"11년만 가을야구에 잠실 못떠나고 눈물 흘렸다" 4위 추락에 실망한 팬들, 레전드는 '격세지감'을 언급했다

7일 LG의 잠실 고별전에서 시구를 마치고 잠실야구장 기자실을 찾은 LG 영원한 레전드 박용택(오른쪽)과 이병규. 잠실=스포츠조선 정현석 기자 hschung@sportschosun.com

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[잠실=스포츠조선 정현석 기자]LG 트윈스 영구결번 레전드 박용택 해설위원이 잠실야구장 고별전에서 특별한 시구자로 마운드에 올라 과거의 추억을 회상하고, 후배들과 팬들에게 따뜻한 격려의 메시지를 전했다.

박용택 위원은 7일 서울 잠실구장에서 열린 두산 베어스와의 정규시즌 최종전이자 잠실야구장 고별전에 또 다른 '트윈스 레전드' 이병규 LG 퓨처스 감독과 함께 공동 시구자로 나섰다.

한 시대를 풍미했던 두 레전드의 등장에 잠실벌은 LG 팬들의 뜨거운 환호성으로 가득 찼다.

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LG가 서울라이벌 두산과의 시즌 마지막 경기에서 승리를 거두며 플레이오프 직행을 확정지었다. LG가 5일 잠실구장에서 열린 두산과의 경기에서 5대2로 승리를 거두며 한화에 패한 넥센을 제치고 2위로 올라서게 됐다. 경기 종료 후 선수들이 기쁨을 나누고 있다.잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2013.10.05/

LG가 서울라이벌 두산과의 시즌 마지막 경기에서 승리를 거두며 플레이오프 직행을 확정지었다. LG가 5일 잠실구장에서 열린 두산과의 경기에서 5대2로 승리를 거두며 한화에 패한 넥센을 제치고 2위로 올라서게 됐다. 경기 종료 후 선수들이 기쁨을 나누고 있다.잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2013.10.05/

경기 전 인터뷰에서 잠실야구장에서의 가장 기억에 남는 순간을 묻자 박용택 위원은 주저 없이 2013년 10월 5일 잠실 두산과의 시즌 최종전을 꼽았다.

당시 LG는 11년 만에 가을야구 진출을 확정 지으며 정규시즌 2위를 차지했다. 이병규 감독이 0.348로 손아섭(당시 롯데)을 3리 차로 제치고 수위타자(타격왕)를 확정 지은 날이기도 했다.

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박용택 위원은 "경기가 다 끝난 뒤에도 LG 팬분들이 집으로 돌아가지 않으시고, 선수 한 명 한 명의 이름을 부르며 응원가를 불러주셨다. 선수들과 함께 절을 하며 눈물을 흘렸던 기억이 난다"며 과거를 돌이켰다.

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이병규 감독 역시 "당연히 기억한다. 유희관의 커브를 공략했던 날이자 11년 만에 2위로 가을야구를 확정한 날"이라고 추임새를 넣었다.

LG가 서울라이벌 두산과의 시즌 마지막 경기에서 승리를 거두며 플레이오프 직행을 확정지었다. LG가 5일 잠실구장에서 열린 두산과의 경기에서 5대2로 승리를 거두며 한화에 패한 넥센을 제치고 2위로 올라서게 됐다. 경기 종료 후 선수들이 기쁨을 나누고 있다.잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2013.10.05/

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이어 박 위원은 "지금 생각해 보면 '2등으로 올라갔다고 그렇게 울 일이었나' 싶기도 하지만(웃음), 그때가 내 야구 인생에서 가장 기억에 남고 낭만적이었던 순간"이라고 회상했다.

올 시즌 4위 자리를 두고 치열한 접전을 벌이며 팬들과 선수단 사이에서 흘러나온 아쉬움에 대해서도 조심스레 자신의 견해를 전했다.

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박 위원은 "요즘 선수들이나 팬분들의 분위기를 보면 참 '격세지감'이라는 단어가 떠오른다. 꾸준히 이 정도 성적을 내고 있는데도 '야구 못한다'고 욕을 먹고, 선수들 스스로도 '올 시즌은 망했어'라고 느낄 정도"라며 운을 뗐다.

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 승리한 LG 선수들이 팬들에게 인사를 건네고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 정규 시즌 마지막 경기. LG 트윈스 팬들이 열띤 응원전을 펼치고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

그러나 이는 LG가 명실상부한 KBO리그의 강팀으로 자리 잡았음을 보여주는 방증이라고 말했다.

박용택 위원은 "한편으로는 진짜 LG 트윈스가 강팀이 되었다는 뜻 아니겠나. 팬들의 눈높이가 그만큼 높아진 것"이라며 후배들을 다독였다. 이어 "가을야구에 나가서 즐겁게 부딪혀보면 또 어떤 반전이 생길지 모른다. 혹여 아쉬운 시즌이 되더라도 다음 시즌에 잘 준비해서 다시 도전하면 된다. 남은 경기 잘 치르고 가을무대를 마음껏 즐겼으면 좋겠다"고 덧붙였다.

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정현석 기자 hschung@sportschosun.com