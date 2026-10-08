'왜 다저스를 가서 고생이냐...' 2년 연속 월드시리즈 챔피언 반지라면... 김혜성의 선택 이번에도 옳았다?

포옹하며 기뻐하는 김혜성과 무키 베츠. 연합뉴스

김혜성. 사진=LA 다저스

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[스포츠조선 권인하 기자]비록 메이저리그 무대를 많이 밟지는 못했다.

출전 기회만 보면 분명 잘못된 선택일 수도 있다. 하지만 월드시리즈에 또 나가고 챔피언 반지를 낄 수 있는 기회가 있다면 그 아쉬움이 사라질 수도 있다.

LA 다저스 김혜성 얘기다.

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김혜성은 미국에 진출한 첫 해인 지난해 월드시리즈 우승을 맛봤다. 정규시즌에선 71경기에만 출전했었고 타율 2할8푼(161타수 45안타) 3홈런 17타점 19득점 13도루를 기록했었고 포스트시즌에서 주로 대수비와 대주자로 활약하며 월드시리즈 우승을 동료들과 함께 했었다.

좀 더 성장한 모습으로 풀타임 메이저리거가 되길 바랐지만 이뤄지지 못했다. 오히려 지난해보다 기회가 더 줄었다. 메이저리그에서 43경기 출전에 그쳤다. 타율 2할5푼9리(116타수 30안타) 1홈런 11타점 16득점 5도루에 머물렀다.

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트리플A에서 계속 뛰며 승격을 기다렸지만 정규리그에서 다시 콜업은 없었다. 하지만 내셔널리그 디비전시리즈에서 다시 올라왔다. 대수비, 대주자로서 그의 능력치가 필요했던 것.

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LA 다저스 김혜성. Imagn Images연합뉴스

김혜성. AP연합뉴스

그리고 다저스는 디비전시리즈에서 김하성이 있는 애틀랜타 브레이브스를 3승1패로 누르고 챔피언십시리즈에 진출했다.

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상대는 샌디에이고 파드리스를 꺾은 밀워키 브루어스다.

밀워키를 꺾으면 월드시리즈 3연패에 도전하게 된다.

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비록 주전은 아니더라도 월드시리즈 무대를 밟고 챔피언 반지를 낄 수 있다면 큰 영광이고 경험이 된다.

김혜성은 지난해 월드시리즈 우승 이후 귀국해서 월드시리즈 우승에 대해 "재미있었다. 꿈의 무대에 섰다는 것 자체가 일단 기분이 너무 좋았고, 그 무대에서 우승까지 할 수 있었고, 그 분위기를 함께 즐겨서 너무 좋았다"라고 경험자만이 할 수 있는 멘트를 했다.

애틀랜타와 샌디에이고가 탈락하며 한국인 메이저리거가 속한 팀들 중 살아남은 팀은 이제 김혜성의 다저스 뿐이다. 키움 히어로즈 동료들 중 유일한 월드시리즈 경험자인 김혜성이 또하나의 반지를 낄 수 있을까.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com