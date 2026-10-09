염갈량의 결단 "오지환, 가을야구에도 대타로만…유격수는 구본혁" 미련 버렸다 [부산포커스]

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회말 주루 도중 부상을 당한 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

5일 잠실야구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. 3회말 주루 도중 부상을 당한 LG 오지환. 잠실=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.10.05/

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[부산=스포츠조선 김영록 기자] "포스트시즌에도 유격수는 구본혁 체제로 간다."

고민을 거듭할 끝에 내린 결론이다. LG 트윈스의 '야전사령관' 오지환은 올해는 더이상 보기 어려울 전망이다.

9일 부산에서 만난 염경엽 LG 감독은 오지환의 상태를 묻는 질문에 "옆으로 움직이는게 어려운 수준"이라고 했다.

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오지환은 지난 5일 잠실 KIA 타이거즈전 도중 주루 과정에서 무릎 부상을 당했다. 견제 때 귀루 과정에서 당한 부상은 정밀검진 결과 왼쪽 무릎 내측인대 부분 손상이란 진단을 받았다.

원래 반깁스를 하고 최소 몇주간의 휴식이 필요한 상황인데, 일단 엔트리 말소는 이뤄지지 않았다.

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염경엽 감독은 "유격수는 구본혁 체제로 간다. 오지환은 대타 역할에 집중할 것"이라고 덧붙였다. 부상 부위가 무릎인 만큼 여러모로 고민이 많았지만, 오지환의 의지를 존중하기로 했다.

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7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 구본혁이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

"오지환이 출전을 강력히 원하고 있다. 대타라는게 결정적일 때 상황에 맞는 배팅을 하는게 중요한데, 그 역할을 자신이 맡겠다는 의지가 강하다. 현실적으로 우리팀에 오지환을 대신할만한 대타감이 없는 것도 사실이다. 배팅 연습은 많이 하고 있다."

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오지환은 만의 하나를 대비해 펑고를 받는 수비 훈련도 조금씩 하고 있지만, 정면 타구 처리만 간신히 가능한 상황이라는게 LG 측의 설명이다. 적어도 가을야구 기간 안에 더 나아질 거란 기대는 하기 어렵다.

유격수만 고민이 아니다. 2루 역시 신민재가 최근 컨디션이 좋지 않아 이영빈이 주전으로 나서고 있는 상황. 하지만 이영빈 역시 최근 안타가 전무해 어느덧 타율이 2할까지 떨어졌다.

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7일 잠실구장에서 열린 LG와 두산의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.07/

염경엽 감독은 "이영빈이 칠수 있는 투수들이 나오니까 거기에 맞춰서 나가고 있다. 신민재가 안 좋을 때를 대비해 훈련은 많이 시켜놨다"면서 "경기 후반 무조건 번트대야하는데 타자가 이재원이다, 그런 상황에 이영빈이 번트 대타로 기용될 수도 있다"고 덧붙였다.

현재로선 10일 선발이 가장 애매한 상황. 염경엽 감독은 "지금 외국인 투수 둘, (임)찬규, (박)시원이 이렇게 돌리고 있는데, 내일 하루는 구멍이 났다"면서 "(김)윤식이가 괜찮으면 나가도 되는데, 아직 밸런스가 좋지 않다. 초반 실점이라도 크게 하면 문제가 되니까, 상황을 봐서 톨허스트가 4일 휴식으로 들어갈 수도 있다"고 설명했다.

부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com