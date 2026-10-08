밀워키, SD 잡고 NLCS행 확정! 2년 연속 다저스와 맞대결…스윕패 눈물 설욕할까

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[스포츠조선 박상경 기자] 밀워키 브루어스가 샌디에이고 파드리스를 제압하면서 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에 진출했다.

밀워키는 8일(한국시각) 미국 캘리포니아주 샌디에이고의 펫코파크에서 펼쳐진 샌디에이고와의 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS) 4차전에서 3대1로 이겼다. 선발 로버트 개서가 4이닝 1실점을 기록한 뒤 애런 애쉬비가 3이닝 노히트 투구로 샌디에이고 타선을 막아낸 가운데, 윌슨 콘트레라스와 개럿 미첼이 각각 멀티 히트와 적시타로 팀 승리에 힘을 보탰다. 이날 승리로 밀워키는 시리즈 전적 3승1패로 NLCS에 진출, 지난해에 이어 LA 다저스와 월드시리즈 진출을 다투게 됐다. 3차전에서 승리하며 불씨를 살렸던 샌디에이고는 이날 출산 휴가를 마치고 돌아온 마무리 메이슨 밀러를 7회에 등판시키는 강수를 뒀지만, 타선이 밀워키 마운드를 상대로 단 3안타(1홈런)를 뽑아내는데 그치면서 시즌을 마감하게 됐다.

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팽팽하게 전개되던 승부는 3회에 불꽃이 튀었다. 샐 프렐릭의 안타와 도루로 만들어진 무사 2루에서 미첼이 중전 적시타를 터뜨리면서 밀워키가 선취점을 얻었다. 하지만 샌디에이고는 3회말 선두 타자 페르난도 타티스 주니어가 동점 솔로포를 터뜨리며 균형을 맞췄다.

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샌디에이고는 선발 워커 뷸러를 3이닝 만에 불러들인 뒤 로비 레이를 마운드에 올렸다. 밀워키는 5회초 선두 타자로 나선 미첼이 3루타를 뽑아내면서 찬스를 잡았다. 조이 오르티즈가 구원 등판한 브래드글레이 로드리게스를 상대로 땅볼에 그쳤지만, 잭슨 추리오가 적시타를 만들면서 2-1 리드를 가져오는 데 성공했다. 6회초에도 제이슨 애덤을 상대로 제이크 바우어스, 쿠퍼 프랫의 연속 안타에 이어 프렐릭의 희생플라이로 1점을 더 보태 3-1로 격차를 벌렸다.

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샌디에이고는 7회초 등판한 밀러가 2사 만루 위기를 막아낸 뒤 이어진 공격에서 2사후 미겔 안두하르의 볼넷 출루로 추격 기회를 잡았다. 하지만 사메드 타일러가 루킹 삼진에 그쳤고, 8회말에는 타티스의 볼넷 출루 로 만들어진 1사 1루에서 매니 마차도의 홈런성 타구를 미첼이 펜스 앞에서 걷어내는 등 운이 따라주지 않았다. 결국 9회말 공격에서도 만회에 실패하면서 홈팬들 앞에서 고개를 숙였다.

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밀워키는 지난해 NLCS에서 다저스에 스윕패를 당했다. 안방에서 치른 1, 2차전을 모두 내준 뒤 원정 3~4차전에서도 만회에 실패한 바 있다. 4경기를 펼치면서 다저스 마운드를 상대로 6안타 이상 경기를 단 하나도 만들어내지 못했고, 모두 1득점에 그치는 등 극심한 부진을 보인 바 있다. 올해 정규시즌 맞대결에서 4승3패로 우위를 점했던 밀워키가 과연 지난해 아픔을 설욕할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com