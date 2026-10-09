"내년보단 올해 잘하고 싶다" 연패 LG 구한 20세 구세주, 'ML 노하우' 받아 폭풍성장…"더 공격적인 투수 되고파" [인터뷰]

인터뷰에 임한 LG 박시원. 김영록 기자

7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. 이병규 퓨처스 감독이 시구 후 박시원과 인사를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 1회말 무실점 투구를 마친 LG 박시원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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[스포츠조선 김영록 기자] "내년보단 올해 잘하고 싶다. 주어진 상황에 최선을 다하는게 지금의 목표다."

전반기 선두를 다투던 LG 트윈스의 추락은 가팔랐다. 후반기만 보면 25승1무30패로, 남은 3경기를 모두 이겨도 승률 5할에 미치지 못한다.

그래도 박시원의 폭풍 성장이 위안거리다. 올해 29경기(선발 20)에 등판, 59⅓이닝을 소화하며 2승4패 평균자책점 3.79를 기록중이다.

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이닝은 좀 아쉽다. 만약 전반기처럼 좀더 여유가 있었다면 더 긴 이닝도 맡겨볼 수 있었을 텐데, 상황이 좋지 않다보니 박시원을 길게 끌고갈 여유가 좀처럼 없다. 5회 이전 교체도 잦은 편.

그래도 후반기 상승세가 도드라진다. 9월 30일 SSG 랜더스전 5이닝 무실점 호투에 이어 6일 NC 다이노스전에선 5⅓이닝 1실점으로 역투, 팀의 8연패를 끊는 수훈까지 세웠다.

30일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 3회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 박시원. 인천=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.09.30/

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앞서 염경엽 LG 감독은 "선발 5명 중에 5선발 한명 정도는 미래를 위해 투자해야한다. 올해는 박시원이고, 내년엔 아마 양우진이 되지 않을까"라고 설명한 바 있다. 올해 마무리를 꿰찬 손주영이 그렇게 성장한 대표적인 투수다.

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다만 박시원은 '미래'보다는 '현재'에 집중하고 있다. 박시원은 "내년에도 잘하면 좋다. 올해 쌓은 경험으로 내년에 더 좋은 모습을 보여드리고 싶다"면서도 "지금 나는 LG의 선발투수다. 감독님은 나보다 훨씬 멀리 보고 날 키우고 계시겠지만, 선수인 내 입장에선 지금 내게 주어진 기회에 최선을 다하고픈 마음"이라며 미소지었다.

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"후반기 들어 구속이 좀 떨어졌었다. 중간에 2주 정도 푹 쉬면서 체력을 보완한게 좋은 결과로 이어졌다. 회복에 1주일, 경기감각 관리에 1주일을 썼다."

염경엽 감독은 올시즌 내내 마운드에 여유를 부여하고자 노력중이다. 외국인 선수 약셀 리오스를 불펜으로 데려오기도 했고, 후반기에는 고우석이 돌아온 덕분에 조금은 한숨을 돌렸다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. LG 박시원이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

박시원은 투구밸런스나 폼은 김광삼 투수코치, 멘털은 임찬규, 타자 상대하는 요령은 고우석에게 배우고 있다고 했다. 고우석은 올해 미국 진출 3년차인 올해, 마침내 꿈꾸던 빅리그 무대에서 4경기에 등판한 뒤 국내로 복귀한 바 있다.

"경기를 준비하는 자세나 루틴, 위기를 어떻게 풀어가냐하는지, 그런 상황을 미리 대비하는 법까지 익히려고 노력중이다. 어떻게 해야 타자에게 이길 수 있는지에 대해 많이 여쭤봤다. 실전에 조금씩 적용해보니 결과가 좋다. 카운트 싸움 하는 요령 같은 것도 배워서 진짜 큰 도움이 되고 있다."

요즘은 던질수록 점점 힘이 나는 분위기. 자연스럽게 책임지는 이닝도 늘어나고 있다. 박시원은 "이미 몸상태는 최고다. 더 힘을 들이려고 하지 말고 '하던 대로' 하려고 한다. 오버하지 않으니 더 좋은 결과로 이어지는 것 같다"며 쑥스러워했다.

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3일 잠실구장에서 열린 두산과 LG의 경기. 5이닝 무실점 호투를 펼친 LG 선발 박시원이 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.03/

"전력분석한대로 던지려고 노력한다. 이번 타자의 약점은 뭐다, 하면 그것만 보고 던진다. 힘있는 타자다 홈런이 많다 이런 건 최대한 의식하지 않는다. 그래봤자 3번중에 1번이다. 김광삼 코치님께서 '하루에 홈런 3방 맞아도 다 솔로홈런이면 6이닝 3실점'이란 얘길 해주신 기억도 난다. 던질 때도 (오)지환 선배님이 등 뒤에서 보여주시는 파이팅과 액션도 큰 도움이 됐다."

박시원은 자신의 과제로 '더 공격적인 승부'를 꼽았다. "그게 내 매력이고 컨셉이다. 난 이렇게 던졌을 때 더 효율적이고 매력적인 투수가 되는 것 같다."

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com