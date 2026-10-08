이게 안타야? 김도영 실책 왜 아닌가 → 타이틀 걸린 레이예스는 땡큐!

중계화면 캡처.

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[스포츠조선 한동훈 기자] 평범한 땅볼 타구가 실책이 아닌 안타로 기록됐다. 이유가 있었다.

KBO에 따르면 안타성 타구였다기 보다는 실책을 줄 상황이 아니었다는 점에 무게를 뒀다. 조명이 시야를 가렸기 때문이다.

안타왕에 도전하는 롯데 자이언츠 외국인타자 레이예스가 '땡큐!'를 외칠 만한 장면이었다.

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레이예스는 7일 부산 사직구장에서 열린 KIA 타이거즈와 경기 5회말 선두타자로 나와 3루 내야안타를 기록했다.

레이예스는 풀카운트서 KIA 선발투수 양현종의 슬라이더를 잡아당겼다. 타구는 한 차례 크게 튀었다. KIA 3루수 김도영의 정면으로 향했다.

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붕 떠서 날아갔다. 빠른 타구가 아니었다. 그런데 김도영이 순간적으로 타구 추적에 실패했다. 공은 김도영의 글러브에 들어갔다가 나왔다.

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공식기록 안타로 인정됐다.

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예민한 시기다. 레이예스는 KT 최원준과 최다안타 타이틀을 두고 치열하게 접전을 벌이는 중이다. 레이예스는 이 타구가 안타로 기록되면서 이날 5타수 2안타를 쳤다. 시즌 203안타를 적립했다. 같은 날 최원준은 안타 3개를 몰아쳤다. 시즌 204안타를 때렸다. 기록 하나에 타이틀 주인이 바뀐다.

4일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 2루타를 날린 롯데 레이예스. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.04/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 롯데의 경기. 롯데 레이예스가 훈련을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.11/

다만 논란의 여지는 없어 보인다. KBO의 판단 근거는 명확했다.

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KBO 관계자는 "타구가 라이트에 들어갔다. 통상적으로 그렇게 들어가면 실책을 주지 않는다. 주간 경기 때 햇빛 탓에 놓친 공도 똑같이 적용한다"고 설명했다.

김도영도 실책 하나를 면했다. 김도영은 부상으로 30경기 출전에 그친 2025년을 제외하고 2022년부터 2024년까지 3년 연속 두 자리 실책을 기록했다. 올해는 실책이 아직 9개다.

투수 양현종의 자책점이 1점 늘어났지만 1사 후 내준 점수라 실책으로 기록됐어도 어차피 자책점이었다.

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잔여시즌 최원준의 KT는 2경기, 레이예스의 롯데는 4경기를 남겼다. 최다안타왕 경쟁이 정말 마지막 순간까지 이어질 전망이다.

한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com