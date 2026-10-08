김하성은 이제 잊었나…"ATL, 유격수 보강 필요" 씁쓸한 결별 수순인가

김하성.AP연합뉴스

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[스포츠조선 이종서 기자] 김하성(31·애틀랜타 브레이브스)은 결국 애틀랜타를 떠나게 될까.

미국 'CBS스포츠'는 8일(이하 한국시각) '올해 내셔널리그 동부지구 우승을 차지했던 애틀랜타 브레이브스가 내셔널리그 디비전시리즈(NLDS)에서 LA 다저스에게 패하며 또 한 번 허무하게 가을 무대에서 퇴장했다'고 전하며 애틀랜타의 비시즌 세 가지 핵심 과제를 짚었다. 핵심 선수의 '에이징 커브'와 '크리스 세일의 부활', '선발 로테이션의 보강'이다.

김하성을 향한 구체적인 언급은 없지만, 향후 방향성을 유추할 수 있었다.

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매체는 선발 보강을 이야기하면서 '유격수나 좌익수 포지션도 보강이 필요하지만, 팀 운명을 바꿀 대형 선발 투수 영입이야말로 가장 시급한 당면 과제'라고 설명했다. 김하성이 있지만 유격수 포지션 보강을 언급한 것.

김하성은 지난 시즌 종료 후 FA 시장에 나와 애틀랜타와 1년 총액 2000만달러(약 269억원)에 계약을 했다.

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최악의 1년을 보냈다. 지난 1월 빙판에서 넘어져 손가락 파열 수술을 받았고, 5월 중순 돌아왔지만, 다시 한 번 손가락에 염증이 생겼다. 결국 51경기에 나와 타율 1할1푼6리 OPS(장타율+출루율) 0.359라는 초라한 성적으로 마쳤다.

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1년 계약이 끝나는 가운데 애틀랜타 또한 재계약을 염두에 두지 않는 모습이다.

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아울러 핵심 코어 선수를 언급하면서 김하성 이야기는 없었다. 매체는 '알렉스 앤소풀로스 야구 부문 사장 주도하에 주축 선수들을 장기 계약으로 묶어 두며 안정적인 코어를 구축했지만, 몇몇 핵심 자원들에게서 균열이 보이기 시작했다'라며 '가장 우려되는 선수는 3루수 오스틴 라일리다. 한때 3년 연속 MVP 톱 10에 들었던 그는 극심한 하락세를 겪고 있다. 전성기 시절 135에 달했던 조정 OPS(OPS+)는 2024년 115, 2025년 105를 거쳐 올 시즌 리그 평균보다 20%나 낮은 80까지 추락했다. 2032년까지 장기 계약이 묶여 있는 점을 감안하면 치명적'이라고 설명했다.

이어 '팀 친화적 계약의 대명사인 2루수 아지 알비스 역시 하락세에 갇혔다. 29세의 나이에 커리어 최악의 타구 질을 기록 중'이라고 내야 곳곳을 조명했다. 그러나 김하성 언급은 역시 없었다.

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한편, 세일의 활약 여부에 대해서는 '세일은 애틀랜타 합류 후 3시즌 동안 76경기에 선발 등판해 평균자책점 2.36, WAR 15.6을 기록하며 미래의 명예의 전당 헌액자로 우뚝 섰다'라며 '내년 3월이면 38세가 되는 부상 이력이 잦은 투수에게 지금과 같은 압도적인 퍼포먼스가 계속 유지될 것이란 보장은 어디에도 없다. 애틀랜타가 내년에도 강팀의 지위를 유지하려면 세일의 나이를 잊은 투구가 다시 한번 절실히 필요하다'고 했다.

이종서 기자 bellstop@sportschosun.com