'KBO역수출 신화' 페디 위기탈출도 허사…89% 확률 날린 시카고WS→ALDS 2승2패 원점

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[스포츠조선 고재완 기자] 2005년 이후 21년 만의 챔피언십시리즈(ALCS) 진출, 그리고 1906년 이후 무려 120년 만에 홈팬들 앞에서 터뜨리려던 샴페인은 끝내 터지지 않았다. 원정에서 1, 2차전을 쓸어 담으며 89%의 진출 확률을 잡았던 시카고 화이트삭스가 안방 시카고에서 3, 4차전을 내리 헌납하며 충격의 벼랑 끝으로 내몰렸다. '중부지구 챔피언' 클리블랜드 가디언스의 저력 앞에 승부는 2승 2패 원점으로 돌아갔다.

클리블랜드는 9일(한국 시각) 미국 일리노이주 시카고의 레이트 필드에서 열린 아메리칸리그 디비전시리즈(ALDS·5전 3선승제) 4차전에서 6회초에만 대거 6점을 뽑아내는 가공할 화력을 앞세워 화이트삭스를 9대5로 완파했다.

전날 3차전 9대3 승리에 이어 4차전까지 원정 2연전을 싹쓸이한 클리블랜드는 2연패 뒤 2연승을 달리며 승부를 최종 5차전으로 끌고 갔다. 오는 13일부터 7전4선승제의 ALCS에서 기다리고 있는 탬파베이 레이스와 맞붙을 주인공은 결국 마지막 끝장 승부에서 가려지게 됐다.

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화이트삭스는 시작부터 꼬였다. 올 시즌 평균자책점 1.29를 자랑하던 루키 오프너 하겐 스미스가 ⅔이닝 1실점으로 조기 강판당했다.

1회말 2사 만루 절체절명의 위기에서 등판한 구원투수는 '2023 KBO리그 20승 MVP' 에릭 페디였다. 페디는 앙헬 마르티네스를 상대로 5구째 84마일(약 135㎞) 낙차 큰 스위퍼를 떨어뜨려 헛스윙 삼진을 솎아내며 불을 껐다. 페디는 2회와 3회를 삼자범퇴로 지웠고, 4회 선두타자 안타 후 병살타를 유도하며 4회까지 완벽에 가까운 역투를 펼쳤다.

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화이트삭스 타선도 화답했다. 3회말 콜슨 몽고메리의 내야안타와 체이스 메이드로스의 좌전 2루타로 만든 무사 2, 3루 찬스에서 미겔 바르가스와 무라카미 무네타카의 연속 볼넷 밀어내기, 샘 안토나치의 희생플라이로 2-0 리드를 잡았다.

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하지만 5회초 클리블랜드의 대포가 터졌다. 선두타자 패트릭 베일리가 페디를 상대로 우월 솔로포를 쏘아 올렸다. 이어 1사 후 스티븐 콴의 중전 안타가 나오자 화이트삭스는 페디를 내리고 조단 힉스를 투입했다. 그러나 힉스가 호세 라미레즈에게 비거리 121m짜리 역전 투런포를 얻어맞으며 페디의 실점은 2점으로 늘어났고, 스코어는 2-3으로 뒤집혔다.

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화이트삭스는 5회말 곧바로 반격했다. 메이드로스와 바르가스의 볼넷, 무라카미의 좌전 안타로 만든 1사 만루에서 안토나치가 몸에 맞는 공으로 3-3 동점을 만들었다. 이어 브렌튼 도일의 우익수 희생플라이가 터지며 4-3으로 다시 경기를 뒤집었다. 레이트 필드는 21년 만의 축포를 예감한 홈팬들의 함성으로 뒤덮였다.

그러나 환호는 딱 반 이닝 만에 절망으로 바뀌었다. 6회초 클리블랜드의 폭풍 같은 공세가 화이트삭스 마운드를 집어삼켰다.

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클리블랜드 마르티네스의 사구와 2루 도루에 이어 트래비스 바자나의 우전 적시 2루타로 4-4 동점이 됐고, 베일리의 좌전 적시타가 터지며 5-4로 재역전됐다.

화이트삭스는 마무리 그랜트 테일러를 긴급 투입했으나, 테일러는 9구 만에 볼넷 2개(로키오, 콴)를 헌납하며 1사 만루 위기를 자초했다.

라미레즈의 내야안타로 6-4가 됐고, 체이스 드라우터의 우전 적시타(7-4), 조 아델의 2타점 쐐기 적시타(9-4)까지 쉴 새 없이 터졌다.

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클리블랜드는 6회에만 6점을 쓸어 담으며 스코어를 9-4로 벌렸다. 화이트삭스는 9회말 바르가스의 솔로포로 1점을 만회하는 데 그쳤다.

원정 1, 2차전을 잡았을 때만 해도 역대 89%(93회 중 83회)에 달했던 화이트삭스의 ALCS 진출 확률은 완전히 원점으로 회귀했다. 1906년 이후 120년 만에 안방 팬들과 함께 포스트시즌 시리즈 승리의 기쁨을 나누려 했던 꿈도 3차전 3-9, 4차전 5-9 연이은 대패로 산산조각 났다.

지구 우승 직행팀 클리블랜드의 저력은 매서웠다. 벼랑 끝에서 2연승을 거두며 완벽하게 기세를 탄 클리블랜드는 이제 홈구장 프로그레시브 필드로 돌아가 역스윕을 노린다.

적지에서 2승을 먼저 챙기고도 안방에서 자멸한 화이트삭스가 원정 5차전에서 기적의 반등을 만들어낼지, 탬파베이가 기다리는 ALCS 무대를 향한 최후의 혈투에 메이저리그 전체의 시선이 집중되고 있다.

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고재완 기자 star77@sportschosun.com