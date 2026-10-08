가을야구 끝나자마자 김하성 향한 충격 악평! "애틀랜타서 정리 유력"…부진 꼬리표 발목→"백업 유격수 수준"

Atlanta Braves shortstop Ha-Seong Kim (7) talks to a teammate during batting practice ahead of Game 4 of baseball's National League Division Series against the Los Angeles Dodgers, Wednesday, Oct. 7, 2026, in Atlanta. (AP Photo/Mike Stewart)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 강우진 기자]김하성의 가을야구가 허망하게 끝이났다. 애틀랜타 브레이브스는 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에서 LA 다저스에게 무릎을 꿇었다. 애틀랜타의 포스트시즌이 끝나자마자 김하성에 대한 부정적인 평가가 나왔다. 다음 시즌 김하성이 애틀랜타와 함께 하지 못할 것이라는 전망이 우세하다.

팬사이디드는 8일(한국시각) 오프시즌을 앞두고, 애틀랜타에서 정리될 것으로 예상되는 선수들을 꼽았다. 여기에 김하성이 포함됐다.

매체는 '이번 시즌 김하성이 얼마나 부진했는지를 제대로 보여주려면 그의 기록을 볼 필요가 있다'며 '김하성은 159타석에서 OPS 0.359를 기록했다. 이는 리그 평균인 0.718보다 무려 0.4p가량 낮은 수치다'고 지적했다. 이어 '그가 포스트시즌 로스터에 포함됐다는 사실은 애틀랜타의 내야진 뎁스가 얼마나 부족했는지를 보여주는 것'이라고 덧붙였다.

Advertisement

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 07: (L-R) Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves and Hyeseong Kim #6 of the Los Angeles Dodgers speak before the game in game four of the National League Division Series at Truist Park on October 07, 2026 in Atlanta, Georgia. Edward M. Pio Roda/Getty Images/AFP (Photo by Edward M. PIO RODA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

김하성은 이번 시즌 1년 2000만달러(약 267억원) 계약으로 애틀랜타에 남았다. 하지만 부상으로 시작한 시즌은 우울했다. 좀처럼 타격감을 찾지 못했고, 수비에서도 불안한 모습을 보였다. 지금의 모습이라면 메이저리그 주전보다는 백업 유격수 정도로 평가된다. 사실상 내년 김하성은 다른 팀을 알아봐야할 것으로 전망된다. 베테랑 내야수인 그를 데려갈 팀이 있을지가 중요하다. 무엇보다 이번 정규시즌 타율 0.116이라는 꼬리표가 그의 메이저리그 잔류를 어렵게할 수도 있다.

김하성 외에도 정리가 유력한 선수들은 있다. 좌완투수 마틴 페레스도 그중 하나다. 페레스는 평균자책점 3.04로 훌륭한 시즌을 보냈지만, 36세의 많은 나이가 발목을 잡는다. 애틀랜타가 더 젊고 저렴한 투수를 영입하기 위해서 페레스는 정리될 투수로 분류된다.

ATLANTA, GEORGIA - OCTOBER 06: Ha-Seong Kim #7 of the Atlanta Braves throws to first base during the fifth inning against the Los Angeles Dodgers in game three of the National League Division Series at Truist Park on October 06, 2026 in Atlanta, Georgia. Kevin C. Cox/Getty Images/AFP (Photo by Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Advertisement

포수 션 머피도 트레이드가 유력하다. 그의 계약에는 트레이드 거부권이 없다. 애틀랜타는 이번 오프시즌 FA 시장에서 머피보다 훨씬 저렴한 대안을 찾을 가능성이 있다.

Advertisement

우완 선발 타일러 말리 역시 정리 대상이다. 말리는 정규 시즌 샌프란시스코 자이언츠와 애틀랜타에서 149이닝을 소화하면서 7승 10패, 3.99의 평균자책점을 기록했다. 애틀랜타에 합류한 뒤에는 좋은 모습을 보였지만, 말리의 요구 금액을 들어줄 정도로 가치가 있는 자원인지에 대해서는 의문이 있다고 매체는 주장했다.

Advertisement

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com