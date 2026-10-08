4년 200억 첫해 허무하게 끝났다…송성문, 타율 0.191→가을야구 1G도 못 뛰고 시즌 마감

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[스포츠조선 박상경 기자] 가을야구 초대는 없었다.

샌디에이고 파드리스가 8일(이하 한국시각) 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에서 탈락하면서 송성문의 포스트시즌 출전 기회도 사라졌다. 이로써 송성문은 정규시즌 78경기 타율 0.191(131타수 25안타) 1홈런 17타점, 출루율 0.291, 장타율 0.244, OPS(출루율+장타율) 0.535로 메이저리그 데뷔 시즌을 마감하게 됐다.

키움 히어로즈에서 지난 시즌을 마치고 포스팅을 신청한 송성문은 샌디에이고와 4년 총액 1500만달러에 계약했다. 계약금 100만달러에 올해 연봉 250만달러, 2027년 300만달러, 2028년 350만달러를 받으며 2029년에는 400만달러의 선수 옵션이 포함됐다.

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입단 당시부터 기대보다는 우려가 컸다. 샌디에이고의 내야 뎁스가 워낙 강력한 탓이다. 매니 마차도, 잰더 보가츠, 제이크 크로넨워스 외에도 페르난도 타티스 주니어가 2루를 맡을 수 있을 정도로 강력한 라인업을 자랑하는 샌디에이고에서 과연 송성문이 기회를 잡을 수 있느냐는 것이었다.

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송성문은 스프링캠프 기간 내복사근 부상으로 개막 엔트리에 포함되지 못했다. 4월 말 애리조나 다이아몬드백스와의 멕시코시리즈에 적용된 특별 엔트리로 빅리그 로스터에 처음 이름을 올린 그는 4월 27일 애리조나전에서 대주자로 출전해 빅리그 데뷔전을 치렀다. 멕시코시리즈가 끝난 뒤 다시 트리플A행을 통보 받았다.

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기회는 생각보다 일찍 찾아왔다. 크로넨워스의 부상으로 5월 6일 샌프란시스코 자이언츠전에 다시 콜업돼 선발 출전했다. 이 경기에서 송성문은 4타수 2안타 2타점 2득점 1도루로 맹활약하면서 크레이그 스태먼 감독의 눈도장을 찍는 데 성공했다.

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그러나 방망이가 깨어나지 못했다. 스태먼 감독은 이후에도 선발 기회를 부여했으나, 송성문은 첫 선발 경기의 타격 흐름을 이어가지 못했다. 결국 출전 비중은 점차 줄었고 내야 유틸리티와 대타, 대주자 역할을 주로 맡게 됐다. 7월 2일 시카고 컵스전에서는 메이저리그 첫 홈런을 쏘아 올리는 기쁨도 맛봤다. 하지만 제한된 출전 시간 속에 타격감은 좀처럼 살아나지 못했고, 결국 1할대 타율로 데뷔 시즌을 마쳤다.

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송성문은 5월 재콜업 뒤 대부분의 기간 빅리그 로스터를 지켰다. 8월 24일 한 차례 트리플A로 내려갔지만 엿새 만인 30일 다시 콜업돼 정규시즌을 마쳤다.

송성문은 올 시즌 2루수로 34경기, 유격수로 21경기, 3루수로 16경기에 나섰다. 세 포지션을 오가면서도 실책은 1개에 그쳤고, 제한된 출전 기회 속에서 13도루를 기록하며 대주자 카드로도 가치를 보였다. 그러나 첫 시즌을 통해 샌디에이고에서 주전 자리를 잡기 쉽지 않다는 점은 어느 정도 입증됐다.

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내년에도 샌디에이고 내야 뎁스에는 큰 변동이 없다. 여전히 백업 자원이 부족하다는 평가를 받고 있는 가운데, 송성문 유틸리티로 기용될 가능성이 높아 보인다. 올 시즌 어느 정도 가능성을 보였던 만큼, 내년에는 더 많은 출전 시간 확보가 롱런의 관건이 될 듯 하다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com