틴 애런 저지는 결국 포스트시즌 무대를 1초도 밟지 못했다. 종아리 부상에서 완전히 회복하지 못하면서 로스터에 들지 못했고, 팀의 패배를 허망하게 지켜봐야만 했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com