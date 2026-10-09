"프로는 성적 안나오면 핑계거리無…가을야구 못갔으니 할말 없다"→SSG사령탑, 더 혹독한 훈련 예고 [인천 현장]

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

10일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 한화의 경기. SSG 이숭용 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.09.10/

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[인천=스포츠조선 고재완 기자] "프로는 성적이 안 나오면 핑곗거리가 없다."

SSG 랜더스 이숭용 감독(55)이 다사다난했던 2026시즌을 마감하며 무거운 책임감과 뼈아픈 자책, 그리고 독기 품은 쇄신의 각오를 전했다. 전반기 극심한 부진을 딛고 후반기 무서운 뒷심으로 반등을 이뤄냈지만, 끝내 가을야구 초대장을 받아들지 못한 아쉬움에 팬들을 향해 고개를 숙였다.

이 감독은 9일 시즌 최종전을 앞두고 취재진과 만나 한 시즌 동안 사령탑으로서 마주했던 고민과 소회, 그리고 다가올 가을 마무리 캠프 구상을 가감 없이 털어놓았다.

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이숭용 감독에게 2026년은 그 어느 때보다 가혹한 시험대였다. 부상 악재와 투타 엇박자로 전반기 내내 하위권을 맴돌며 혹독한 시련을 겪어야 했다.

이 감독은 올 시즌을 돌아보며 "정말 천당과 지옥을 왔다 갔다 한 것 같다. 아니, '지옥과 천당'이라는 표현이 맞을 것"이라며 "전반기 내내 정말 힘든 경기를 연속해서 치렀다. 야구 감독을 하면서 정말 많은 것을 느꼈고, 참 다양한 부분들을 깊이 공부하게 된 한 해였다"라고 담담히 입을 열었다.

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하지만 절망 속에서도 희망의 불씨를 살렸다. 후반기 들어 마운드가 안정을 찾으면서 팀 전체가 눈에 띄게 살아났다.

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이 감독은 "다행히 후반기에 선발 로테이션이 안정되면서 팀 분위기가 좋아졌고, 선수들이 또 다른 자신감을 얻었다"라며 "그 덕분에 내년 시즌에 대한 전망을 조금 더 밝힐 수 있게 된 점은 매우 긍정적인 수확"이라고 짚었다.

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그러나 후반기 반등의 성과에도 사령탑의 마음은 편치 않았다. SSG라는 명문 구단의 자존심인 '가을야구 진출'을 이루지 못했다는 자책 때문이었다.

이 감독은 "무엇보다 팬분들께 제일 미안하다"라며 고개를 떨궜다.

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그는 "어찌 됐든 우리 팀은 포스트시즌으로 들어갔어야 했다. 그 목표를 이루지 못한 부분에 대해서는 저를 포함한 코칭스태프, 선수단, 그리고 프런트까지 전원이 뼈아프게 반성해야 한다"라며 "이번 비시즌에 철저하게 잘 준비해서 다음 시즌에는 반드시 다시 높은 곳으로 올라갈 수 있도록 새로운 도전에 나서겠다는 말씀을 꼭 드리고 싶다"라고 다짐했다.

이 감독의 칼날은 다가오는 가을 마무리 훈련을 향하고 있다. 작년에도 혹독한 훈련 강도를 자랑했던 SSG이지만, 올가을에는 한층 더 강도 높은 지옥훈련이 예고됐다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 승리한 SSG 선수들이 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. 7회말 무사 2루 SSG 고명준 내야 땅볼 때 3루로 향하던 안상현을 LG 3루수 문보경이 잡아내고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

'마무리 캠프 강도를 더 높일 계획이냐'는 질문에 이 감독은 "작년에도 사실 체력적으로나 훈련량으로나 강도가 굉장히 높았다"라면서도 "하지만 올해도 더 해야 한다. 결과적으로 부족했지 않나"라고 목소리를 높였다.

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이어 사령탑의 단호한 프로 철학을 덧붙였다.

"프로는 성적이 안 나오면 그 외에 어떤 것도 핑곗거리가 될 수 없다. 우리 선수들이 올 한 해 열심히 안 한 것은 결코 아니다. 정말 열심히 뛰었다. 하지만 그렇게 열심히 했는데도 결과가 부족했다면 방법은 하나뿐이다. 더 하는 수밖에 없다. 저와 코칭스태프부터 선수들보다 더 부지런히 뛰고, 선수들에게 확실한 동기부여를 심어주며 이끌고 가겠다."

한편 이 감독은 이날 마운드의 살림꾼 역할을 해온 우완 불펜 투수 최민준을 엔트리에서 제외하며 선수 보호에 나섰다.

이 감독은 "(최)민이가 오늘 엔트리에서 빠진다"라며 "팔꿈치 쪽에 약간 불편함이 있는데 크게 심각한 부상은 아닌 것 같다. 그래도 정밀 검진을 받아보게 할 생각"이라고 전했다.

이어 "민준이가 올 시즌 70이닝 이상을 던져주며 마운드 뒤에서 정말 많은 고생을 했다"라며 "한 시즌 동안 묵묵히 헌신해 준 만큼, 이제는 무리시키지 않고 선수를 보호하는 차원에서 결정을 내렸다"라고 애제자를 향한 고마움을 표했다.

1일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 LG의 경기. SSG 김재환이 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.10.01/

고재완 기자 star77@sportschosun.com