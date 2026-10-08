'역대 최고 16억 신인계약' 하현승, 양키스 구단주에 자필 편지까지 받았는데 '거절'한 이유 밝혔다

사진캡처=tvN

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[스포츠조선 고재완 기자] 메이저리그(MLB) 최고 명문 구단 뉴욕 양키스의 '300만 달러(약 40억원)+α'라는 천문학적인 제안을 뿌리치고, KBO리그 20년 만의 신인 최고액인 '16억원 잭팟'을 터뜨리며 키움 히어로즈에 입단한 하현승(18·부산고). 그가 40억원의 거액과 미국 직행이라는 달콤한 꽃길을 마다하고 한국 잔류를 선택한 진짜 이유를 직접 털어놓았다.

하현승은 지난 7일 방송한 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해, 프로 데뷔를 앞둔 당찬 포부와 양키스의 파격적인 오퍼 비하인드, 그리고 스무 살을 앞둔 열여덟 소년의 풋풋한 일상을 공개했다.

이날 방송에서는 신인 드래프트 직전 전 세계 야구계를 들썩이게 했던 뉴욕 양키스의 파격적인 영입 공세가 화두에 올랐다. 양키스는 하현승을 영입하기 위해 300만 달러(약 40억원) 이상의 사이닝 보너스를 제시한 것으로 알려졌다. 이는 키움에서 받은 신인 계약금 16억원의 2배가 훌쩍 넘는 초대형 규모다.

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MC 유재석이 "항간에는 온 가족이 미국에 함께 살 집, 무제한 왕복 비행기 티켓, 심지어 양키스 구단주의 자필 편지까지 있었다고 하던데 사실이냐"고 묻자, 하현승은 쑥스러운 미소를 지으며 "그렇게 좋게 봐주시고 팀에서 관심을 가져주셔서 감사할 따름이었다"라고 답했다.

이어 유재석이 "뉴욕 양키스는 최고의 명문 구단이지 않나. 제안을 받으면 많이 흔들렸을 텐데 부모님과 어떻게 상의했느냐"고 묻자, 하현승은 가슴 뭉클한 답변을 내놓았다.

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하현승은 "부모님께서는 항상 제 선택을 전적으로 존중해 주시고 따라주신다"라며 "원래 제 꿈이 한국 프로야구 팬분들 앞에서 뛰는 것이었다. 그 꿈을 이기지 못한 것 같다"라고 말해 촬영장의 깊은 탄성을 자아냈다.

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흥미로운 대목은 계약 발표 전에 진행된 사전 녹화에서 하현승이 보여준 당찬 자신감이었다. 유재석이 당시 20년 동안 깨지지 않고 있던 KBO 신인 계약금 종전 최고 기록(2006년 한기주·10억원)을 언급하며 기록 경신 가능성을 묻자, 하현승은 주저 없이 "기록은 무조건 깰 수 있으면 깨는 게 좋다"고 당당하게 선언했다.

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그의 자신감은 현실이 됐다. 실제로 하현승은 녹화 후 키움과 16억원에 입단 계약을 체결하며 종전 기록을 6억원이나 갈아치웠다. 이는 일본프로야구(NPB) 입단 당시 '원조 이도류' 오타니 쇼헤이가 받은 계약금과 성과급 총액 1억 5000만 엔(약 13억원)마저 뛰어넘는 대기록이다.

하현승의 독보적인 피지컬(195㎝·100㎏) 뒤에는 국가대표 출신 부모님의 우월한 유전자가 자리 잡고 있었다. 하현승은 "아버지는 높이뛰기, 어머니는 멀리뛰기 국가대표 선수 출신이셨다"라고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 성장 과정을 묻자 "초등학교 졸업 때 180㎝, 중학교 졸업 때 188㎝였고, 지금은 195㎝까지 컸다"라고 설명했다.

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전체 1순위 지명 당시 어머니가 눈물을 글썽였던 장면에 대해 하현승은 "어머니께서 '그동안 정말 고생 많았고, 자랑스럽다. 수고 많았다'고 안아주셨다"며 눈시울을 붉히기도 했다.

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마운드 위에서 타자들을 삼진으로 돌려세우던 괴물 투수였지만, 일상 토크에서는 영락없는 열여덟 살 소년의 순수함이 폭발했다. 스무 살 성인이 되면 가장 해보고 싶은 것으로 '운전'과 함께 '연애'를 꼽은 하현승. 유재석이 연애 이야기를 꺼내자마자 하현승은 긴장한 듯 이마에 땀을 뻘뻘 흘리기 시작했다.

유재석이 "이쪽 얘기만 나오면 잔땀이 쭉쭉 올라온다"며 폭소하자, 하현승은 "아마추어 때는 프로 선수가 되기 위해 야구만 열심히 했으니, 20살이 되면 여자친구도 꼭 사귀어보고 싶다"라고 수줍게 고백했다.

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지금까지 연애 경험이 없다는 하현승을 향해 유재석은 "비주얼이 거의 아이돌이다. 아이돌로 데뷔했어도 비주얼 센터였을 텐데 대시가 쏟아져서 큰일 났다"라며 감탄을 연발했다.

프로 입단을 앞두고 최근 치아 교정을 시작한 깜찍한 이유도 공개했다. 하현승은 "나중에 프로에 가서 TV 중계에 나올 때 예쁘게 나오고 싶어서 교정을 시작했다"고 솔직하게 털어놓아 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 평소 휴식 시간에는 드라마 '그 해 우리는'을 챙겨보는 감성적인 면모도 전했다.

고재완 기자 star77@sportschosun.com