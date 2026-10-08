'김하성 결별 확정인가' 커리어 최대 위기, 결국 국내 복귀? 어떻게 되나

김하성. AP연합뉴스

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[스포츠조선 나유리 기자]애틀랜타 브레이브스의 유격수 자리는 다시 공석이 될 것으로 예상된다. 부상 여파로 최악의 1년을 보낸 김하성의 거취는 어떻게 될까.

애틀랜타는 8일(이하 한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 트루이스트파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 내셔널리그 디비전시리즈 LA 다저스와의 4차전에서 1대4로 완패를 당했다. 시리즈 전적 1승3패를 기록한 애틀랜타의 가을은 여기서 끝이었다. 챔피언십시리즈에 진출하지 못하고 올 시즌 모든 일정이 끝났다.

애틀랜타 소속의 한국인 빅리거 김하성의 시즌도 마무리 됐다. 김하성은 올해 스프링캠프 시작을 앞두고 빙판에 미끄러져 손가락 부상을 당해 수술대에 올랐고, 이후 시즌 준비에 차질이 생겼다.

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회복과 재활, 마이너 실전 경기를 거쳐 빅리그에 복귀했지만 성적은 기대 이하였다. 부상 여파가 지속된 것인지 올해 김하성은 메이저리그 진출 이후 가장 저조한 성적을 기록했다.

정규 시즌 514경기에서 타율 1할1푼6리(129타수 15안타) 무홈런 9타점 OPS 0.359를 기록했다. 장타율이 0.140, 출루율이 0.219에 불과했는데, 부상 복귀 직후부터 시즌이 끝날 때까지 한번도 제대로 된 반등을 하지 못했다. 원래도 타율이 높은 유형은 아니었지만, OPS 7 전후를 기록했던 개인 평균 성적에 비해서도 터무니 없을 정도의 기록이다.

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현지 언론에서도 김하성의 반전 없는 슬럼프에 놀라워했다. "이게 정말 김하성의 타율이 맞나", "믿기지 않는 수준"이라며 시즌 내내 부활 시점을 논했지만, 끝까지 치고 올라가지 못했다.

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애틀랜타는 김하성을 포스트시즌 무대에서도 썼다. 팀에 확실한 주전 유격수가 없다보니, 그래도 안정적인 수비력을 가지고 있는 김하성을 기용한다는 판단이었다. 김하성은 총 4경기에 출전해 5타수 무안타 2볼넷으로 안타는 기록하지 못했다. 팀도 탈락하면서 고개를 숙였다.

AFP연합뉴스

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김하성은 올 시즌을 앞두고 FA 자격을 얻었지만, 애틀랜타와 1년 2000만달러에 단기 계약을 했다. 사실상 FA 재수를 선택한 셈이다.

'대박'을 위해서는 결국 올 시즌 증명이 필요했는데, 이 부분에 있어서 계획이 어긋나고 말았다. 더군다나 메이저리그는 선수노조와의 갈등으로 인해 다음 시즌 직장 폐쇄 이야기까지 나오고 있다. 시즌이 정상 시작되지 못할 확률이 매우 크기 때문에, 김하성을 비롯한 중소형 FA 선수들에게는 굉장히 불리한 상황이다. 애틀랜타가 김하성과 또 한번 계약을 체결할 수도 있겠지만, 올해 보여준 모습과 그로 인한 팬들의 비판 여론까지 감수하고 재계약을 할지는 의문이다.

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미국 '베이스볼 아메리카'는 7일 애틀랜타의 시즌 리뷰를 하면서, 김하성이 팀과 결별할 것이라고 예측했다. '베이스볼 아메리카'는 "애틀랜타에게 가장 필요한 것은 유격수다. 마우리시오 듀본과 김하성이 FA 자격을 얻게 되면서 유격수 자리는 여전히 불확실하다. 애틀랜타는 FA 시장 뿐만 아니라 마이너리그에도 불러올릴만 한 유격수 유망주가 많지 않은 상황"이라고 설명했다.

최악의 경우 국내로 돌아오는 시나리오도 현실 가능하다. 포스팅 시스템을 통해 메이저리그에 진출한 김하성의 경우, KBO리그 복귀시 친정팀 키움 히어로즈로 컴백해야 한다. 이제 막 시즌이 끝났기 때문에 속단하기엔 이르지만, 김하성과 키움 모두 시장 상황을 면밀히 지켜봐야 하는 이유다.

나유리 기자 youll@sportschosun.com