말도 많고 탈도 많던 ABS, 존 설정 기준 단계적 개선한다…外人 보유제한도 완화할까

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 KIA의 경기. 4회 타격하는 KIA 김도영. 대구=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.08/

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[스포츠조선 고재완 기자] 한국 프로야구가 국제 경쟁력 회복과 리그 현대화를 위해 리그의 판을 흔드는 파격적인 제도 개혁에 나선다. 연장 12회 무승부의 피로를 덜어낼 '승부치기' 도입을 추진하고, 현장의 뜨거운 화두였던 'ABS(자동 투구 판정 시스템) 존' 설정 기준을 재정비한다. 여기에 구단 전력과 경기력의 핵심 열쇠인 '외국인 선수 보유 제한 완화'까지 단계적으로 풀기로 했다.

KBO는 지난 7일 개최된 2026년 제3차 이사회에서 'K-베이스볼 경쟁력 지속 강화 전략(2027~2029)'을 정식 보고하고, 리그 경기 제도를 국제 표준(글로벌 스탠다드)에 맞춰 단계적으로 개편하기로 의결했다.

2027 프리미어12 우승, 2028 LA 올림픽 메달 획득, WBC(월드베이스볼클래식) 8강 이상 전력 구축이라는 명확한 국가대표팀 목표를 달성하기 위해, KBO리그 내부의 규칙부터 국제 규격에 맞게 전면 쇄신하겠다는 강력한 의지다. 그 중심에 자리한 3대 핵심 과제를 집중 분석했다.

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11일 잠실야구장에서 열린 2026 KBO 올스타전. 허구연 총재와 어린이 팬이 개회를 선언과 함께 축포가 터지고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.11/

승부치기 도입 추진

가장 파격적인 변화는 단연 '승부치기(Tie-breaker)' 도입 추진이다. 현재 KBO리그는 정규이닝(9회)에서 승부를 가리지 못할 경우 연장 1회(포스트시즌 15회)까지 경기를 치른 뒤 무승부로 매듭짓는다. 하지만 치열한 순위 싸움 속 연장 12회까지 가는 장기전은 불펜 투수들의 연투와 과부하, 야수들의 체력 고갈로 직결됐다. 이는 시즌 후반 리그 전체의 경기력 저하를 초래하는 고질적 원인으로 지목되어 왔다.

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KBO는 연장 승부치기를 도입해 불필요한 체력 소모를 차단하고 경기의 박진감을 극대화할 방침이다. 승부치기가 도입되면 무사 1, 2루 등 특정 주자 상황에서 이닝을 시작해 빠른 승부를 유도하게 된다.

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무엇보다 '국제대회 승부처 적응력'이 핵심 배경이다. 올림픽, 프리미어12, WBC 등 주요 국제무대에서는 이미 연장 승부치기가 공식 룰로 정착됐다. 단기전 승부치기 상황에서 번트, 강공, 내야 전진 수비, 위기관리 투구 등 특수 상황을 정규리그에서 일상적으로 경험해 본 선수들이 태극마크를 달았을 때 훨씬 더 냉정하고 노련하게 대처할 수 있다는 판단이다.

11일 잠실구장에서 2026 KBO리그 올스타전이 열렸다. 불꽃쇼가 펼쳐지고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.07.11/

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ABS존 설정 기준 개선

2024시즌 세계 프로야구 사상 최초로 1군에 전면 도입된 ABS(자동 투구 판정 시스템)는 볼·스트라이크 판정 시비를 획기적으로 줄이며 KBO리그의 상징적 제도로 자리 잡았다. 하지만 도입 3년 차를 지나며 타자 체형별 비율 적용, 상하단 경계선 통과 기준, 좌우 보정값 등을 둘러싼 현장의 다양한 목소리도 꾸준히 제기되어 왔다.

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KBO는 이러한 현장의 피드백과 축적된 방대한 트래킹 데이터를 바탕으로 'ABS 존 설정 기준 개선'을 단행하기로 했다.

스트라이크 존의 공정성과 일관성은 유지하되, 타자들의 실제 타격 메커니즘과 포수들의 포구 현실, 그리고 향후 메이저리그(MLB) 등 국제무대가 도입할 자동 판정 시스템의 추세와 궤를 맞추는 세부 조정 작업이 이뤄질 예정이다. 포수 프레이밍 논란과 불합리한 경계선 콜을 정밀하게 다듬어, 투수와 타자 모두가 납득할 수 있는 가장 이상적인 '한국형 ABS 존'을 완성하겠다는 복안이다.

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 경기. 5회초 2사 1,2루 오스틴이 포수 파울플라이로 아웃 된 후 ABS를 확인하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.26/

외인 보유 제한 완화, '3명 족쇄' 풀리나

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팬들과 구단들의 초미의 관심사는 '외국인 선수 보유 제한 완화'다.

현재 KBO리그 규정상 구단별 외국인 선수는 최대 3명(투수 최대 2명, 동일 포지션 3명 불가)으로 엄격히 제한되어 있다. 그러나 최근 얇아진 토종 투수층과 주전-백업 간의 기량 격차, 부상자 속출로 인해 각 구단은 매 시즌 극심한 전력 누수를 겪어왔다. 올 시즌 키움 히어로즈가 외인 타자 2명 체제를 가동하는 등 변칙적인 시도를 할 수밖에 없었던 것도 좁은 외인 쿼터의 현실을 보여준다.

외국인 선수 보유 한도가 4명 이상으로 늘어나거나 등록·출전 방식이 유연해질 경우, 리그 전체의 판도가 급변하게 된다.

투수진 뎁스가 강화되어 국내 투수들의 연투와 조기 혹사를 방지할 수 있고, 타선에서도 수준 높은 외국인 타자들이 합류해 전반적인 리그 경쟁 수준이 수직 상승한다. 이는 곧 국제대회에서 세계 정상급 파이어볼러와 슬러거들을 상대해야 하는 국내 선수들의 적응력을 키우는 자양분이 된다. KBO는 구단 간 재정 격차와 국내 선수들의 입지 등을 종합적으로 고려해 단계적으로 완화 폭을 넓혀갈 계획이다.

2027 KBO 신인 드래프트가 21일 서울 송파구 롯데호텔 월드 크리스탈볼룸에서 열렸다. 잠실=박재만 기자

마운드 단일 플레이트·피치클락 조정까지

KBO의 이번 혁신안은 승부치기와 외인 제도, ABS 개선에 그치지 않는다.

국제대회 규격에 맞춘 '마운드 단일 플레이트 일원화', 주자의 도루와 투수의 견제 심리전을 규정하는 '투수판 이탈 제한(견제 횟수 제한)' 신설, 그리고 현장 적응을 거치고 있는 '피치클락의 정식 도입 및 세부 초수 조정'까지 맞물려 추진된다.

내부의 낡은 관행과 규정을 과감히 깨고 국제 스탠다드를 향해 닻을 올린 KBO. 연장 승부치기의 긴장감, 한층 정교해진 ABS 존, 그리고 문호가 넓어진 외국인 선수 제도가 어우러질 2027시즌 KBO리그는 이전과는 완전히 다른 새로운 야구의 시대를 맞이할 전망이다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com