[오피셜]'스프링캠프 맞춰 현실적 조정' 선수 활동 기간, 일주일 앞당겼다

미국 애리조나에서 열린 LG 선수단의 2024년도 스프링캠프 풍경. 스포츠조선DB

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[스포츠조선 나유리 기자]KBO리그 선수들의 참가활동 기간이 조정됐다.

한국야구위원회(KBO)는 지난 7일 2026년 제3차 이사회를 개최해 선수 참가활동기간 조정과 비시즌 경기 참가·상업활동 관리 기준 강화 등에 대한 KBO 규약 개정안을 확정하고, 2027년부터 3년간 추진할 K-베이스볼 경쟁력 지속 강화 전략에 대해 논의했다.

참가활동기간 조정

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KBO 이사회는 2025년부터 전 구단이 일괄적으로 1월 25일부터 활동을 시행하고 있는 점을 고려해 규약과 선수계약서상(외국인선수 계약서 포함) 참가활동기간도 1월 25일부터 11월 23일로 조정하기로 결정했다. 또한 이에 연동된 비활동 기간·보류기간·중재신청·등록선수 및 보류선수 명단 제출 등 관련 행정 일정도 일괄적으로 일주일 앞당긴다. 개정 규약은 2027년 1월 1일부터 시행되며, 시행일 이전에 체결된 선수계약이라도 2027년도를 참가활동기간으로 하는 계약부터 적용된다.

비시즌 경기 참가 및 상업활동, 구단 사전 승인 의무화

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KBO 이사회는 선수가 참가활동 외 기간 중 경기에 참가할 때에는 경기 취지·목적·부상 발생 시 대책 등이 포함된 서면을 구단에 제출해 7일 전 서면 승인을 얻어 KBO에 통보하는 것으로 규약을 개정했다. 또한 선수가 방송 출연, 광고 등의 상업활동을 하고자 하는 경우에도 참가활동기간 여부와 관계 없이 출연 취지와 목적 등을 담은 서면을 구단에 제출하고, 상업활동 예정일 7일 전까지 구단 승인을 받기로 했다.

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국제 경쟁력 지속 강화 전략' 논의

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KBO는 2023 WBC 이후 추진해 온 '한국야구 경쟁력 강화 프로젝트(2023~2026)'의 기조를 잇는 3개년 전략을 이사회에 보고했다. KBO는 2027 프리미어12 우승, 2028 LA 올림픽 메달 획득, WBC 8강 이상 전력의 공고화를 목표로 대표팀 운영 체계 강화, 경기 제도 개선, 선수 육성 체계화, 지도자 육성 체계화라는 4개 분야 과제를 설정해 한국 야구의 국제 경쟁력을 지속적으로 강화할 예정이다.

KBO는 향후 대표팀 운영 매뉴얼과 3개년 국제경기 로드맵을 수립하고, 국제대회 유치와 국제 교류를 확대한다. 또한 대표팀 운영을 전담하는 KBO 국제 본부 운영도 도입한다. 또한 향후 승부치기 도입, 피치클락 조정과 투수판 이탈 제한 신설, ABS 존 설정 기준 개선, 마운드 단일 플레이트 일원화, 외국인 선수 보유 제한 완화 등을 국제 기준에 맞춰 단계적으로 추진할 예정이다.

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나유리 기자 youll@sportschosun.com