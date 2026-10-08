서로 먼발치서 봤던 미즈와 스쿠벌, 세기의 맞대결로 시작한다! 다저스-밀워키 NLCS 리턴 매치

밀워키 브루어스 제이콥 미저라우스키. AP연합뉴스

LA 다저스 태릭 스쿠벌. AP연합뉴스

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[스포츠조선 노재형 기자]메이저리그 포스트시즌 사상 최고의 빅매치가 성사됐다. 사실상의 사이영상 투수 간 맞대결이 펼쳐진다.

LA 다저스와 밀워키 브루어스가 2년 연속 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS)에서 맞붙게 됐다. 두 팀은 8일(이하 한국시각) 디비전시리즈(DS) 4차전서 나란히 승리를 거두며 NLCS 진출을 확정했다.

먼저 다저스는 트루이스트파크에서 애틀랜타 브레이브스를 4대1로 꺾고 시리즈 전적 3승1패를 마크, 3년 연속 NLCS에 올랐다. 3년 연속 월드시리즈 우승을 향한 '탄력'을 이어간 것이다.

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다저스는 1-1 동점이던 7회초 2사 만루서 앤디 파헤스가 2타점 중전적시타를 터뜨려 리드를 잡은 뒤 9회 맥스 먼시의 쐐기포로 승부에 쐐기를 박았다.

선발 타일러 글래스나우가 4⅔이닝 1안타 5볼넷 5탈삼진 1실점으로 중반까지 경기를 잘 끌고 갔고, 알렉스 베시아, 에드가르도 엔리케스, 태너 스캇, 에드윈 디아즈로 이어지는 필승조 4인방이 나머지 4⅓이닝을 무실점으로 틀어막았다. 디아즈는 9회 세 타자를 요리하며 이번 포스트시즌 2세이브를 올렸다.

앤디 파헤스가 8일(한국시각) 애틀랜타와의 DS 4차전 승리 후 시리즈 통과 세리머니 도중 포즈를 취하고 있다. Imagn Images연합뉴스

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밀워키는 펫코파크에서 열린 4차전서 샌디에이고 파드리스를 3대1로 눌렀다. 시리즈 전적 3승1패를 마크한 밀워키는 1969년 창단 이후 5번째로 LCS에 진출했다. 밀워키는 1997년까지는 아메리칸리그 소속이었고, 1982년 월드시리즈 준우승이 구단 역사상 최고 성적이다.

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밀워키는 선발 로버트 개서가 4이닝을 3안타 1실점으로 잘 방어한 뒤 애런 애시비와 애브너 우리베, 트레버 메길이 나머지 5이닝을 무안타 무실점으로 막아내며 가볍게 승리했다.

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밀워키는 이날 승리를 거둠으로써 지긋지긋한 굴레에서 벗어났다. 즉 전날 DS 3차전을 패하면서 당한 포스트시즌 원정경기 최다 연패 타이인 12연패를 끊은 것이다. 2018년 10월 16일 다저스타디움에서 열린 NLCS 3차전서 다저스를 4대0으로 물리친 것이 밀워키의 가장 최근 포스트시즌 원정경기 승리였다. 당시 다저스 선발이 워커 뷸러였는데, 그가 하필 이날 샌디에이고 선발투수였다.

밀워키 브루어스가 8일(한국시각) 샌디에이고를 3대1로 누르고 DS 전적 3승1패를 마크, NLCS 진출을 확정한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. AFP연합뉴스

이제 다저스와 밀워키는 오는 12일부터 대망의 월드시리즈 진출을 놓고 7전4선승제로 격돌한다. 홈 어드밴티지를 갖는 밀워키가 1,2,6,7차전을 홈에서 치른다.

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밀워키가 구단 역사상 최다인 103승을 거두며 양 리그를 합쳐 정규시즌 1위를 차지했지만, 어디까지나 도전자임을 부인할 수는 없다.

이와 관련해 MLB.com은 '정규시즌서 103승을 거두고 DS 4차전서 후반기 최고의 기세를 자랑하던 샌디에이고를 3대1로 꺾은 밀워키는 그들이 정말로 작년과는 달라진 팀이라는 걸 증명할 때가 왔다'며 'NLCS 1차전은 일요일(현지시각) 아메리칸 패밀리필드에서 열린다. 올해 밀워키라는 팀이 과거의 팀들과 무엇이 다른지 궁금하다면, 제이콥 미저라우스키가 1차전 마운드에 오른다는 점에 주목하라'고 분위기를 띄웠다.

미저라우스키는 이날 4차전을 불펜서 관전했다. 여차하면 등판할 계획이었기 때문이다. 만약 이날 DS 결론이 나지 않았다면 미저라우스키는 오는 10일 5차전에 등판해야 했다. 이제 그는 지난 4일 DS 1차전 등판 이후 일주일을 쉬고 12일 홈에서 열리는 NLCS 1차전에 출격한다.

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태릭 스쿠벌은 2024~2025년 AL 사이영상을 연속 수상했다. EPA연합뉴스

그렇다면 다저스는 NLCS 1차전 선발로 누구를 내보낼까. 아직 결정된 것은 없지만, 99%의 확률로 태릭 스쿠벌일 수밖에 없다.

스쿠벌은 지난 4일 애틀랜타와의 DS 1차전 선발로 등판했다. 당시 그는 6이닝 동안 2안타 2볼넷을 내주고 삼진 7개를 빼앗으며 1실점하는 호투를 펼치고 승리투수가 됐다.

미저라우스키와 마찬가지로 7일 휴식 후 NLCS 1차전에 등판한다. 두 선수가 맞대결하는 것은 정규시즌까지 통틀어 사상 처음이다.

제이콥 미저라우스키는 올해 메이저리그 정규시즌서 최고의 투수로 활약했다. AFP연합뉴스

미저라우스키는 지난 8월 16일 다저스타디움에서 열린 원정경기에서 6이닝 5안타 1볼넷 6탈삼진 1실점의 호투로 시즌 12승을 거둔 바 있다.

스쿠벌은 올시즌 밀워키전에 두 번 등판했다. 디트로이트 타이거스 소속이던 지난 4월 24일 6이닝 7안타 4실점으로 고전했지만, 다저스 이적 후인 지난 8월 17일엔 6이닝 7안타 2실점(1자책점)으로 잘 던졌다.

미저라우스키는 올해 강력한 NL 사이영상 후보다. 평균자책점(1.80), 탈삼진(252개), WHIP(0.80), 피안타율(0.157) 부문서 양 리그 통합 1위에 올랐다.

스쿠벌은 2024년과 2025년 AL 사이영상을 연달아 차지했고, 올해도 158⅓이닝을 던져 12승7패, 평균자책점 2.72, 186탈삼진을 마크, 팔꿈치 수술을 받고도 FA 시즌을 성공적으로 보냈다.

노재형 기자 jhno@sportschosun.com